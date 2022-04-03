Голова Донецької ОВА Кириленко: "Я вважаю, що необхідна деблокада Маріуполя"

Олег Черниш

BBC News Україна

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Павло Кириленко Підпис до фото, Павло Кириленко

Павлові Кириленку лише 35 років, але він вже майже три роки як очолює обласну адміністрацію Донецької області. Він наймолодший серед усіх обласних керівників України. Раніше працював прокурором.

Сам Кириленко - місцевий, він народився у Макіївці, передмісті Донецька, яке зараз перебуває в руках проросійських сепаратистів "Донецької народної республіки". Батьки українського чиновника залишилися на непідконтрольній території, а рідний брат і взагалі служить в силових структурах так званої "ДНР".

Зараз перед Павлом Кириленком, вже як перед головою військової адміністрації Донеччини, стоїть складне завдання. За даними українського Генштабу, а також за публічно озвученими планами міністерства оборони Росії, саме на території Донбасу найближчим часом відбудеться вирішальне протистояння російсько-української війни. Кремль планує повністю захопити цю територію. Ключові міста Слов'янськ і Краматорськ, де, до речі, перебуває обласна адміністрація Кириленка, можуть бути заблоковані росіянами. На цьому наголошує український Генштаб.

Ще одна важлива ціль росіян на Донеччині - місто Маріуполь, ледве живе після понад місяця в повному оточенні. Українські військові з полку "Азов", які обороняють вщент зруйноване місто, закликають владу почати операцію з деблокади Маріуполя.

Про те, чи відбудеться ця операція і чи зможе Донеччина зламати агресивні плани Росії, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповів у інтерв'ю ВВС News Україна.

"Ситуація - під контролем ЗСУ"

ВВС: Яка наразі ситуація на підконтрольній Україні території Донеччини? Чи посилилися обстріли чи ви бачите вже рух російських колон до українських міст?

Павло Кириленко: Ситуація залишається складною, але контрольованою Збройними силами, владою на місці, обласною військовою адміністрацією і військовими адміністраціями населених пунктів, які утворені президентом України.

А військова ситуація така, що обстріли тривають вздовж лінії розмежування фактично по усіх населених пунктах. Також трапляються періодичні обстріли великих міст області, які дещо віддалені від цієї лінії, це і Покровськ, і Краматорськ. І, звісно, є величезна проблема, трагедія, я б сказав, це місто Маріуполь.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Павло Кириленко каже, що українські військові контролюють ситуацію на Донеччині

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ВВС: Радник голови офісу президента Олексій Арестович 1 квітня сказав, що російські війська ще не почали свою наступальну операцію для оточення українських міст на Донеччині. Тобто вони ще збирають сили чи вони чекають вдалого моменту?

Павло Кириленко: З того, що ми бачимо, передислокація військ противника по всьому фронту російського вторгнення дає всі підстави вважати, що одна з максимальних їхніх концентрацій буде на східному напрямку - на територіях Донецької і Луганської областей, щоб мати можливість оточити Донецьку область з півночі і з півдня відповідно. Зараз ситуація лишається контрольованою, ЗСУ і влада готуються до цього, вживаються всі необхідні заходи, щоб відбивати ворога і не допускати можливості оточення, блокування областей в цілому.

Втім, повторюсь, є підстави думати, що вони кинуть майже всі свої сили, щоб досягти тут своїх тактичних і стратегічних планів.

ВВС: Генштаб ЗСУ каже про плани росіян щодо блокади Слов'янська і Краматорська. На Вашу думку, чому саме ці два міста? Вони мають стратегічне положення чи це пов'язано з тим, що 8 років тому саме Слов'янськ став першим звільненим містом?

Павло Кириленко: Скажу так: звичайно, Слов'янськ і Краматорськ мають для них певний символізм. Оскільки Слов'янськ - це місто, з якого почалася війна і з якого почалося звільнення території Донеччини. Втім, тут більш фахово і професійно і в тому об'ємі, в якому дозволено, буде коментувати Головнокомандувач ЗСУ. Але наголошу, що мова не тільки про Слов'янськ і Краматорськ. Їхні плани - вся Донецька область, ті міста і напрямки, на які вони рухаються і планують наступальні дії. Що їм наразі не вдається.

