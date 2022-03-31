"Це жахливо, це нелюдяно". Як Росія руйнує українські церкви

Джек Гантер

BBC News

7 хвилин(и) тому

Автор фото, NurPhoto/Getty Images Підпис до фото, Священник села Ясногородка, що під Києвом, стоїть всередині своєї зруйнованої церкви

Україна звинуватила Росію в пошкодженні або знищенні щонайменше 59 релігійних об'єктів по всій країні від початку війни.

Серед них православний собор зі зруйнованою дзвіницею, обстріляна єврейська школа й багато майже повністю зруйнованих парафіяльних церков.

Відповідно до Гаазької конвенції, нищення історичних пам'яток та об'єктів культурної спадщини є військовим злочином за міжнародним правом.

І хоча Росія заперечує напади на цивільну інфраструктуру, BBC виявила низку постраждалих релігійних об'єктів.

Обстріляний собор

Михайлівський собор Маріуполя місцевий туристичний офіс називав "найкрасивішим місцем" у Лівобережному районі міста.

Відкритий у 1997 році собор, звідки відкривався "панорамний вид на Азовське море, зелені пагорби та прибережні села", приваблював як вірян, так і туристів.

Автор фото, Getty Images

Але після тижнів невпинних російських бомбардувань цього південного портового міста купол православного собору тепер став понівеченою купою сталевої арматури та розбитої цегляної кладки.

Автор фото, Getty Images

Скляні вікна собору були розбиті, а крізь стіни з червоної цегли зяють діри.

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Розтрощена парафіяльна церква

Церква в невеликому селі Ясногородка, приблизно за 40 км на захід від Києва, також постраждала від обстрілів, повідомляє УПЦ.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ясногородський священник отець Роман стоїть перед своєю церквою після обстрілу

5 березня два снаряди влучили в купол на церкві Різдва Пресвятої Богородиці й серйозно пошкодили її дзвіницю.

Вікна та двері також були посічені кульовими отворами від великокаліберного кулемета.

Серед запеклих боїв у результаті нападу росіян на село того дня вдень також загинув священник з іншої парафії села.

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Обстріляна синагога

Російський снаряд пробив дірку в даху єшиви, релігійної школи, у Харкові, повідомляє єврейська громада міста на своїй сторінці у Facebook.

Будівля єшиви функціонує як синагога, середня школа та гуртожиток, йдеться у повідомленні.

Автор фото, JewishKharkov/Facebook Підпис до фото, Ракета пробила дірку в даху єврейської єшиви в Харкові

"Ракета не вибухнула, а проробила велику дірку в даху", - повідомила івритомовному сайту новин 0404 дружина головного рабина Харкова Моше Московіца.

Обстріл спонукав голову Всесвітньої організації синагог Давида Бен-На'е написати головному рабину Росії Берелу Лазару, закликаючи його попросити Володимира Путіна наказати російським військовим припинити руйнування синагог і святих місць.

"Синагоги - це "маленький храм" для єврейського народу всюди. Вони були опорою євреїв у всьому світі протягом тисяч років", - написав він, закликаючи Росію зберегти їх "святість і цілісність".

Росія заперечує удари по єврейському святому місту

У зверненні до парламенту Ізраїлю минулого тижня президент України Зеленський заявив, що Росія завдала удару по місту Умань, яке шанують багато євреїв-хасидів.

Зеленський, який сам є євреєм, сказав, що російські ракети вдарили по місту в перший день вторгнення в лютому. Десятки тисяч євреїв-хасидів їдуть до Умані кожного Рош га-Шана (єврейського Нового року), щоб відвідати могилу рабина Нахмана з Бреслова, який відродив хасидський рух і помер у 1810 році.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Щорічно Умань відвідують десятки тисяч хасидів і ортодоксальних євреїв (фото 2018 року)

Москва спростувала цю заяву й оприлюднила зображеннями, які, за її словами, демонструють, як українські сили завантажують зброю біля синагоги.

"Хочу підкреслити, що російські збройні сили не завдають ударів по цивільних об'єктах у рамках спеціальної військової операції", - заявив речник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

Але єврейська громада Умані відкинула заяви про зброю біля синагог або в них.

"Всі синагоги та єврейські об'єкти в Україні використовують виключно за призначенням, для здійснення релігійної діяльності чи допомоги членам єврейських громад та місцевому населенню", - пише Об'єднана єврейська громада України у своєму телеграм-каналі.

Автор фото, AFP/Getty Images Підпис до фото, Деякі євреї-хасиди залишилися в Умані після початку війни

А Ірина Рибницька, одна з єврейок, що залишилися в Умані, сказала ізраїльській газеті Haaretz, що твердження Москви "не правдиві".

"Ніхто не використовує синагоги з іншою метою, крім тої, з якою мають використовуватися синагоги", - сказала вона.

Зруйнована церква у знищеному місті

Одна церква у місті Волноваха на південному сході України зазнала серйозних пошкоджень після кількох днів російських бомбардувань.

Міський храм Православної церкви України, побудований на честь українських воїнів, які загинули в боротьбі з проросійськими бойовиками у 2014 році, тепер у руїнах. Золотий купол церкви понівечений, а дерев'яні вироби потрощені.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Храм Православної Церкви України у Волновасі був значною мірою зруйнований після багатоденного бомбардування

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Російські війська патрулюють біля церкви у Волновасі

Губернатор Донецької області заявив, що Волновахи, де колись проживало близько 22 тисяч людей, "більше не існує".

Супутникові знімки, опубліковані Maxar Technologies, зроблені до і після нападу, показують масштаби руйнувань.

Автор фото, Maxar Technologies

Руйнування святих місць України глибоко вразило багатьох вірян.

"Це якийсь кошмар, я не можу знайти слів, щоб це описати", - сказав київський священник ПЦУ Сергій Бережний.

"Це жахливо, це нелюдяно, - сказав він BBC. - Я не знаю, чому російські війська стріляють по церквах - якщо ми християни, то маємо дбати про мир".

Пан Бережний каже, що досі проводить невеликі служби у своїй церкві в столиці на тлі комендантської години та авіанальотів.

"Це місце, де люди можуть знайти допомогу, підтримку, - каже він. - Ми молимося за нашу країну - за кожного українця, за його порятунок".

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