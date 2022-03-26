Зміна акцентів чи визнання провалу Москвою?

Пол Адамс

BBC News

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Харків обстрілюють тижнями, але що буде тепер, коли російські вогневі сили можуть розгорнутися далі на схід

Чи змушені російські військові змінити свої плани? І можливо, навіть зменшити масштаби амбіцій Москви в Україні?

Напевно, про це говорити зарано, але акценти, безперечно, змінилися.

Начальник генштабу ЗС РФ Сергій Рудський заявив, що "перший етап" того, що Путін називає "спеціальною військовою операцією" Росії, переважно завершено, і що російські сили тепер зосередяться на "повному звільненні Донбасу".

Ймовірно, це означатиме більш узгоджені зусилля з просування за "лінію зіткнення", яка відокремлює територію, яку контролює український уряд на сході країни, від підтримуваних Росією сепаратистських "народних республік" Донецька та Луганська.

Просування Росії в інших районах України наразі зупинилося. Російські війська були відкинуті з позицій навколо Києва. За повідомленнями, вони почали будувати оборонні позиції, щоб не втратити території або підготуватися до перерви.

Напевно, занадто рано робити висновок, що Росія відмовилася від захоплення Києва, але західні чиновники кажуть, що Росія продовжує зазнавати невдачу за невдачею.

У п'ятницю вони заявили, що Росія втратила ще одного генерала - сьомого - і що моральний дух у деяких підрозділах російських військ був дуже низьким.

Вони вважають, що заява генерала Рудського означає, що Москва знає, що її амбітна довоєнна стратегія провалилася.

"Росія визнає, що не може здійснювати свої операції на кількох напрямках одночасно", - сказав один чиновник.

За словами чиновників, наразі формується близько 10 нових російських батальйонних тактичних груп, які прямують на Донбас.

Ще до початку війни минулого місяця були побоювання, що Росія намагатиметься оточити найкращі бойові підрозділи України, які входять до складу Операції об'єднаних сил (ООС), розміщені на лінії зіткнення.

Відступ не означає приборкання амбіцій

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Відновлений наступ тепер може мати на меті захопити наразі нескорені райони Донецької та Луганської областей та об'єднатися з силами, які рухаються на південь від Харкова та Ізюма.

І якщо Росії вдасться зламати оборону Маріуполя, то південні підрозділи можуть рухатися на північ і завершити оточення ООС.

Деякі з цих цілей все ще здаються недосяжними. Захисники Маріуполя героїчно тримають оборону, не даючи Росії повністю реалізувати ще одну з довоєнних амбіцій - наземний прохід з Кримського півострова на Донбас.

Але якщо Москва дійшла висновку, що поки що має сенс зосередитися на досягненні однієї мети, вона, швидше за все, сконцентрує свою вогневу міць для атак з повітря.

Українські військові, попри високу дисципліну й вмотивованість, потребуватимуть значної допомоги, щоб витримати цей тиск.

"Я сподіваюся, що західні постачання зброї зроблять значний внесок в українські сили", - сказав один із західних чиновників.

Якщо найближчими днями фокус все-таки зміститься на Донбас, це ще не означає, що Москва відмовилася від своїх ширших амбіцій.

"Ми не бачимо переоцінки вторгнення у цілому", - каже високопоставлений чиновник з оборони США.