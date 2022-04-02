Чому Росія намагається взяти у кільце схід України

Пол Кірбі

BBC News

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російські війська наразі контролюють великі території на сході України, але українці кажуть, що битимуться за кожен метр своєї землі

Після низки військових поразок, особливо навколо Києва, Росія перемістила фокус на схід України. США вважають, що наступ на Донбас може сигналізувати про затягування конфлікту.

Що Володимир Путін має на увазі під "визволенням" Донбасу, що він хоче отримати, і чи можливо це в принципі?

Російські сили створили гуманітарну катастрофу на сході України, перетворивши Маріуполь на руїни, але завдати поразки українській армії їм не вдалося. А говорячи про новий наступ, президент Володимир Зеленський заявив: "Ми боротимемося за кожен метр своєї землі".

Україна розмістила на сході свої найбільш підготовлені сили. Вважають, що вони зазнали важких втрат, але, як і раніше, становлять серйозну загрозу російській армії.

Що таке Донбас, на думку Путіна

Коли президент Путін говорить про Донбас, він має на увазі не старий вугільний та сталеливарний регіон України, а дві великі східні області, Луганську й Донецьку, що простягаються від Маріуполя на півдні до північного кордону.

"Кремль вважає їх російськомовною частиною України, яка більше схожа на Росію, ніж на Україну", - каже Сем Кренні-Еванс з Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень.

Однак ці райони, хоч і переважно російськомовні, але не проросійські.

Минулого тижня Росія заявила, що взяла під контроль 93% Луганської області та 54% Донецької.

Російські війська намагаються оточити українську армію на сході. Вони захопили стратегічне місто Ізюм й обстріляли кілька міст у Луганській області, зокрема Рубіжне, Лисичанськ, Попасну та Сєвєродонецьк, руйнуючи багатоквартирні будинки та вбиваючи мирних жителів.

Міста, які наразі перебувають у полі зору Росії, живуть у стані війни з 2014 року, і сьогодні не минає й дня без смертоносного нападу.

Перед наступом російських сил українці вивозять звідти мирних жителів. Місцевий лідер Сергій Гайдай розповів, що у четвер з підвалу дитячого садка у Лисичанську у безпечне місце вивезли 20 дітей, а з Сєвєродонецька - близько 200 мирних мешканців.

Автор фото, Serhiy Haidai/Luhansk OVA Підпис до фото, У четвер із Сєвєродонецька евакуювали понад 200 людей

27-річна Марина Агафонова втекла з рідного Лисичанська на початку цього тижня. За її словами, спочатку росіяни обстрілювали лише околиці міста, але нещодавно завдали удару по центру. "Вони обстрілювали лікарні й житлові будинки. Опалення й електрики немає. Мої батьки досі там".

"Українські бійці утримують місто, - розповіла вона ВВС. - Вони не дозволяють росіянам захопити його".

Однак на цьому Росія не планує зупинятись. Її наступною метою буде Слов'янськ - 125-тисячне місто, яке вже пережило бойові дії у 2014 році.

Чому Путін хоче контролювати Донбас

Російський лідер неодноразово безпідставно звинувачував Україну в тому, що вона здійснює геноцид на сході.

У 2014 році після тривалих боїв дві третини східних українських областей залишились під контролем Києва. Решту захопили підтримувані Росією сепаратисти, які створили там самопроголошені "республіки".

Перед вторгненням в Україну президент Володимир Путін визнав незалежність сепаратистських регіонів України. А лідер "ЛНР" вже заявив про підготовку "референдуму" про приєднання регіону до РФ, хоча ідея навіть фіктивного голосування у зоні бойових дій здається абсурдною.

"Страшне" життя в сепаратистському Луганську

У "Л/ДНР" ситуація - спокійніша, хоча влада "республік" звинувачує українські сили в обстрілах житлових будинків та вбивствах мирних жителів. Приміром, за словами лідера "ДНР", з середини лютого там загинули 72 людини.

Одна жінка з Луганська на умовах анонімності розповіла ВВС, що бачила у місті багато російської бронетехніки, і що зараз там панує атмосфера страху й обачності.

"Мені страшно, просто страшно", - каже вона. Чоловікам призовного віку наказали вступити до місцевої міліції, а ті, що ухиляються від призову, ховаються, пояснила вона.

"Вони мобілізують [чоловіків] просто на вулицях, ловлять їх. У магазинах, у місті, на вулицях чоловіків немає". Тому всі підприємства, де переважають чоловіки, наразі не працюють, пояснила вона.

"Ми вже Росія, хоч і неофіційно. У всіх є російські паспорти".

Чи вистоять українські бійці?

На початку війни 10 бригад, що входили до складу Операції об'єднаних сил, вважалися найкраще оснащеними й найбільш підготовленими.

"Зараз ми не знаємо, наскільки сильними є українські бійці", - каже Сем Кренні-Еванс з Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, оскільки в останні тижні їхні лави поповнились за рахунок добровольців.

Російські сили вже зазнали значних втрат і мають низький моральний дух. Однак вони захопили значну частину територій на південному сході й розраховують взяти під контроль ділянку від Криму до кордону з Росією.

"Головна мета українців - завдати росіянам якомога більших втрат. Щоб уникнути великих битв, українці вдаються до асиметричної тактики", - каже військовий експерт Конрад Музика.

Один чоловік на ім'я Микита, якому вдалося виїхати з Маріуполя, впевнений, що українська армія зуміє дати відсіч.

"Колись вони повернуть наші міста, а батальйон "Азов" не здасть Маріуполь", - сказав він ВВС.

"Українська армія дуже спритна й вправна, я не бачив їх у своєму місті, але чув, що вони дуже добре маскуються".