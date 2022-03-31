Оточення Путіна боїться сказати йому правду - західні розвідки
Американські спецслужби частково розсекретили доповідь, у якій йдеться, що оточення Володимира Путіна не повідомляє йому точну і повну інформацію про стан речей в Україні.
Про це розповіла журналістам директорка з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.
"Напруженість між Путіним і військовими"
"Маємо інформацію про те, що Путін почувається введеним в -оману російськими військовими, результатом чого стало постійне напруження у відносинах між Путіним і військовим керівництвом", - повідомила Бедінгфілд.
"Ми вважаємо, що Путіна його радники дезінформують про те, наскільки ефективно діють російські військові та якою мірою російська економіка вражена санкціями. І все тому, що його старші радники дуже бояться сказати йому правду", - додала вона.
За словами Бедінгфілд, адміністрація Байдена вирішила розсекретити цю інформацію для того, щоб показати, якою стратегічною помилкою для Росії стала війна з Україною.
Кейт Бедінгфілд додала, що джерела цих відомостей або методи, за допомогою яких розвідка отримала ці дані, не можуть бути розкриті.
"Війна Путіна стала стратегічною помилкою, яка зробить Росію слабшою в довгостроковій перспективі й все більш ізольованою на світовій арені", - наголосила вона.
"Путін дуже помилився"
Таку думку висловив і очільник британської електронної розвідки GCHQ Джеремі Флемінг.
Він заявив, що російський президент Володимир Путін перед нападом на Україну неадекватно оцінював і силу своєї армії, і супротивника, і тепер йому бояться повідомляти реальний стан справ.
"Путін дуже помилився в оцінці ситуації. Ми вважаємо, що радники Путіна тепер бояться говорити йому правду", - цитує агентство Reuters виступ Джеремі Флемінга в середу в Австралійському національному університеті в Канберрі.
"Це непокоїть Пентагон"
Представник Пентагону Джон Кірбі повідомив журналістам, що військове відомство США погоджується з оцінками Білого дому, що президент Росії Путін погано поінформований про події в Україні.
У Пентагону, сказав Кірбі, ця оцінка викликає занепокоєння.
"Це його армія. Це його війна. Він її обрав... Той факт, що він може не до кінця розуміти, наскільки його війська зазнають невдачі в Україні, викликає деякі побоювання", - заявив Кірбі.
За словами представника Пентагону, погана поінформованість Путіна може призвести до неправильних рішень під час перемовин щодо припинення конфлікту.
"Якщо він не повністю поінформований про те, наскільки кепські у нього справи, то як його переговорники збираються дійти згоди?" - сказав Кірбі.
Чому розвідка не мовчала
Відомо, що Путін мало спілкується з кимось і мало кому довіряє, крім вузького кола давно знайомих йому силовиків.
Частково це пов'язано і з жорсткими карантинними заходами на тлі пандемії Covid-19.
Але останнім часом в американській пресі вже не вперше з'являються статті, які свідчать, що західні спецслужби дійсно знайшли якийсь спосіб дізнаватися про те, що відбувається навколо Путіна.
Адміністрація Байдена почала систематично публікувати свої дані з осені минулого року - частиною цієї стратегії були численні попередження про підготовку повномасштабного вторгнення в Україну.
Зазвичай розвідка не оприлюднює отримані відомості - з різних причин, зокрема, щоб захистити джерела. Але в цьому випадку отриману інформацію оприлюднювали у спробі запобігти війні.