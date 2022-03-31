Російська економіка "зламалася". Як виглядатимуть полиці магазинів найближчим часом

Анастасія Стогней

ВВС

31 березня 2022

Автор фото, EPA

Росія на порозі найгіршої споживчої кризи з 1992 року: одночасно "зламалися" ланцюжки поставок і різко послабився рубль. З магазинів уже почали зникати деякі товари, наприклад, цукор, папір, прокладки та презервативи. Експерти кажуть, що найгірше - попереду.

Ціни зростають у всьому світі ще від початку пандемії: індекс цін на продовольство, який розраховує продовольча та сільгоспорганізація ООН (FAO), на початку березня досяг рекордної позначки - 140 пунктів. Усього за рік він зріс на 20%. У Німеччині річна інфляція в 7,8% стала рекордною від початку 1900-х, російський показник - 15,6% лише підбирається до піка 2015 року.

Але відвідувачі німецьких магазинів навряд чи зіткнуться з тим, що вже зараз спостерігають росіяни. Останніми тижнями в Росії майже став розкішшю офісний папір, корм для домашніх тварин перетворився на рідкісний і дефіцитний товар, а за жіночими прокладками та дитячими підгузками доводиться полювати по всіх сусідніх магазинах.

На пошуки вийшов навіть мер Новосибірська Анатолій Локоть у супроводі преси.

"Я мер цього міста та покупки можу робити лише ввечері. Чому у вас лише одна пачка цукру?" - обурювався він.

Востаннє таке було в 1992 році, каже у розмові з ВВС генеральний директор INFOline Іван Федяков. Тоді, як і зараз, одночасно збіглися два фактори: з одного боку - руйнування виробничих ланцюжків, з іншого - різке ослаблення рубля.

Нинішня Росія інтегрована у світовий бізнес не менше, ніж підприємства різних республік СРСР перед його розпадом. Як тоді, так і зараз заводи опинилися в одному місці, сировина для них - в іншому, а прилавки - у третьому, пояснює Федяков.

"Візьмемо, наприклад, йогурт. Молоко для нього дають російські корови, по баночках його розливають на російському заводі. Але бактерії для закваски - імпортні, пакування виробляють у Росії, але з імпортної сировини і навіть алюмінієва плівка, ви не повірите, теж з-за кордону", - розмірковує директор Центру вивчення молочного ринку Михайло Міщенко.

Розрив поставок або навіть "логістичну блокаду" співрозмовники ВВС з рітейлу називають серйозним ламанням економіки, наслідки якої росіянам ще доведеться відчути. Тепер торговим мережам буде складно отримати нові товари через логістику та вихід брендів.

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Ще одна проблема - міжнародні страхові компанії відмовляються страхувати вантажі та транспорт, які прямують до Росії та з неї, пояснює Федяков.

Причини зрозумілі: наземний кордон з Україною закритий, авіаперевезення катастрофічно обмежені, найбільші оператори контейнерних перевезень - Maersk, MSC, CMA CGM - відмовилися приймати замовлення на поставки до Росії та з неї.

ВВС розібралася, як і чому вже змінився асортименти на полицях російських магазинів і що з ними відбудеться найближчими місяцями.

Папір

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У Санкт-Петербурзі чиновники рекомендували школам призупинити Всеросійські перевіркові роботи, якщо вони проходять не в електронному вигляді, писав телеграм-канал про петербурзьку політику "Ротонда".

В одній з місцевих поліклінік пацієнт був свідком того, як у реєстратурі не було на чому видрукувати талони. В іншій поліклініці лікарі говорили пацієнтам, що тепер не видруковують і не вклеюють у картки дані прийому хворих, а зберігають їх тільки в електронному вигляді, розповідають ВВС пацієнти, які побували на прийомі.

Закінчився папір і в поштових відділеннях Воронезької області - використовують старі газети, повідомляє SOTA.

За даними Shopper's, гуртові ціни, - за якими папір купують самі магазини, - від початку місяця підскочили більш ніж удвічі.

Слідом за гуртовими цінами відразу злетіли й роздрібні.

Річ не у тім, що папір чи целюлозу до Росії постачають з-за кордону. Причина - у відбілювачі, який завозять із-за кордону, переважно з Фінляндії. Через санкції поставки припинилися, а аналогів у Росії немає.

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Одним із перших у галузі про "призупинення" робіт (і пожертвування на суму $250 тисяч на користь Червоного хреста) повідомив 7 березня один із великих виробників паперу, розташований у Світогорську російський завод американської компанії Sylvamo. Він випускає папір відомих марок Svetocopy та Ballet.

