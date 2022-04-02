Які хвороби можуть привезти російські військові з Чорнобильської зони

Олег Черниш, Віталій Червоненко

BBC News Україна

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Олег Черниш Підпис до фото, Малюнки на стіні будинку в Прип'яті, Чорнобильська зона відчуження

Російські військові залишили Чорнобильську атомну станцію і майже всю територію зони відчуження, де перебували понад місяць.

Військові тримали людей та техніку просто у забрудненій зоні найнебезпечнішої 10-кілометрової смуги біля станції. І, як свідчать очевидці, без жодних засобів захисту.

Для України усі роки після аварії це була дуже небезпечна зона забруднення, де люди перебували дуже обмежені проміжки часу, щоб не завдати шкоди здоров'ю.

Тут практично не жили люди і не було господарської діяльності людини, окрім природоохоронної та туристичної.

Зусиллями всього світу тут законсервували атомну станцію та збудували об'єкти для подолання наслідків аварії.

Звісно, жодних серйозних оборонних споруд тут не будували через небезпеку для людей.

Українська влада каже, що солдати агресора, захопивши ЧАЕС і прилеглу територію, заподіяли шкоду власному здоров'ю.

Отаборились у зоні підвищеної радіації

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Війська РФ в перший день вторгнення 24 лютого, рухаючись з боку Білорусі, змогли доволі швидко захопити Чорнобильську зону відчуження і законсервовану атомну станцію.

Персонал і охорона ЧАЕС опинились в заручниках, а територію зони загарбники почали використовувати як склад боєприпасів і плацдарм для наступу на Київ.

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" і державне агентство України з управління зоною відчуження 31 березня повідомили, що російські військові почали централізовано виходити з території ЧАЕС.

Перед тим вони змусили український персонал станції підписати документ, згідно з яким російські нацгвардійці начебто весь цей час "охороняли станцію", і українська сторона "не має до них претензій".

Також росіяни пограбували станцію і взяли в полон українських нацгвардійців.

Цей відступ з ЧАЕС збігся з оголошеним Кремлем "зниженням активності" на київському напрямку та успішними контратаками українських військ.

Деякі експерти називають ще однією з можливих причин те, що за місяць перебування на зараженій території російські військові могли отримати значне радіаційне опромінення і непоправну шкоду здоров'ю.

Інші фахівці запевняють, що це перебільшення. ВВС News Україна розбиралась, чи це насправді так.

Автор фото, Getty Images

Можливі переможці премії Дарвіна?

Рішення росіян захопити радіоактивну територію висміяли в українському уряді.

Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук вважає, що російські військові мають отримати жартівливу премію "за найбезглуздіший спосіб померти" - премію Дарвіна.

Раніше таку "нагороду" посмертно отримували, наприклад, американець, що прополоскав рот бензином і потім закурив (лауреат 2012 року), або двоє сербів, що святкуючи народження сина, почали стріляти з гвинтівки вгору і перебили електропроводи залізниці (номінанти 2021 року).

"Вважаю, що російські військовослужбовці, які рили окопи в лісі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, цілком заслуговують бути номіновані на Премію Дарвіна цьогоріч. Бо вони добровільно отримали такі дози радіації, наслідки яких їм будуть пояснювати лікарі в спеціальних захисних костюмах. Це той випадок, коли ворог вселяє жах через тирсу у нього в голові", - написала Верещук у фейсбуці.

Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки вказує на те, що однією з найбрудніших територій у Чорнобилі є так званий "Рудий ліс". Це близько 10 квадратних кілометрів хвойного лісу, який прийняв найбільшу частку викиду радіації після аварії на ЧАЕС у квітні 1986 року.

Пізніше цей ліс був захоронений, проте забруднення цієї території й зараз має надзвичайно високу щільність. Будь-які земельні роботи здіймають частинки радіоактивного ґрунту у повітря, забруднюючи його у зоні дихання людини.

"Як би не епічно це звучало, але саме "Рудий ліс" обрав російський окупант для "окопування" та облаштування своїх позицій. Не володіючи елементарними знаннями правил поведінки на радіоактивно забруднених територіях, не маючи засобів індивідуального захисту та нехтуючи правилами ядерної та радіаційної безпеки, ворог завдав собі колосальної шкоди", - повідомляється в заяві держустанови.

Відповідно, там стверджують, що росіяни після перебування в "Рудому лісі" могли отримати опромінення, яке виллється у порушення життєвих функцій різних органів (головним чином органів кровотворення, нервової системи, зору, шлунково-кишкового тракту) та розвитку променевої хвороби.

Автор фото, Уніан Підпис до фото, "Рудий ліс" - найбільше забруднена місцевість поблизу ЧАЕС

За даними генштабу Збройних сил України, у білоруському Гомелі в науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології вже розміщено декілька російських військових, які отримали значні дози опромінення під час перебування у Чорнобильській зоні відчуження.

