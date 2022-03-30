"Боляче дивитись". Що кажуть у Миколаєві після обстрілу в день мирних переговорів

Роман Олексин

для ВВС News Україна

1 година тому

Автор фото, ОДА

Крилата ракета поцілила у будівлю місцевого самоврядування у Миколаєві за кілька годин до того, як Росія і Україна мали почати перемовини. Поки в українському портовому місті діставали з-під завалів загиблих і поранених, на іншому боці Чорного моря, у Стамбулі, обговорювали майбутню мирну угоду.

Обстріл Миколаєва 29 березня відбувся відразу після короткого періоду "відносного спокою", як кажуть миколаївці. "Відносний спокій" тут, на півдні України, означає кілька днів без вибухів і стрілянини.

Автор фото, Миколаївська ОДА

За останніми даними, загинуло 12 людей, 33 отримали поранення, ще 18 врятованих не постраждали.

За тиждень до цього обстрілу місцева влада закликала підприємства знову відкритися і повернутися до роботи, і багато містян прислухалися до поради.

Вибухова хвиля від того удару по дев'ятиповерховій будівлі ОДА пошкодила житлові й адміністративні будинки поблизу.

"Це просто жахливо, - каже Ніна, продавчиня у продуктовому магазині, де вибух розтрощив вікна. - Але головне, що ми живі. Ми все це відремонтуємо".

Інший мешканець Миколаєва Руслан коментує пошкодження палацу творчості учнів, де після вибуху повилітали вікна і двері.

"Боляче на це все дивитись, - каже Руслан. - Ось у цей палац моя дочка ходила на малювання, співала в ансамблі, грала на фортепіано. Тут був справжній осередок дитячої творчості. І він зовсім не схожий на "військовий об'єкт", виключно по яких нібито б'ють російські окупанти".

Автор фото, Телеграм Олександра Сєнкевича

Від самого початку бойових дій миколаївці живуть під спробами російської армії захопити місто і встановити облогу. Якби ці плани здійснилися, Росія отримала б шлях на Одесу.

Утім ЗСУ змогли відкинути росіян від обласного центру, тож ті періодично обстрілюють місто зі "смерчів" і завдають ракетних ударів. Один із найбільш трагічних випадків - влучення ракети у казарму з солдатами, які спали. Тоді загинули десятки воїнів.

29 березня Росія завдала удару по обласній держадміністрації в той момент, коли там саме почався робочий день.

"Загинула дівчинка на моєму поверсі. Я її обійняла і пройшла, минуло дві хвилини, і ми розминулися, - зі сльозами розповідає працівниця відділу ОДА на відео, оприлюдненому ДСНС.

Автор фото, Миколаївська ОДА

"Загинула дівчинка на моєму поверсі. Я її обійняла і пройшла, минуло дві хвилини, і ми розминулися, - зі сльозами розповідає працівниця відділу ОДА на відео, оприлюдненому ДСНС.

Працівник мерії Андрій розповідає ВВС, що й сам був близький до небезпеки. "Цього ранку планував занести документи до обласної адміністрації, але одного підпису не вистачало, то й не пішов. Можливо, це врятувало мені життя".

Автор фото, Миколаївська ОДА

Усі загиблі і постраждалі - офісні працівники, які не мали стосунку ані до армії, ані до війни, прокоментував міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Серед постраждалих - заступник голови ОДА Ігор Кузьмін. Він повідомив, що отримав незначні поранення, і що йому надали медичну допомогу.

Автор фото, Миколаївська ОДА

Удар зруйнував і кабінет голови військової адміністрації Віталія Кіма. Він пояснює, що вижив тому, що проспав.

Кім здобув всеукраїнську популярність завдяки своїм вірусним відео, які починаються фразою "Добрий ранок, ми з України!" Але після нападу 29 березня додав: "Не такий уже і добрий".

Він прокоментував цей удар так: якщо росіяни таким чином зруйнували будівлю органу влади, обладнану системою зв'язку та всім іншим, то навряд чи вони розраховують захопити місто.