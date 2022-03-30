"Боляче дивитись". Що кажуть у Миколаєві після обстрілу в день мирних переговорів
- Роман Олексин
- для ВВС News Україна
Крилата ракета поцілила у будівлю місцевого самоврядування у Миколаєві за кілька годин до того, як Росія і Україна мали почати перемовини. Поки в українському портовому місті діставали з-під завалів загиблих і поранених, на іншому боці Чорного моря, у Стамбулі, обговорювали майбутню мирну угоду.
Обстріл Миколаєва 29 березня відбувся відразу після короткого періоду "відносного спокою", як кажуть миколаївці. "Відносний спокій" тут, на півдні України, означає кілька днів без вибухів і стрілянини.
За останніми даними, загинуло 12 людей, 33 отримали поранення, ще 18 врятованих не постраждали.
За тиждень до цього обстрілу місцева влада закликала підприємства знову відкритися і повернутися до роботи, і багато містян прислухалися до поради.
Вибухова хвиля від того удару по дев'ятиповерховій будівлі ОДА пошкодила житлові й адміністративні будинки поблизу.
"Це просто жахливо, - каже Ніна, продавчиня у продуктовому магазині, де вибух розтрощив вікна. - Але головне, що ми живі. Ми все це відремонтуємо".
Інший мешканець Миколаєва Руслан коментує пошкодження палацу творчості учнів, де після вибуху повилітали вікна і двері.
"Боляче на це все дивитись, - каже Руслан. - Ось у цей палац моя дочка ходила на малювання, співала в ансамблі, грала на фортепіано. Тут був справжній осередок дитячої творчості. І він зовсім не схожий на "військовий об'єкт", виключно по яких нібито б'ють російські окупанти".
Від самого початку бойових дій миколаївці живуть під спробами російської армії захопити місто і встановити облогу. Якби ці плани здійснилися, Росія отримала б шлях на Одесу.
Утім ЗСУ змогли відкинути росіян від обласного центру, тож ті періодично обстрілюють місто зі "смерчів" і завдають ракетних ударів. Один із найбільш трагічних випадків - влучення ракети у казарму з солдатами, які спали. Тоді загинули десятки воїнів.
29 березня Росія завдала удару по обласній держадміністрації в той момент, коли там саме почався робочий день.
"Загинула дівчинка на моєму поверсі. Я її обійняла і пройшла, минуло дві хвилини, і ми розминулися, - зі сльозами розповідає працівниця відділу ОДА на відео, оприлюдненому ДСНС.
"Загинула дівчинка на моєму поверсі. Я її обійняла і пройшла, минуло дві хвилини, і ми розминулися, - зі сльозами розповідає працівниця відділу ОДА на відео, оприлюдненому ДСНС.
Працівник мерії Андрій розповідає ВВС, що й сам був близький до небезпеки. "Цього ранку планував занести документи до обласної адміністрації, але одного підпису не вистачало, то й не пішов. Можливо, це врятувало мені життя".
Усі загиблі і постраждалі - офісні працівники, які не мали стосунку ані до армії, ані до війни, прокоментував міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Серед постраждалих - заступник голови ОДА Ігор Кузьмін. Він повідомив, що отримав незначні поранення, і що йому надали медичну допомогу.
Удар зруйнував і кабінет голови військової адміністрації Віталія Кіма. Він пояснює, що вижив тому, що проспав.
Кім здобув всеукраїнську популярність завдяки своїм вірусним відео, які починаються фразою "Добрий ранок, ми з України!" Але після нападу 29 березня додав: "Не такий уже і добрий".
Він прокоментував цей удар так: якщо росіяни таким чином зруйнували будівлю органу влади, обладнану системою зв'язку та всім іншим, то навряд чи вони розраховують захопити місто.