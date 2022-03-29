В Україні зросла кількість передчасно народжених дітей. Як вони виживають під бомбами

Люсі Вільямсон

BBC News, Львів

53 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Ірина Зелена вважає, що до передчасного народження її близнючок призвів стрес війни

На другому місяці війни в Україні лікарі помічають різке зростання кількості передчасних пологів у деяких регіонах.

У пологових будинках і Харкова, і Львова ВВС розповіли, що за останні кілька тижнів кількість передчасних пологів подвоїлася або потроїлася через стрес і медичні проблеми, пов'язані з війною.

Поліна народилася в Харківській обласній перинатальній клініці з вагою всього 630 г. Середня вага доношеної дівчинки - у п'ять разів більша.

Вікторія, вагою 800 г, народилася у львівській перинатальній лікарні на початку березня разом із сестрою-близнючкою Веронікою після того, як її мати втекла з Києва. Вона щойно набрала свій перший кілограм.

Ці дві маленькі дівчинки, - одна біженка, а інша бореться за життя в місті, яке бомбардують російські війська - демонструють жорстокі реалії війни, з якими тут стикаються матері та лікарі.

Медична директорка Ірина Кондратова, яка відповідає за догляд за Поліною, розповіла мені, що передчасні пологи в її харківській клініці підскочили втричі і зараз становлять 50% усіх пологів.

"Інфекції, відсутність медичної допомоги, погане харчування: війна створює ризик передчасних пологів, - каже докторка Кондратова. - У нас уже був високий рівень передчасної народжуваності, тому що у нас було багато пацієнтів з Донецька та Луганська".

"У зонах конфлікту жінки проводять багато часу в переповнених підвалах, де активні інфекції. І жінкам також важче отримати медичну допомогу, коли вони її потребують", - додає вона.

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Хоча відсоток передчасних пологів у її клініці зріс, Ірина каже, що загальна кількість її пацієнток скоротилася, оскільки жінки тікають від бойових дій у Харкові.

У Львові ж, подалі від лінії фронту, навпаки, спостерігають наплив пацієнток.

Мати Вікторії Ірина Зелена втекла до Львова з Києва перед пологами.

"Ми поїхали через масові обстріли, - каже вона. - Ми весь цей час сиділи у сховищі".

Вона вважає, що саме стрес перших днів у сховищі посприяв тому, що Вікторія - та її сестра-близнючка Вероніка - народились на понад сім тижнів раніше.

Далі по коридору, в пологовому відділенні, Ольга Богадиза на шостому місяці вагітності також чекає двійню. Вона теж втекла з Києва, відчайдушно прагнучи знайти безпечне місце для своїх дітей, подалі від обстрілів і комендантської години.

До Львова, каже, їхали три дні, і весь цей час від страху не могла ні їсти, ні пити.

"Чи чули ви вислів "тваринний страх"? - питає вона мене. - Це не як страх болю чи пологів - це страх, від якого болить шкіра. Ти так боїшся, що не можеш ні їсти, ні думати. Коли я приїхала до Львова, лікар сказав, що я схудла на 3,5 кг, і що життя моїх дітей було в небезпеці, оскільки їх розвиток зупинився".

Підпис до фото, Вагітна Ольга Богадиза втекла з Києва

Її близнюки знову почали рости. Її п'ятирічний син під час кожного візиту запитує, коли народяться його брати.

У Харкові, за словами докторки Кондратової, працівники прийняли рішення залишитися в палаті інтенсивної терапії з найменшими немовлятами, навіть після повітряної тривоги.

"Дитину 600 г не можна брати в підвал, - каже вона. - Це була б подорож в один бік. Тож ми залишимося з дітьми і разом з ними переживемо бомбардування".

"Коли діти передчасно народжені, вони потребують різного роду медичної допомоги, і все частіше цю допомогу доводиться надавати у сховищах, де не мають гігієни, обладнання та постійні бомбардування, - каже речник ЮНІСЕФ Джеймс Елдер. - Напади на лікарні, невибіркові обстріли, недопущення гуманітарної допомоги дітям - це явні порушення міжнародного гуманітарного права".

Для матері Вікторії Ірини сирени повітряної тривоги становлять непросту дилему.

Сестра Вікторії Вероніка вже вийшла з реанімації і перебуває з мамою в загальній палаті. Коли лунає сирена, Ірина відносить її до бомбосховища, але змушена залишити Вікторію в інкубаторі, оскільки вона занадто уразлива, щоб переміщатися.

"Емоційно це справді важко, - каже Ірина. - Це як розірвати своє серце на дві частини. Одна дитина йде зі мною, інша залишається у лікарів. Я весь час думаю: "Чи все добре? Як вона почувається?" Але в цій ситуації ми просто повинні бути сильними".

Підпис до фото, Вероніку вже виписали з реанімації, а її сестру поки що ні

У лікарні Львова - міста, яке донедавна вважали безпечним притулком від війни, - вже забарикадували деякі вікна, але зараз також будують спеціальний підземний бункер для розміщення найуразливіших пацієнтів в інкубаторах.

Лікарні вже були мішенню під час цієї війни, і персонал тут стурбований.

У цій війні, до якої прикута увага всього світу, такі немовлята, як Вікторія та Поліна, ведуть власну боротьбу за виживання.

Ірина гладить руку доньки в інкубаторі.

"Вона українка, - каже Ірина, - і вона переможе".