"Це жахливо, це нелюдяно". Як Росія руйнує українські церкви
- Джек Гантер
- BBC News
Україна звинуватила Росію в пошкодженні або знищенні щонайменше 59 релігійних об'єктів по всій країні від початку війни.
Серед них православний собор зі зруйнованою дзвіницею, обстріляна єврейська школа й багато майже повністю зруйнованих парафіяльних церков.
Відповідно до Гаазької конвенції, нищення історичних пам'яток та об'єктів культурної спадщини є військовим злочином за міжнародним правом.
І хоча Росія заперечує напади на цивільну інфраструктуру, BBC виявила низку постраждалих релігійних об'єктів.
Обстріляний собор
Михайлівський собор Маріуполя місцевий туристичний офіс називав "найкрасивішим місцем" у Лівобережному районі міста.
Відкритий у 1997 році собор, звідки відкривався "панорамний вид на Азовське море, зелені пагорби та прибережні села", приваблював як вірян, так і туристів.
Але після тижнів невпинних російських бомбардувань цього південного портового міста купол православного собору тепер став понівеченою купою сталевої арматури та розбитої цегляної кладки.
Скляні вікна собору були розбиті, а крізь стіни з червоної цегли зяють діри.
Розтрощена парафіяльна церква
Церква в невеликому селі Ясногородка, приблизно за 40 км на захід від Києва, також постраждала від обстрілів, повідомляє УПЦ.
5 березня два снаряди влучили в купол на церкві Різдва Пресвятої Богородиці й серйозно пошкодили її дзвіницю.
Вікна та двері також були посічені кульовими отворами від великокаліберного кулемета.
Серед запеклих боїв у результаті нападу росіян на село того дня вдень також загинув священник з іншої парафії села.
Обстріляна синагога
Російський снаряд пробив дірку в даху єшиви, релігійної школи, у Харкові, повідомляє єврейська громада міста на своїй сторінці у Facebook.
Будівля єшиви функціонує як синагога, середня школа та гуртожиток, йдеться у повідомленні.
"Ракета не вибухнула, а проробила велику дірку в даху", - повідомила івритомовному сайту новин 0404 дружина головного рабина Харкова Моше Московіца.
Обстріл спонукав голову Всесвітньої організації синагог Давида Бен-На'е написати головному рабину Росії Берелу Лазару, закликаючи його попросити Володимира Путіна наказати російським військовим припинити руйнування синагог і святих місць.
"Синагоги - це "маленький храм" для єврейського народу всюди. Вони були опорою євреїв у всьому світі протягом тисяч років", - написав він, закликаючи Росію зберегти їх "святість і цілісність".
Росія заперечує удари по єврейському святому місту
У зверненні до парламенту Ізраїлю минулого тижня президент України Зеленський заявив, що Росія завдала удару по місту Умань, яке шанують багато євреїв-хасидів.
Зеленський, який сам є євреєм, сказав, що російські ракети вдарили по місту в перший день вторгнення в лютому. Десятки тисяч євреїв-хасидів їдуть до Умані кожного Рош га-Шана (єврейського Нового року), щоб відвідати могилу рабина Нахмана з Бреслова, який відродив хасидський рух і помер у 1810 році.
Москва спростувала цю заяву й оприлюднила зображеннями, які, за її словами, демонструють, як українські сили завантажують зброю біля синагоги.
"Хочу підкреслити, що російські збройні сили не завдають ударів по цивільних об'єктах у рамках спеціальної військової операції", - заявив речник Міноборони РФ Ігор Конашенков.
Але єврейська громада Умані відкинула заяви про зброю біля синагог або в них.
"Всі синагоги та єврейські об'єкти в Україні використовують виключно за призначенням, для здійснення релігійної діяльності чи допомоги членам єврейських громад та місцевому населенню", - пише Об'єднана єврейська громада України у своєму телеграм-каналі.
А Ірина Рибницька, одна з єврейок, що залишилися в Умані, сказала ізраїльській газеті Haaretz, що твердження Москви "не правдиві".
"Ніхто не використовує синагоги з іншою метою, крім тої, з якою мають використовуватися синагоги", - сказала вона.
Зруйнована церква у знищеному місті
Одна церква у місті Волноваха на південному сході України зазнала серйозних пошкоджень після кількох днів російських бомбардувань.
Міський храм Православної церкви України, побудований на честь українських воїнів, які загинули в боротьбі з проросійськими бойовиками у 2014 році, тепер у руїнах. Золотий купол церкви понівечений, а дерев'яні вироби потрощені.
Губернатор Донецької області заявив, що Волновахи, де колись проживало близько 22 тисяч людей, "більше не існує".
Супутникові знімки, опубліковані Maxar Technologies, зроблені до і після нападу, показують масштаби руйнувань.
Руйнування святих місць України глибоко вразило багатьох вірян.
"Це якийсь кошмар, я не можу знайти слів, щоб це описати", - сказав київський священник ПЦУ Сергій Бережний.
"Це жахливо, це нелюдяно, - сказав він BBC. - Я не знаю, чому російські війська стріляють по церквах - якщо ми християни, то маємо дбати про мир".
Пан Бережний каже, що досі проводить невеликі служби у своїй церкві в столиці на тлі комендантської години та авіанальотів.
"Це місце, де люди можуть знайти допомогу, підтримку, - каже він. - Ми молимося за нашу країну - за кожного українця, за його порятунок".
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