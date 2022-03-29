Одеса не скориться Кремлю. "Страх відступає - місто оживає"

Ендрю Гардінг

BBC News, Одеса

54 хвилин(и) тому

Автор фото, BBC News

Під звуки сирен повітряної тривоги, серед блокпостів, патрулів і незмінного страху перед російськими нападами - з моря, повітря чи землі - історичне та космополітичне українське курортне місто Одеса потроху намагається відновити свій знаменитий дух, ніби на знак непокори Кремлю.

"Музика - це життя. Коли музика замовкає, може статися все. Музика - це спосіб захистити наш розум", - каже музичний критик Олександр Пролетарський, сидячи на барному стільці в темному підвалі біля центру міста.

Але нещодавнє відкриття клубів, пляжних ресторанів та манікюрних салонів по всій Одесі не є просто виразом непокори чи економічної необхідності. Це також відображає зростання впевненості місцевих жителів у ході війни проти Росії - принаймні тут, на узбережжі Чорного моря.

"Місто оживає, я відчуваю. Я думаю, страх трохи відступає. Люди вірять у нашу армію, яка нас захищає, і почуваються комфортно, почуваються в безпеці. Я не думаю, що російська армія перемагає", - каже Олександр Ходосевич, барабанщик інструментального психоделічного гурту, сидячи з групою друзів після закінчення годинного сету в клубі More Music Club.

Клуб щойно знову відкрився, і тепер після обіду тут проводять живі концерти (і трансляції наживо), щоб глядачі мали достатньо часу, щоб повернутися додому до комендантської години.

Автор фото, BBC News Підпис до фото, В Одесі відкриваються бари, ресторани та клуби

На північ від міста, на вітряному пляжі, популярному влітку серед туристів, будь-який доступ до моря тепер перекривають колючий дріт, міни та мішки з піском.

"Я бачив російські кораблі. Але вони відступили. Вони знають, що ми для них загроза. По нас було багато вогню. З ракет, отам. Були також дрони, скидали бомби. Але вони тут не матимуть успіху. Нехай спробують приземлитися - ми змусимо їх заплатити велику ціну", - каже 27-річний Анатолій, український військовий, який управляє зенітною установкою.

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Таке зростання впевненості в Одесі має логічне підґрунтя.

Просування Росії уздовж узбережжя Чорного моря зупинилося. Українські війська в Миколаєві не лише захистили свій стратегічний міст, а й тепер, за повідомленнями, відкидають російські війська на схід.

У Херсоні, першому місті, яке місяць тому захопили російські війська, окупаційних силовиків тепер звинувачують у застосуванні надмірної сили проти мирних протестувальників, а також у викраденні чи арешті місцевих лідерів, щоб спробувати стримати народні заворушення.

"Коли почали використовувати цей газ, димові шашки та шумові гранати, я почала бігти. Це було дуже страшно", - розповіла у скайпі викладачка херсонського університету Діна.

"[Росіяни] почали викрадати людей, ходити до їхніх квартир, туди, де живуть люди - протестувальники й активісти. Здається, вони стали використовувати більш загрозливі прийоми та тактику. Я думаю, що вони в паніці", - сказала вона.

В Одесі надзвичайно вдячні українським солдатам в таких місцях, як Миколаїв та Вознесенськ, які блокували російські сухопутні війська від просування далі на захід. Але як щодо десанту?

Аналітик з питань безпеки Ганна Шелест вважає, що Одеса могла б відійти до Росії, якби промосковські лідери спланували капітуляцію в перші дні війни. Але зараз такого варіанту більше немає, і, на її думку, російські війська намагатимуться атакувати з моря без попереднього створення бази на суші.

"Мені здається, що це просто неможливо. Якщо подивитися на технічні умови, стратегічний рельєф, то Одеса ніколи не була містом для легкого взяття (з моря). Історія це неодноразово довела", - каже вона.

Тим часом величезні міські катакомби - можливо, 2500 км підземних тунелів, виритих протягом останніх двох століть - знову готуються використовувати як бомбосховища.

Вони стали легендою спротиву міста нацистським загарбникам під час Другої світової війни.

Автор фото, BBC News Підпис до фото, У катакомбах ховалися люди під час обох світових воєн

Матраци та продукти харчування тепер лежать у темних кутках схожої на лабіринт підземної мережі, якою користувалися люди, що тікали, і партизани під час обох світових воєн, а також у Громадянській війні в Росії.

"Тут є графіті з 1940-х років. Там написано: "Смерть фашистам", - каже 46-річний спелеолог і краєзнавець Максим Баранецький, підсвічуючи ліхтариком надпис на кам'яній стіні пісочного кольору глибоко під землею.

Але в Одесі щиро вірять у те, що історія не повториться, і Росії не вдасться просунутися на захід уздовж узбережжя.