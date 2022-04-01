Арена вирішальної битви. Як Росія готується захопити Донеччину

Олег Черниш

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Донеччина найближчими днями має перетворитись на основну арену запеклого протистояння між українськими та російськими військами. Київ вже заявив, що противник перекидає додаткові сили на цей напрямок, а Кремль прямо каже, що Донбас - тепер основна мета його "спецоперації".

Війну проти України російські війська розпочали 24 лютого одночасно майже на десяти напрямках, наступаючи зі сходу, півдня і півночі. До початку квітня активні атакувальні дії росіян залишились лише на Донбасі, де вони намагаються оточіти українські війська на межі Донецької і Луганської областей, а також в Маріуполі, що понад місяць в облозі, але досі не захоплений.

Оголошене міністерством оборони РФ "зниження активності" біля Києва і Чернігова в українському Генштабі пояснюють, по-перше, своїми вдалими контратаками, а по-друге, спробою противника перегрупуватись і кинути максимум військ на схід для захоплення головних міст Донбасу.

Очікується, що масивна атака противника буде йти зі Слобожанського, тобто Харківського напрямку.

"Російські окупаційні війська намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку з метою встановлення контролю над частинами територій Харківської, Луганської та Донецької областей, включаючи блокаду міст Слов'янськ та Краматорськ", - заявив Генеральний штаб Збройних сил ввечері 31 березня.

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Слов"янск був звільнений українськими військовими 5 липня 2014 року. З тих пір цей день свято у місті.

Символ перемоги

Краматорськ і Слов'янськ зараз не просто важливі в воєнному плані міста підконтрольної Україні території Донецької області, але й мають символічне значення як для Києва, так і для Москви.

Саме в Краматорську знаходиться штаб українського угруповання військ, яке останні вісім років проводило антитерористичну операцію, а потім операцію об'єднаних сил проти проросійських сепаратистів на Сході.

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Також це місто виконує роль адміністративного центру області після 2014 року.

Історія Слов'янська ще більш драматична. Саме з цього невеличкого курортного містечка фактично й почалось те збройне протистояння, яке наразі відоме як "війна на Донбасі". На початку квітня 2014 року загін озброєних бойовиків під керівництвом колишнього співробітника ФСБ Росії Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) почав атаку на українську Донеччину саме з захоплення цього міста й утримував його фактично три місяці.

Українські сили звільнили його 5 липня і тим самим розпочали успішну кампанію зі звільнення майже всієї окупованої території області, що трагічно обірвалась в кінці серпня розгромом в "Іловайському котлі".

Наразі збройні сили РФ вперто рухають до околиць Слов'янська, наступаючи з півночі, тобто з боку Ізюму, що в Харківській області.

Щоправда, мер і голова військової адміністрації Слов'янська Вадим Лях не вважає, що саме його місто є "особливою ціллю" для Кремля, хоч і бачить суттєве загострення ситуації навколо населеного пункту.

"Казати, що Слов'янськ - це ціль, не зовсім вірно, оскільки ціллю являється вся Україна. А Слов'янськ - це частина України. Я взагалі не вбачаю тут (в наступі на місто, - Ред.) ніякого особливого символізму, бачачи, що відбувається в Ізюмі, Харкові, Маріуполі. Тому я не тішу себе надіями, що тут символізм якийсь присутній. Йде просто повноцінна масштабна війна", - сказав він в інтерв'ю ВВС News Україна.

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Звільнення Слов'янську в 2014

Мирне життя

Краматорськ і Слов'янськ вже декілька разів потрапляли під обстріли з початку цієї війни. Краматорськ двічі опинявся в березні під потужними ракетними ударами з боку військ РФ. Вадим Лях зауважує, що по Слов'янську не було прицільних ударів і жертв вдалось уникнути.

"Повномасштабних обстрілів не було. Двічі, так можна сказати, "прилітало", але я не думаю, що це були цілеспрямовані удари. Слава Богу, великих руйнувань і жертв не було" - зазначив мер.

За його словами, наразі місто живе мирним життям. Працює комунальний транспорт, об'єкти інфраструктури та соціальної сфери. Також в місто привозять гуманітарну допомогу.

Автор фото, Вадим Лях Підпис до фото, Вадим Лях каже, що зараз Слов'янськ ще живе мирним життям, але місцеві мешканці вже евакуюються

Паралельно з мирним життям йде і активна щоденна евакуація залізничним транспортом усіх охочих покинути міста, що можуть стати в найближчий місяць мішенню для російських військ. Станом на кінець березня зі Слов'янська виїхало близько 20 тисяч жителів. Це доволі небагато, зазначає мер. Населення міста складає приблизно 110 тисяч.

"Можу зазначити, що завдяки ЗСУ сьогодні мешканці Слов'янська мають можливість отримувати світло, газ, тепло, інтернет спілкуватись один з одним, ходити на ринки і в магазини, - каже Вадим Лях і додає, - Звичайно ж, я хочу, щоб так було і далі".

Своєрідна ознака мирного життя міста - з початку війни тут народилися 59 малюків: 26 дівчаток та 33 хлопчики.

Очікування наступу

Очільник Донецької військової адміністрації Павло Кириленко зауважує, що останніми днями кількість обстрілів на цьому напрямку зросла "в геометричній прогресії". За його словами, росіяни проводять перегрупування і готуються кинути в бій "більш фахові і професійні" сили.

Автор фото, Павло Кириленко Підпис до фото, Павло Кириленко

Але українська сторона також працює над забезпеченням оборони донецьких рубежів.

"По напрямку з півночі і півдня ми проводимо певну важку роботу по укріпленню, працюємо над усіма необхідними компонентами для того, щоб ворог не просто був стриманий, а й розбитий", - зазначив Кириленко ввечері 31 березня в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Військовий експерт та директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь каже ВВС News Україна, що росіяни спробують провести операцію з захоплення Донбасу в стислі терміни. Паралельно він не виключає їхніх активних спроб втягнути в війну білоруські війська для того, щоб максимально "розтягнути" українські сили.

"Це буде для того, щоб провести в наступні 2 тижні, максимум до кінця квітня, наступальну операцію на Донбасі для оперативного оточення українського угрупування, завдання йому поразки, а також для штурму і захоплення Маріуполя", - вважає аналітик.

Спроби оточити українські війська на Донеччині росіяни проводитимуть наступами з півдня і півночі. "Але там величезні відстані, і для того, щоб провести і реалізувати таку операцію, треба зібрати, я б сказав, від 50 і більше тисяч військ", - додає Самусь.

Наразі проведенню операції заважає залучення значних російських сил для операції зі штурму Маріуполя. Цей відрізаний від усіх "анклав" українського спротиву на березі Азовського моря тримається в облозі вже місяць.

Місто атакують близько 14 тисяч військових РФ, повідомив командир полку Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. Протистоять їм "значно менші" українські сили у складі "азовців", прикордонників і морських піхотинців.

Командир "Азову" звертає увагу на вкрай важку ситуацію в Маріуполі і публічно закликає військово-політичне керівництво держави провести операцію з деблокади міста. Військовий експерт Михайло Самусь впевнений, що командування ЗСУ вже готує варіант такої операції.

"Якщо піде контрнаступальна операція в напрямку Херсона, Мелітополя і Бердянська, то маріупольська операція росіян опиниться в загрозливому стані", - прогнозує він.