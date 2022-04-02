Чи видаляють TikTok та інші соцмережі докази воєнних злочинів?

Джеймс Клейтон

Кореспондент з питань технологій, Північна Америка

1 година тому

Автор фото, Mike Kemp/Getty Images

Всього за три останні місяці соцмережа TikTok видалила близько 80 млн завантажених користувачами відео через їхню невідповідність правилам платформи.

Їх блискавично видалив потужний штучний інтелект за допомогою модераторів, і у 94,2% випадків їх узагалі ніхто не встиг побачити, заявили в компанії.

17 млн ​​відео автоматично видалили системи, що визначають "контент, який порушує правила".

Схожа історія і з іншими соцмережними платформами - щодня вони видаляють тисячі годин контенту.

Сьогодні деякі спостерігачі запитують - чи не видаляють соцмережі таким чином свідчення воєнних злочинів в Україні?

Шок-контент

На момент, коли Путін вирішив розпочати військове вторгнення в Україну, TikTok вже був неймовірно популярним. Але український конфлікт став одним із вирішальних моментів у розвитку платформи.

Деякі відео із пов'язаними з Україною хештегами мали мільярди переглядів.

Однак у випадку з Україною, скоріш за все, йдеться не лише про "лайки".

Будь-яке відео від українських користувачів може стати шматком "пазла" з доказів, які стануть у пригоді трибуналам з воєнних злочинів.

Проте водночас вони порушують внутрішні правила TikTok та інших соцмереж. У правилах TikTok сказано, що на цій платформі цінується творчий підхід, а не шок-контент.

Відео, що містять шокуючі, натуралістичні або жорстокі образи та сцени, видаляються.

До цієї категорії може потрапляти більшість відео з потенційними звірствами військових. Більшість - але не всі.

"Велика проблема"

Дослідникам поки що незрозуміло, яка частина контенту з України видаляється такими компаніями, як TikTok, Meta, Twitter та YouTube.

"TikTok не такий прозорий, як деякі інші медіакомпанії, які теж надто прозорими не назвеш", - каже програмний директор НКО Witness Сем Грегорі.

"Ми не знаємо, що саме нам не показали, видаливши контент через відвертість кадрів - і потенційно втративши докази, - зазначає він. - Це величезна проблема".

Автор фото, Maxar Technologies Підпис до фото, Супутниковий знімок драматичного театру у Маріуполі, знищеного російським ударом

Великі соцмережеві компанії не вперше стикаються з питанням про те, як поводитися з потенційними доказами воєнних злочинів.

Схожі питання перед ними ставила ще війна у Сирії.

Правозахисна організація Human Rights Watch вже кілька років закликає створити єдину базу для відео із зон конфліктів, але безуспішно.

"Поки такої бази не існує", - говорить старший дослідник конфліктів у HRW Белкіс Вілль, описуючи найскладніші процедури, яких повинні дотримуватися прокурори для застосування доказів із соцмереж.

"Влада може звернутися до соцмережевої компанії, винести рішення суду або видати повістку... але зараз весь процес влаштований так, що ніхто не уявляє, де розміщений цей контент", - говорить Вілль.

Для розслідувачів це справжня проблема.

Навіть до війни в Україні люди, які працюють над документуванням воєнних злочинів, говорили про те, що модерація заважає збору доказів.

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"Така швидкість виявлення [контенту, який не відповідає правилам соцмереж] означає, що правозахисники програють перегони щодо виявлення та збереження нової інформації", - йдеться у доповіді на тему цифрової документації воєнних злочинів Університету Берклі.

Автори цієї доповіді пропонують створити "цифрові сховища" для збереження та верифікації контенту, якими займатимуться не лише соцмережеві компанії, а й неурядові організації та юристи.

Однак компанії соцмереж не хочуть залучати людей ззовні до модерації, що ставить дослідників у складну ситуацію - часто вони не знають, що саме видаляється, і не можуть вимагати це зберігати.

Як висловився ексміністр оборони США Дональд Рамсфельд, говорячи у 2002 році про зброю масового ураження в Іраку, це "відомі невідомі".

Telegram: спрощена політика модерації контенту

Однак не всі соцмережі вдаються до тих самих правил при обробці шокуючого контенту. Месенджер Telegram відіграв величезну роль у публікації та обміні відеозаписами з України.

Ця платформа має досить спрощену політику модерації контенту. Наприклад, відео, які були видалені у твіттері чи фейсбуці, можна буде знайти в телеграмі.

"Мабуть, найцінніші відео- та фотоматеріали, які ми колись отримували, надходили до нас із телеграму", - каже Белкіс Вілль.

Telegram має ще одну важливу перевагу.

Такі соцмережі як Facebook і Twitter автоматично видаляють метадані зображення або відео, які слугують свого роду цифровим ідентифікатором, за допомогою якого можна визначити, де і коли був зроблений відеозапис. Ці дані мають важливе значення для тих, хто займається розслідуваннями.

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Захист метаданих з моменту, коли те, що відбувається, потрапило на відео, до моменту його демонстрації в суді іноді називається "ланцюжком збереження речових доказів".

Венді Беттс, директорка проєкту Міжнародної асоціації юристів, спрямованого на збір порушень у галузі прав людини, які можна перевірити, закликає людей знімати потенційні епізоди воєнних злочинів на спеціальний додаток - Eye Witness to Atrocities, що дозволяє зберегти інформацію в кращому вигляді для потенційного використання в суді.

"Якщо будь-які дані в процесі передачі контенту від фотографа до розслідувача та юриста було втрачено, ці кадри можуть викликати підозри, тому що на одному з етапів могли бути внесені зміни", - каже вона.

Проте усі ці методи неспроможні повністю вирішити проблему.

Соцмережеві компанії не мають єдиного цифрового сховища: це означає, що важливі докази можуть бути втрачені.

Різні відповіді

У деяких випадках і зовсім неясно, чи зберігають і чи документують гіганти соцмереж ці відеозаписи в принципі.

ВВС надіслала запит компаніям TikTok, Google, Meta та Twitter щодо їхньої політики в галузі обробки та збереження контенту.

TikTok у відповідь надіслав зведення правил захисту користувачів під час війни в Україні, однак не відповів на жодне із заданих питань.

Twitter та Google теж не надали коментарів.

На запитання ВВС відповіла лише компанія Meta.

"Ми видаляємо тільки той тип контенту, який героїзує насильство або прославляє страждання людей, або коли контент надто шокуючий і жорстокий - наприклад, відеозапис із кадрами розчленування", - заявив представник компанії.

"Щодо війни в Україні, ми вивчаємо способи збереження цього та інших типів контенту після його видалення з платформи", - додав представник Meta.