"Просто знищують міста". Як росіяни намагаються захопити Луганщину

Олег Черниш

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Пожежа на Луганщині

Одна з найважчих ситуацій на фронті російсько-української війни склалася на Луганщині. Тут війська країни-агресора змогли захопити чималу територію і ведуть щоденні обстріли обласного центру Сєвєродонецька і найближчих до нього міст.

У перші дні вторгнення війська РФ змогли захопити більшість території Луганської області. Якщо з 2014 року під контролем проросійських сепаратистів "ЛНР" було близько 30% території, включно з Луганськом, то тепер ситуація змінилась на протилежну.

Підконтрольною Україні залишається територія навколо агломерації трьох сусідніх міст - Рубіжного, Лисичанська і Сєвєродонецька. Останнє, до речі, є також тимчасовим адміністративним центром області після окупації Луганська. І саме зараз на його околицях йдуть запеклі бої. А саме місто потерпає від обстрілів росіян.

Міністерство оборони РФ вже заявило, що основна мета "спецоперації" - "звільнити всю територію ДНР і ЛНР", тобто вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Факти обстрілів цивільного населення в містах військове відомство РФ заперечує.

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"Посіяти паніку"

"Тато і мама зранку прийшли у магазин скупитися. Поки стояли в черзі на вулиці, почався обстріл. Моя мама каже, що бачила, як у жінки поряд відірвало ногу і голову. У двох чоловіків ноги відірвало, одному чоловікові обличчя порвало. Розумієш? Люди просто пішли в магазин і не повернулися", - уродженці Сєвєродонецька Світлані (ім'я змінено з міркувань безпеки) важко без тремтіння в голосі розказувати про стан справ в рідному місті.

Батьки змусили молоду дівчину покинути небезпечне місце, а самі лишилися. З середини березня обстріли на цьому напрямку не припиняються ні на день.

За словами Світлани, російські війська хаотично обстрілюють цивільну інфраструктуру, житловий сектор, адміністративні будівлі, торгові центри та навіть місцевий ринок і церкву. Останніми днями б'ють по продуктових складах.

Деякі райони залишилися без світла, води і газу. Жителі готують їсти на вулиці. Місцеві комунальники подекуди не встигають ховати тіла загиблих. Найбільше постраждав новий район на околиці міста біля траси, що веде до окупованого Луганська.

Автор фото, Cергій Гайдай Підпис до фото, Місцеві мешканці готують їсти у дворі

"Раніше вважалося, що там живуть одні багатії, і всі хотіли там жити. Тепер там реально пекло, жодного вцілілого будинку", - розповідає Світлана ВВС News Україна.

За її словами, війська Росії цілеспрямовано б'ють по місцях скупчення людей, щоб посіяти паніку. "Всі тепер бояться виходити навіть за продуктами", - додає вона.

Крім того, мешканка Сєвєродонецька впевнена, що в місті багато помічників росіян, які наводять артилерію на такі точки. Але найбільше лякають не обстріли, а авіабомби. Ніколи не знаєш, куди вона влучить в цей раз.

"Інколи мамі здається, що над її будинком летить літак. Морально це дуже важко. Мама каже, що це страшніше "градів". Бо від них ти ще можеш врятуватись, а тут літак летить і ти не знаєш, що і куди він скине", - каже місцева мешканка.

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Результати обстрілу будинку на Луганщині

Зараз, коли вона виїхала у відносно безпечне місце, її страх за рідних лише посилився. Залишати рідну землю вони принципово не хочуть.

Поки що Збройні сили України стримують противника на підходах до Сєвєродонецька, але атаки росіян стають все більше агресивними. "Я дуже переживаю, щоб у нас не відбулось те, що було в Маріуполі. Якщо вони візьмуть нас в кільце, це буде просто страх", - каже дівчина.

"Незрозуміла тактика"

Автор фото, Сергій Гайдай Підпис до фото, Голова ОДА Сергій Гайдай (ліворуч) у військовому спорядженні

Голова обласної адміністрації Сергій Гайдай наголошує, що це не війська РФ відвоювали більшість території Луганщини, а українські сили, згідно з тактичним задумом, цілеспрямовано відступили від кордонів. Щоб не потрапити в оточення і вирівняти лінію фронту на ділянці Кремінна - Рубіжне - Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Попасна.

