Бойовий дух, тактика і доктрина: причини успіхів України у війні проти РФ

Григор Атанесян

ВВС

1 година тому

Автор фото, Goktay Koraltan / BBC Підпис до фото, Смерті старших офіцерів російської армії можуть бути наслідком снайперської операції, вважає експерт

Масований напад однієї з найбільших армій світу не змусив українські збройні сили спасувати. За перший місяць війни вони змогли відбити атаки на багатьох напрямках і завдати чутливої шкоди противнику.

У п'ятницю Генштаб збройних сил РФ повідомив про 1 351 загиблого російського солдата за місяць "спецоперації" - це майже чверть офіційних втрат Росії у першій чеченській війні, що тривала три з половиною роки.

Хід війни став сюрпризом не лише для Москви, а й для західних партнерів Києва, які не чекали від ЗСУ такого завзятого опору.

У чому секрет успіхів ЗСУ, і що в них виходить краще, ніж у російських сил? ВВС наводить думки фахівців.

Бойовий дух і військова підготовка

Нападаючи на Україну, російські військові не готувалися до інтенсивних боїв - вони очікували, що українська армія та політичне керівництво розпадеться, сказав у розмові з ВВС Франц-Стефан Гаді з лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Багато фахівців погоджуються, що українські сили продемонстрували значно вищий бойовий дух, ніж припускали у Москві під час планування "спецоперації".

Російське керівництво, судячи з публічних виступів, не очікувало запеклого опору. "Беріть владу у свої руки! Схоже, нам з вами будете легше домовитись, ніж із цією зграєю наркоманів та неонацистів, яка засіла у Києві й взяла у заручники весь український народ", - заявив президент Росії Володимир Путін у другий день війни.

Попри заклики Путіна, ЗСУ на всіх напрямках чинить опір російській армії. Мери обложених українських міст також відкидають пропозиції про здачу та співпрацю - і користуються у цьому підтримкою населення. Навіть в окупованому російськими силами Херсоні мешканці продовжують виходити на мітинги з українськими прапорами.

"Так борються люди, які борються за виживання. Так захищають свою батьківщину та свої сім'ї. Їхня мужність вражає і захоплює", - каже Том Фоулкс, бригадир британської армії у відставці.

Стратегія і доктрина

На початку війни українська армія зосередилася на обороні стратегічно важливих міст та комунікацій, включаючно з залізницями, при цьому відступаючи там, де це дозволяло виграти час, каже Гаді.

"Українська армія краще пристосовується до ситуації, що швидко змінюється на полі бою завдяки командній структурі, яку запровадили в останні кілька років", - вважає фахівець.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українська армія активно використовує західні протитанкові комплекси

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Після 2015 року військові консультанти НАТО із США, Британії та Канади працювали з ЗСУ, зокрема впроваджуючи філософію децентралізації командування, в якій ухвалення рішень на війні передається від найвищої командної ланки до офіцерів на місцях.

"Деякі молодші офіцери та сержанти ЗСУ брали ініціативу на себе, і це дозволило їм діяти більш розосереджено, перетворюючи всю війну на серію дрібних зіткнень та засідок", - каже Гаді.

Російська ж доктрина, успадкована від радянської армії, значно менш гнучка і передбачає меншу ініціативу для молодших командирів.

На даний момент у відкритих джерелах немає свідчень масштабних боїв, у яких зустрічалися б батальйонні групи з обох боків, і такий хід війни, на думку Гаді, є вигідним для українських сил і невигідним для російських.

Саме в таких боях невеликого масштабу доктрина децентралізації може вплинути на результати боїв, каже Гаді.

Українська армія послідовніше за російську демонструє навички ведення загальновійськового бою - тобто координації та об'єднання зусиль піхоти, танків, безпілотників, артилерії, різних видів та родів військ, вважає Майк Кларк, запрошений професор факультету військових досліджень Кінгз-коледжу в Лондоні.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Російські війська вважають за краще пересуватися дорогами, а не пересіченою місцевістю

У загальновійськовому бою танкові підрозділи отримують підтримку з повітря і діють спільно з піхотними, що робить їх менш уразливими для протитанкових комплексів.

На кадрах боїв в Україні у березні 2022 року видно, як окремі російські танки діяли у міській місцевості без підтримки піхоти і були підбиті.

"Ні українські, ні російські сили не відрізняються особливою майстерністю в реалізації цієї тактики, але російські страждають від її нестачі більше, тому що діють більшими за розміром підрозділами, стаючи легкими цілями та потрапляючи в засідку", - каже Гаді з Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Також російські війська вважають за краще пересуватися дорогами, а не пересіченою місцевістю, зазначають спостерігачі.

Пошук слабких місць та використання своїх переваг

ВСУ успішно виявляють й використовують слабкі місця у діях російських військ, вважає Джастін Крамп, керівник консалтингового бюро Sibylline та колишній британський танкіст.

Різні фахівці відзначають майстерність, з якою українські військові використовують сучасні західні системи, зокрема, протитанкові комплекси Javelin та NLAW, а також новітні версії зенітно-ракетних комплексів Stinger.

Український полк "Азов" також публікував кадри обстрілу російського патрульного катера "Раптор" з протитанкового комплексу.

Якщо російські підрозділи часто групуються у великі колони, то українські війська діють невеликими загонами. Вони роблять короткі вилазки, обстрілюючи танки і повертаючись в укриття до того, як російські війська відкриють вогонь у відповідь.

Крім того, ЗСУ заявляє про загибель семи російських генералів, але Росія підтвердила смерть лише одного з них. ВВС знайшла підтвердження загибелі щонайменше семи полковників.

Після цього російські ЗМІ повідомили про смерть командира бригади морської піхоти Чорноморського флоту полковника Олексія Шарова - його загибель може бути більшою втратою, ніж генерала, зазначають фахівці, тому що офіцера на такій посаді складніше замінити.

"Це виглядає як свідома і вкрай успішна снайперська операція, яка може послабити російське командування", - каже відставний бригадир Фоулкс про загибель старших офіцерів ЗС РФ.

Автор фото, Orla Guerin / BBC Підпис до фото, Бойовий дух - одна з головних переваг ЗСУ, кажуть експерти

Однак Франц-Стефан Гаді закликає з обережністю ставитися до повідомлень про успіхи обох сторін.

"Ми бачимо конфлікт з українського боку, тому що Україна домінує в інформаційному просторі на заході. Ми отримуємо вкрай упереджену картину подій", - каже фахівець.

Він закликає враховувати цей чинник щодо будь-яких оцінок західних фахівців, зокрема своїх власних.