Оточення Путіна боїться сказати йому правду - західні розвідки

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Американські спецслужби частково розсекретили доповідь, у якій йдеться, що оточення Володимира Путіна не повідомляє йому точну і повну інформацію про стан речей в Україні.

Про це розповіла журналістам директорка з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.

"Напруженість між Путіним і військовими"

"Маємо інформацію про те, що Путін почувається введеним в -оману російськими військовими, результатом чого стало постійне напруження у відносинах між Путіним і військовим керівництвом", - повідомила Бедінгфілд.

"Ми вважаємо, що Путіна його радники дезінформують про те, наскільки ефективно діють російські військові та якою мірою російська економіка вражена санкціями. І все тому, що його старші радники дуже бояться сказати йому правду", - додала вона.

За словами Бедінгфілд, адміністрація Байдена вирішила розсекретити цю інформацію для того, щоб показати, якою стратегічною помилкою для Росії стала війна з Україною.

Кейт Бедінгфілд додала, що джерела цих відомостей або методи, за допомогою яких розвідка отримала ці дані, не можуть бути розкриті.

"Війна Путіна стала стратегічною помилкою, яка зробить Росію слабшою в довгостроковій перспективі й все більш ізольованою на світовій арені", - наголосила вона.

"Путін дуже помилився"

Таку думку висловив і очільник британської електронної розвідки GCHQ Джеремі Флемінг.

Він заявив, що російський президент Володимир Путін перед нападом на Україну неадекватно оцінював і силу своєї армії, і супротивника, і тепер йому бояться повідомляти реальний стан справ.

"Путін дуже помилився в оцінці ситуації. Ми вважаємо, що радники Путіна тепер бояться говорити йому правду", - цитує агентство Reuters виступ Джеремі Флемінга в середу в Австралійському національному університеті в Канберрі.

"Це непокоїть Пентагон"

Представник Пентагону Джон Кірбі повідомив журналістам, що військове відомство США погоджується з оцінками Білого дому, що президент Росії Путін погано поінформований про події в Україні.

У Пентагону, сказав Кірбі, ця оцінка викликає занепокоєння.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Погана поінформованість Путіна може призвести до неправильних рішень на переговорах, побоюються в Пентагоні

"Це його армія. Це його війна. Він її обрав... Той факт, що він може не до кінця розуміти, наскільки його війська зазнають невдачі в Україні, викликає деякі побоювання", - заявив Кірбі.

За словами представника Пентагону, погана поінформованість Путіна може призвести до неправильних рішень під час перемовин щодо припинення конфлікту.

"Якщо він не повністю поінформований про те, наскільки кепські у нього справи, то як його переговорники збираються дійти згоди?" - сказав Кірбі.

Чому розвідка не мовчала

Відомо, що Путін мало спілкується з кимось і мало кому довіряє, крім вузького кола давно знайомих йому силовиків.

Частково це пов'язано і з жорсткими карантинними заходами на тлі пандемії Covid-19.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Через пандемію близько поспілкуватися з Путіним стало дуже непросто

Але останнім часом в американській пресі вже не вперше з'являються статті, які свідчать, що західні спецслужби дійсно знайшли якийсь спосіб дізнаватися про те, що відбувається навколо Путіна.

Адміністрація Байдена почала систематично публікувати свої дані з осені минулого року - частиною цієї стратегії були численні попередження про підготовку повномасштабного вторгнення в Україну.

Зазвичай розвідка не оприлюднює отримані відомості - з різних причин, зокрема, щоб захистити джерела. Але в цьому випадку отриману інформацію оприлюднювали у спробі запобігти війні.