Протягом місяця росіянами майже не вдалося прорвати цю смугу оборони.

"Крайні точки цього фронту - це Кремінна і Попасна. Як вони були з самого початку (російського вторгнення, - Ред.) так вони і залишаються на сьогоднішній день. Єдине що тиждень тому ворогу вдалось трохи просунутись в Попасну і Рубіжне, але навіть в Рубіжному їх зараз по флангах потроху вибивають", - пояснює ситуацію Гайдай в інтерв'ю ВВС News Україна.

Невдача на полі бою змусила росіян вдатися до підступних обстрілів цивільного населення, каже керівник області. Найбільше потерпають від цього Сєвєродонецьк, Попасна і Рубіжне.

Автор фото, Google Підпис до фото, Карта бойових дій на Луганщині. Російські війська (червоний колір) намагаються витіснити ЗСУ (синій колір) до меж Луганської області (чорний колір)

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"Незрозуміла взагалі тактика обстрілів, тому що інколи руйнуються такі мікрорайони, де розташовані виключно приватні будинки або багатоповерхівки. Просто квадратами, цілими кварталами обстрілюють з артилерії, мінометів, градами, авіація скидає бомби. Просто знищуються міста", - каже Сергій Гайдай.

Жодних військових об'єктів серед понівечених житлових масивів немає, запевняє він.

В тимчасовому обласному центрі також сильно постраждала комунальна інфраструктура. Причому в деяких районах вона зруйнована до такого стану, що не підлягає відновленню.

Однак, окремі райони Сєвєродонецька все ще забезпечені електрикою, водою і газом. Комунальникам вдалось перекинути мережі на нові напрямки й забезпечити людей елементарними побутовими умовами.

Точну кількість луганців, що стали жертвами російської агресії за минулий місяць, керівник назвати не може - завали будинків ще продовжують розбирати.

"Тому поки що орієнтовна цифра - близько 150 людей загинуло. Це по області всій, але це дуже-дуже приблизно", - наголошує він.

При цьому число евакуйованих із зони бойових дій наразі невелике. Люди воліють залишатися до останнього в рідних містах.

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Наслідки обстрілу на Луганщині

Загроза ескалації

Гайдай прогнозує, що російські війська найближчим часом не збавлятимуть обертів і зосередять значні сили саме на захопленні Луганщині. Такий висновок він робить із публічних заяв російських силовиків.

"Війну вони вже не виграють. Вони відзвітували своїм господарям в Кремлі, що все добре і вони вийшли на кордон Луганської області, - каже губернатор і впевнено додає. - Але насправді це брехня. Це потроху вилазить назовні. Тому вони від злоби, від відчаю просто гатять усюди та розстрілюють міста"

На ескалацію ситуації може вказувати і використання РФ забороненої зброї на цьому напрямку. За словами Гайдая, противник вже двічі використав заборонені Женевською конвенцією фосфорні боєприпаси в Попасній і Рубіжному.

Автор фото, Олексій Білошицький Підпис до фото, Застосування фосфорних бомб у Попасній

Цей тип бомб містить білий фосфор, що має дуже високу температуру горіння під час реакції з киснем і спалює все навколо в зоні влучання. Потрапляння палаючого фосфору на шкіру людини призводить до тяжких опіків і ураження внутрішніх органів. Прибрати цю речовину з тіла також проблематично, оскільки потрібно повністю перекрити доступ кисню до ураженої ділянки і спеціально її обробити.

Голова обласної адміністрації прогнозує, що після фосфорних бомб Росія може вдатися і до хімічної зброї.

"Це елемент залякування (фосфорні бомби, - Ред.), звісно. Ніяких конвенцій вони не дотримуються, ніякої солдатської честі чи совісті не мають. Я не буду здивований, якщо вони використають і хімічну зброю врешті-решт. Це фейкова країна, в якої немає честі. Їх мета - просто знищити все населення тут", - каже він.

Однак голова Луганщини не втрачає віри в Збройні сили України та в спротив місцевого населення. За його словами, військові впевнено тримають фронт і відбивають атаки ворога, а цивільні громадяни навіть на окупованих територіях не бояться проводити мітинги в підтримку України.

"Люди там благають нас повернутись до них, бо вони розуміють різницю між Україною і Росією", - запевняє він.