Розташований у Сиктивкарі завод Mondi (бренд - "Снегурочка") наразі продовжує працювати, але стикається з проблемами "через постачання хімікатів". При цьому Mondi розглядає варіант зміни структури, зокрема відділення російських активів. Про це говорить і International Paper, іноземний інвестор найбільшого в Росії виробника паперу "Ілім", допускає продаж своєї частки в російському бізнесі - це 50%. Про проблеми з "імпортними хімікатами" розповів і архангельський ЦПК. Він виготовляє не офісний папір, а картон, етикетки та целюлозу.

До 21 березня виробник Svetocopy та Ballet знайшов вихід. За даними ЗМІ, він запустив виробництво паперу з "напівбіленої целюлози". Архангельський ЦПК намагається розробити свій аналог закордонного відбілювача та "веде переговори з Китаєм, Туреччиною, Індією та країнами Південно-Східної Азії". А щоб виробництво не зупинялося, комбінат теж почав випускати "невибілений" папір та целюлозу.

Такий папір має "злегка кремовий відтінок, що ніяк не позначається на друкованих властивостях", - запевняє голови правління Російської асоціації організацій та підприємств целюлозно-паперової промисловості (РАТ "Бумпром") Юрій Лахтіков. Як він виглядає, показує видання VC.

Цукор

Ситуації з цукром та папером ріднить тільки те, з яким запалом покупку обох товарів обговорюють у соцмережах. По суті вони кардинально відрізняються. Папір подорожчав, але не зник із полиць. А цукор, попри зростання цін, у багатьох магазинах зник - при тому, що об'єктивних передумов для його дефіциту немає.

"Ми виробляємо близько 6 млн тонн цукру і споживаємо близько 5,8 млн тонн на рік", - заявила російська віцепрем'єрка Вікторія Абрамченко. Вона назвала попит на нього у березні "жахливим" і запевнила, що цукру на складах заводів достатньо до нового врожаю, тобто до вересня.

Цього сезону в Росії зможуть виробити стільки ж цукру, скільки й минулого, каже провідний експерт Інституту кон'юнктури аграрного ринку Євген Іванов.

Офіційна газета федеральних зборів звинувачує у тому, що відбувається, виробників і продавців цукру, які роблять "цінові витівки", через що "страждають прості росіяни". Насправді все навпаки.

Об'єктивні причини для зростання ціни на цукор є: зростають усі ціни, від імпортного насіння цукрових буряків до пакування та палива, необхідного для перевезення. Але це не головне. Порожні полиці - результат не підвищення цін, а дій та заяв влади, розмірковує Федяков з INFOline.

Він нагадує, що регулювання цін (з лютого виробники не мають права продавати цукор більше ніж за 47 руб./кг), заборона на експорт та розмови про покарання для "спекулянтів" (проти найбільшого виробника цукру навіть порушили справу) нікого не заспокоюють, а навпаки, негативно впливають і на продавців, і на покупців.

"Через регулювання цін виробникам цукру стає невигідно постачати його до маленьких магазинів: логістика просто не окупиться", - пояснює Федяков. У результаті порожніють полиці, і саме це, а не високі ціни, спричиняє ажіотаж.

Цю логіку підтверджують дані касового оператора "Такском": за перші два тижні війни цукор подорожчав на 11%, а обсяг його продажів зріс на 63%. Кава подорожчала на 25%, а обсяги її продажів зросли лише на 21%. Чай подорожчав на 14%, а обсяг продажів - на 20%.

Прокладки та підгузки

"Хотіла замовити більше, але поки думала - розібрали", - сотні відгуків схожого змісту з'явилися під карткою зі звичайною пачкою прокладок Always на сайті Ozon. Гігієнічні прокладки стали ще одним товаром, який не просто подорожчав, а справді зник із полиць.

На маркетплейсах вони, як і раніше, є, але ціни з початку березня злетіли в кілька разів.

Тут зійшлося кілька факторів. По-перше, багато закордонних товарів просто заблоковані на кордоні, пише Forbes із посиланням на великого виробника побутової хімії.

По-друге, навіть засоби гігієни, які виробляли в Росії, робили з імпортної сировини, із ввезенням якої виникли проблеми, каже Федяков із INFOline. При цьому в мінпромторгу запевняють, що імпортної сировини у виробників прокладок вистачить щонайменше на три місяці.

По-третє, виробники засобів гігієни повідомили про підвищення цін. 14 березня про те, що підгузки подорожчають на 47%, а прокладки та тампони - на 33%, повідомила компанія Procter&Gamble. Її знають за брендами Pampers, Always, Tampax, Naturella, Discreet.

Її конкурент, компанія Johnson&Johnson, і зовсім вирішила піти з російського ринку (залишаться лише поставки ліків та медобладнання). J&J належать бренди o.b., Carefree, Stayfree.

Нарешті, підгузки, прокладки та тампони довго зберігаються, а їхня відсутність відчутно погіршує якість життя. Цим пояснюється і ажіотажний попит на них, і спорожнілі полиці. За даними Nielsen, вже першого тижня березня попит на прокладки втричі перевищив торішній за той же період. Магазини не встигають до цього адаптуватися та заповнити полиці, навіть якщо на складах є запаси.