Проте перевірити цю інформацію ВВС не має змоги.

Зниження інтелекту та емоційні розлади

Які ж захворювання могли отримати війська РФ від перебування поблизу ЧАЕС?

Завідувач кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки національного університету охорони здоров'я України імені П.Шупика, доктор медичних наук Павло Король пояснив ВВС News Україна, що найбільшу небезпеку зараз становлять пожежі у межах 10-кілометрового радіуса навколо ЧАЕС та радіаційний пил, що був піднятий бронетехнікою росіян.

За його словами, вплив іонізуючого випромінювання на російських військових може призводити до розвитку як негайних ефектів - променевої хвороби, так і віддалених наслідків, наприклад, раку щитовидної залози та лейкозу.

Автор фото, Павло Король Підпис до фото, Павло Король каже, що росіянами після ЧАЕС загрожує рак і ураження мозку

"Імовірність виникнення цих віддалених наслідків зростає пропорційно отриманої дози радіації", - наголошує вчений.

Ознаками гострої променевої хвороби можуть бути емоційні розлади та порушення сну, різні порушення з боку шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної та імунної систем, результатом яких може бути обмеження працездатності людини.

Російські солдати цілком могли зазнати впливу радіоактивного цезію при вживанні забруднених харчових продуктів або при безпосередньому контакті із забрудненими матеріалами, наприклад, з ґрунтом. Високі рівні забруднення цезієм можуть спостерігатися у листі рослин.

У військових, які окопувались у "Рудому лісі", поряд із гострими ефектами, пов'язаними з впливом великих доз радіації, можливий потенційний розвиток хвороб щитоподібної залози, зокрема диференційованого раку щитоподібної залози під впливом радіоактивного йоду.

Цей ефект, вказує професор Король, був зафіксований при спостереженні за особами, які переживали атомні бомбардування в Хіросімі та Нагасакі.

"Слід зазначити, що у російських агресорів, що зазнали дії іонізуючого опромінення, існує потенційний ризик виникнення віддалених ефектів (наприклад, лейкозу та інші захворювань крові), а також уражень головного мозку, що може в подальшому проявлятися у вигляді зниження інтелекту або певних поведінкових чи емоційних розладів", - додає науковець.

Але при цьому він звертає особливу увагу також на необхідність подальших досліджень короткотривалого впливу іонізуючого випромінювання на цивільне населення українських міст, що розташовані близько від зони радіоактивного забруднення, після цьогорічних подій.

Не та доза

Водночас науковці, які довго працювали у зоні, не схильні перебільшувати вплив радіації на військових. Заяви про отриману росіянами від Чорнобиля шкоду для здоров'я можуть бути дещо перебільшені.

Так, наприклад, вважає заступник директора Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології Сергій Гащак.

Він вже понад 30 років досліджує вплив радіації у зоні.

Автор фото, Олег Черниш Підпис до фото, Парк розваг в Прип'яті, Чорнобильска зона

"Як вчений скажу, що тут більше спекуляції. Незалежно від того, де (російські військові, - Ред.) вони риються, як довго там перебували, чи використовують засоби індивідуального захисту, особливої шкоди не буде. Зараз не ті умови, що колись. Навіть у "Рудому лісі", - розповів науковець ВВС News Україна.

На думку Гащака, якби росіяни засіли у Чорнобильському "саркофазі", то, звісно, була б "інша справа".

"Гадаю, що у них не буде навіть допустимої дози (опромінення, - Ред.) для робітників АЕС. Лише значне перевищення. Але якщо вони там просиділи б пів року - рік, то може перевищили б. Але все одно, це будуть не критичні дози. Щось на рівні кількох рентгеноскопій", - відмітив він.

З іншого боку, така активність людей у центрі зони відчуження, вказує фахівець, викличе дестабілізацію радіаційної обстановки.

Це призведе до необхідності очищати територію, знову витрачати гроші на оцінку обстановки, на нові регламенти і обмеження. Туризму там точно ще довго не буде, резюмує Гащак.

Автор фото, Олег Черниш Підпис до фото, ЧАЕС

Схожу думку озвучив BBC News Україна також кандидат медичних наук Василь Мурашко. Він є автором більше 100 наукових праць, в тому числі національного підручника "Радіаційна медицина".

Науковець, що майже 50 років досліджує дану тему, впевнений, що російські військові в Чорнобильській зоні не могли зазнати ніякого значного опромінення.

"Не могли вони нічого отримати там. Вони ж не лізли в реактор! Вони були десь там на території, - каже він ВВС News Україна і також додає. - "Рудий ліс"? Та немає там вже ніякого "Рудого лісу", він вже давно стертий з лиця землі".

На питання, яка все ж таки ймовірність, що солдати РФ отримали радіаційне опромінення - мала, середня чи висока - науковець відповідає без вагань: "ніяка, це абсолютно неймовірно!"