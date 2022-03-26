Російські генерали гинуть в Україні. Скільки їх і що про них відомо

Бен Тобаяс

BBC News

44 хвилин(и) тому

Автор фото, Denis NASik/WikimediaCommons Підпис до фото, Якова Рязанцева було вбито внаслідок розгрому російських військ у Чорнобаївці

Ще один високий російський офіцер, генерал-лейтенант Яків Резанцев, загинув унаслідок ракетного удару під Херсоном, повідомило міноборони України.

Резанцев був командувачем 49-ї армії ЗС Росії. Він - як кажуть на заході, сьомий вбитий під час бойових дій в Україні російський генерал і другий генерал-лейтенант.

Раніше вважалось, що Росія задіяля у війні в Україні двадцять генералів.

У розмові, перехопленій українськими військовими, російський солдат скаржився, що Резанцев казав, що війна закінчиться за кілька годин.

Українські ЗМІ повідомляють, що генерал загинув на авіабазі Чорнобаївка, яку Росія використовує як командний пункт і яка неодноразово зазнавала нападів з боку українських військових.

Повідомляють, що інший генерал-лейтенант Андрій Мордвічов теж загинув у Чорнобаївці.

Зазвичай російські офіцери високого рангу не наближаються так близько до лінії фронту. Західні експерти вважають, що до цього їх змусив низький моральний дух російських бійців.

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Несподівано сильний український спротив, погане спорядження та великі втрати діють на росіян гнітюче.

Вважають, що російські сили частково спілкуються через відкриті системи зв'язку, наприклад, мобільні телефони та аналогові радіостанції, які легко перехопити і які можуть видати місцеперебування високих генеральських і офіцерських чинів.

Людина з найближчого оточення Володимира Зеленського повідомила Wall Street Journal, що в Україні діє група військових розвідників, що займаються відстеженням російського офіцерського складу.

У п'ятницю стало відомо про загибель ще одного російського офіцера.

Бійці 37-ї окремої мотострілецької бригади самі вбили свого ж командира через великі втрати. Про це повідомив неназваний західний посадовець.

За його словами, вбивство командира "дає уявлення про моральні проблеми, з якими стикаються російські війська".

Володимир Путін з початку бойових дій в Україні заявляв про смерть лише одного генерала, ймовірно, генерал-майора Андрія Суховецького.

Росія каже, що з початку війни втратила 1351 солдата, тоді як Київ і західні офіційні особи стверджують, що ця цифра значно більша.

Яких генералів втратила армія Росії

Андрій Мордвічов, за даними українських офіційних осіб, загинув внаслідок удару по авіабазі Чорнобаївка під Херсоном.

Був командувачем 8-ї зведеної армії Південного військового округу Росії.

Про його смерть повідомили 18 березня.

Як повідомляється, генерал-майор Олег Мітяаєв помер десь поблизу Маріуполя, де йдуть одні з найважчих боїв.

Про його вбивство заявили бійці полку "Азов".

Він був командиром 150-ї мотострілецької дивізії російської армії, відносно нової частини, сформованої в 2016 році, яка базується в Ростовській області поблизу кордону з Україною.

Україна стверджує, що цей підрозділ створили для того, щоб він брав участь у війні на Донбасі, хоча Росія заперечує, що її військові були у ній задіяні.

За даними офіційних українських джерел, 11 березня у боях загинув генерал-майор 29-ї загальновійськової армії Андрій Колесников.

Обставини його смерті не розкривають.

Після того, як Колесников став третім російським генералом, за повідомленнями, вбитим в Україні, один із західних чиновників сказав AP, що російська армія, можливо, має низький моральний дух, через що високопоставлені військові офіцери переміщуються ближче до лінії фронту.

Начальник штабу 41-ї загальновійськової армії Росії генерал-майор Віталій Герасимов був убитий 7 березня біля східного міста Харкова, повідомляє міністерство оборони України.

Харків, розташований неподалік російського кордону, зазнає постійних обстрілів з боку російських військ.

Українські військові оприлюднили запис, на якому, за їхніми словами, двоє співробітників російської служби безпеки обговорюють смерть Герасимова і скаржаться, що їхні захищені мережі зв'язку більше не працюють в Україні.

Герасимов брав участь у другій чеченській війні, російській військовій операції в Сирії та в російській анексії Криму в 2014 році.

Повідомляють, що 3 березня від пострілу снайпера загинув генерал-майор Андрій Суховецький, заступник командира тієї ж частини, що й Герасимов.

Як і Герасимов, Суховецький брав участь у військових операціях Росії в Криму та Сирії.

На відміну від інших генералів, про смерть Суховецького повідомляли російські ЗМІ, а президент Росії Володимир Путін у своїй промові підтвердив, що в Україні загинув генерал.

Також українська сторона заявляла про смерть генерала Магомеда Тушаєва. Але росіяни це заперечували.

Росія могла б спростувати загибель генералів, якби показали їх громадськості.