Що буде далі

Офісний папір за космічними цінами та порожні полиці з прокладками - перші наслідки логістичних збоїв. Виразно результати буде видно за два-три місяці, прогнозує Федяков з INFOline. Схожий прогноз дає й економіст Каліфорнійського університету Олег Іцхокі.

"Поки запаси на складах залишаються, цього не відчувається. Наприклад, просту побутову техніку купити легко, хоча ціни на неї виросли. А от комп'ютерів чи хороших телевізорів, яких на складах сотні, але не десятки тисяч, уже не вистачає", - каже Федяков.

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Наступними на черзі можуть бути напої "в пакетах" - від молока до соків та дешевого вина. У Росії їх продають переважно в Tetra Pak.

Завод, де виготовляють пакування, розташований у підмосковній Лобні, але сировину поставляють з-за кордону. Ще 2 березня компанія заявила, що через війну припинить всі інвестиції в Росію і вироблятиме пакування тільки для продуктів першої необхідності, молока та дитячого харчування. Виробники молока занепокоїлися і попередили мінпромторг про можливі перебої у постачаннях, писали "Известия".

У листі російським клієнтам, який цитує "Комерсант", виробник Tetra Pak пояснює скорочення лінійки ще й тим, що до Росії перестали доставляти вихідні матеріали. Компанія шукає альтернативу в Росії та Китаї.

А ось знайти заміну самому Tetra Pak виробникам буде непросто. І справа не лише у його якості, пояснює Міщенко із Центру вивчення молочного ринку. Виробничі лінії вже заточені під розмір та властивості Tetra Pak, доведеться перезбирати. Це довго та дорого.

Частка пакування (зокрема й потрібного для перевезення товарів) у ціні соків і морсів - більше 40%, у ціні молочних продуктів лише на сам "пакет" припадає 9-10% ціни, пише "Комерсант" з посиланням на профільних. експертів. Тому, попри те, що молоко роблять у Росії, його ціна зросте.

Зірковий час "треш-магазинів"

"Товарного дефіциту та голоду не буде. Але колишній рівень комфорту стане недосяжним для споживачів", - каже Федяков із INFOline.

Дефіциту на рівні товарних категорій не буде, але він буде на рівні брендів, погоджується співрозмовник ВВС на ринку продуктового рітейлу.

Як це буде виглядати? "Там, де раніше було десять позицій, буде дві. Там, де були варіанти, варіантів не буде. Умовно, якщо раніше у споживача був вибір із десятка автомобілів однієї цінової категорії, то тепер буде LADA Granta, яку досі збирають за лекалами 1980-х. Екстраполюйте це і на споживринок", - пояснює Федяков.

Схоже, до цього росіян уже почали готувати "Вести тижня". "Закордонну газовану воду - смачно, але шкідливо - замінить лимонад, де барвник - не "хімія", а палений цукор з бурштиновим відтінком", - заспокоює глядачів кореспондентка програми.

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Співрозмовники ВВС вважають, що сценаріїв економії у споживачів лише два: відмовитися від категорії - наприклад, молока чи прокладок, - зовсім або піти у нижчий ціновий сегмент. Перший варіант неможливий, тому що росіяни й так "затягнули паски" наскільки могли. Половина доходів (46%) середньої російської сім'ї й так витрачається на їжу. Для порівняння, у ЄС цей показник дорівнює 14,6%, у Великій Британії - 16%.

60% росіян вже відзначають зниження реальних доходів, каже співрозмовник ВВС у компанії, яка займається дослідженнями споживчого ринку. А 20% населення Росії і до початку війни жили за межею прожиткового мінімуму, нагадує Федяков з INFOline. Утискатися просто нікуди.

Тому реалізується другий сценарій: перемикання на нижчий ціновий сегмент. За два тижні з 28 лютого частка так званих "хард дискаунтерів" у загальному обсязі витрат росіян зросла з 4,5% до 6,1% - це колосальний темп, каже співрозмовник ВВС у компанії, яка займається дослідженнями споживчого ринку.

Це - продовження тренду, який з'явився ще після анексії Криму, додає Федяков із INFOline. За його словами, з 2014 року кількість магазинів "для середнього класу" "Азбука Вкуса" зросла зі 100 до 172. Дискаунтерів або Fix Price - з 1500 до 4500 торгових точок, "Світлофор" - зі 150 до 3000.

"От так непомітно "треш-магазини" починають формувати культуру споживання у нашій країні", - каже Федяков. Не дивно, що папери Fix Price стали лідерами зростання після відкриття заморожених торгів на Мосбіржі.

Ми перебуваємо лише на початку розвитку кризи, підсумовує Федяков. Те, що ми бачимо зараз, - це фантомний достаток.