Чи змусить Японію напад Росії на Україну стати ядерною державою

Руперт Вінгфілд-Хейз

BBC News, Токіо

36 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Колишній японський прем'єр Сіндзо Абе заявив, що Японії варто замислитись над нарощуванням ядерного потенціалу

Японія - єдина у світі країна, що зазнала ядерної атаки. Двічі. Тому ядерне озброєння - немислима для японців ідея. Вони ніколи б її не підтримали.

Так було останні 77 років.

Але нещодавно один японський політик почав висловлювати іншу думку. Сіндзо Абе, який найдовше обіймав посаду прем'єр-міністра Японії після війни, почав голосно й публічно говорити про те, що Японії варто серйозно і терміново замислитись над нарощуванням ядерного потенціалу.

Це суперечить фундаментальному пацифізму Японії, що закріплений у її повоєнній конституції. Але невипадково заклик до зброї пролунав у момент російського вторгнення в Україну.

Для політиків на кшталт Абе, який давно мріє про повне переозброєння Японії, вторгнення в Україну є прикладом того, що може статися з країнами, які не захищаються належним чином від більших, краще озброєних і агресивніших сусідів.

Річард МакГрегор з Інституту Лоуі в Сіднеї та автор книги "Відплата Азії" вважає, що, на думку Абе, настав час підняти цю тему і розпочати серйозну роботу з переконання японської громадськості.

"Гадаю, що це святий Грааль. Він хоче спробувати вплинути на громадську думку, яка, відверто кажучи, була доволі неухильною", - сказав він ВВС.

Минулорічне опитування показало, що 75% японців хочуть, щоб їхня країна підписала Договір про заборону ядерної зброї.

Нинішній прем'єр-міністр Фуміо Кісіда (родом з Хіросіми) назвав пропозицію Абе "неприйнятною". Тема ядерного озброєння отримала жорстку відсіч з боку тих, хто вижив після атомних бомбардувань Хіросіми й Нагасакі.

Але Абе - проникливий політик. Він знає, що ситуація в Україні стала величезним шоком, і що японці стурбовані непередбачуваною поведінкою Північної Кореї, що має ядерну зброю, й дедалі агресивнішим Китаєм.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Нинішній прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав пропозицію Абе "неприйнятною"

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Професор Йоїчі Шимада - вчений, давній друг і радник Сіндзо Абе.

"Він вважає, що для Японії дуже важливо мати незалежну військову міць, щоб протистояти Китаю чи Північній Кореї", - каже професор Шимада.

"І це, можливо, передбачає власний ядерний арсенал. Але він також знає, що для будь-якого політика було б самогубством виступати за ядерне озброєння Японії, тому він хоче ініціювати суспільні дебати".

"Офіційна позиція японського уряду наразі сфокусована на ядерному партнерстві з США. При цьому Японія не дозволяє Сполученим Штатам розміщувати ядерну зброю на своїй території. І це, відверто кажучи, егоїстично".

Тож Абе не пропонує Японії створити власну ядерну зброю. Він пропонує запозичити її в Америки.

У світі, що пережив холодну війну, багато хто забув, що Німеччина, Бельгія, Італія і Нідерланди зберігають на своїй території ядерні боєголовки США.

Ба більше - у разі ядерної війни літаки цих неядерних держав могли б "доставити" їх до цілі від імені США. Саме це Абе і пропонує Японії.

Японський закон напряму забороняє розміщувати будь-яку ядерну зброю на своїй території з 1971 року. Але Абе не самотній у своєму заклику обговорити цю заборону.

Редзо Като - багаторічний посол Японії у США у повоєнні роки, вважає, що, маючи під боком Північну Корею, Японія більше не може покладатися виключно на "ядерну парасольку" США.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Північна Корея нарощує свій ядерний потенціал та випробовує ракети великої дальності

"Якийсь божевільний лідер може застосувати ядерну зброю проти Японії. Або використати її для політичного залякування. Ми маємо робити більше для самозахисту", - каже він.

Пацифізм Японії нав'язали їй американці після Другої світової війни. Але зараз його підтримують як уряд США, так і більшість політичної еліти Японії.

Насправді ж Японія вже далека від справжнього пацифізму, щоб там не проголошувала її конституція.

Її військово-морський флот є наразі одним з найпотужніших у світі - трохи більший за британський Королівський флот. Чого не вистачає Японії, так це далекобійного ударного потенціалу.

Професор Йоїчі Шимада каже, що тепер це має змінитися.

"Японія повинна мати зброю, що може вразити ворожу територію. Гадаю, у владній Ліберально-демократичній партії переважна більшість політиків підтримують цю ідею".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Погрози Путіна ядерною зброєю налякали японських політиків, каже Шимада

На думку Шимади, ситуація в Україні лише посилила цю проблему.

"Путін фактично погрожує ядерною зброєю неядерній державі. Це змінює правила гри для багатьох політиків у Японії".

На відміну від України, Японія має повноцінний союз з США та зобов'язання Вашингтона завдати удару у відповідь будь-якій країні, що нападе на Японію, у тому числі із застосуванням ядерної зброї.

Це працювало, доки Америка була безумовним лідером. Але в Азії Китай наразі швидко наближається до військового паритету з Америкою.

"А коли до влади прийшов Дональд Трамп, він заявив, що Японія має самостійно забезпечувати свою безпеку, - каже Хіромі Муракамі, автор книги "Спадщина Абе". - Гадаю, загальна тенденція США переважно така ж, як у Трампа. Ви більше не можете повністю покладатися на США".

Тож Японія має зміцнювати співпрацю з США і посилювати відповідальність за власний захист, вважає посол Като.

А от професор Шимада вважає, що Японії все-таки доведеться розробити власні засоби ядерного стримування.

Усі, з ким я розмовляв, погоджуються в одному - Японія має подолати табу на обговорення питання власної оборони.

"Цього уникали багато років, - каже Муракамі. - Але японському керівництву потрібно винести це на обговорення. Ми не можемо більше жити у вигаданому світі".

"Ситуація з Україною шокує, і я сподіваюсь, що вона змусить керівництво і громадськість серйозно замислитися".