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Слов'янск був звільнений українськими військовими 5 липня 2014 року. З тих пір цей день свято у місті

ВВС: Російські війська зупинилися біля Вугледара на півдні і біля Ізюма на півночі, правильно я розумію?

Павло Кириленко: До Вугледара ворог не дійшов. Це місто під обстрілами, ворог намагається прорвати оборону і рухається у напрямку з півдня. Але ми там також працюємо, щоб не просто відбивати атаки, а й належним чином укріпити позиції.

ВВС: Якщо повертатись до Слов'янська і Краматорська, чи ви бачите необхідність масової евакуації мешканців цих міст? Яка, до речі, наразі ситуація там? Є обстріли, але не чисельні і не щоденні, так?

Павло Кириленко: Звичайно, обстріли є. Але ці міста функціонують під час воєнного стану в, якщо можна так сказати, сприятливих умовах. У режимі функціонування міст з перебуванням там місцевих мешканців. Незважаючи на загострення військової ситуації, ми постійно проводимо роботу, щоб люди максимально виїжджали з території області. Тому що з тим цинізмом, з яким діє ворог, вони саме і використовують для своїх цілей мирне населення, які б публічно лозунги вони не казали при цьому.

Автор фото, Павло Кириленко Підпис до фото, Евакуація мирних жителів з Донеччини

Я можу і вважаю, маю право про це заявляти, тому що ми бачимо це на трагічному прикладі Маріуполя. Вони використовують саме мирне населення, обстріли ідуть по інфраструктурі і будинках, де проживало місцеве населення. Це робиться для того, щоб сіяти паніку і щоб керівництво нашої держави, за їхнім розрахунком, йшло на поступки у військових діях. Тому ми ці заходи вживаємо (мова про евакуацію - Ред.), щоб населення було якомога менше, та проводимо вивезення й евакуацію з тих міст, де є ця можливість, якщо навіть гострої потреби в порівнянні з іншими містами немає.

Я вважаю це за необхідне до нашої перемоги й до стабілізації ситуації.

"Трагедія Маріуполя"

ВВС: Ви згадали Маріуполь. Можете повідомити, яка наразі там ситуація? Росіяни кажуть, що вже контролюють близько 90% міста. Це відповідає дійсності чи зараз важко визначити, хто і що там контролює конкретно?

Павло Кириленко: Скоріше, друге. Там тривають вуличні бої і в центрі міста, і на околицях. В мікрорайоні "Східний" боїв немає, бо ворог там уже перебуває. Це і РФ, і так звана "ДНР". Але враховуючи передислокацію техніки та живої сили ворога, зараз про якісь відсотки говорити дуже важко.

Водночас, знаючи, що в місті у громадян відсутній зв'язок, вони розповсюджують ці фейки, що місто під їхнім контролем. Вимкнути зв'язок і живлення міста - це була одна з тактичних дій противника, до речі. Вони так само кажуть (мешканцям Маріуполя - Ред.), що Київ вже ними взятий і майже всі міста Донеччини. Це не мої припущення, це та інформація, яку розповсюджує ворог, і яку я отримав з оперативних джерел.

ВВС: Як Ви думаєте, чому очільник "ДНР" Денис Пушилін вже заявив про створення "адміністрації Маріуполя"?

Павло Кириленко: Це пропагандистські дії. Вони їх там на своїх папірцях "створюють", щоб тиснути на частину суспільства, якій важко аналізувати і відрізняти фейкову інформацію від достовірної. Вони намагаються людей підштовхувати до думки, що все, "ворог виграв війну", "росіяни провели свою денацифікацію" і іншу, вибачте, маячню. Їм нічого не вартує в їхніх фейкових республіках підписати і інші недостовірні папірці та показувати їх. Кажу, як воно є.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Так виглядає вигорілий зсередини театр У Маріуполі

ВВС: Нещодавно командир полку "Азов" Денис Прокопенко в інтерв'ю розказав про ситуацію в Маріуполі. За його словами, вона вкрай важка і українські військові потребують деблокади міста. Він прямо закликав військово-політичне керівництво держави провести цю операцію. Яка ваша думка щодо цього? Чи можлива ця деблокада чи може є інші варіанти?

Павло Кириленко: Я вважаю, що деблокада і допомога їм, звичайно, необхідна. І це повністю розуміє керівництво держави, яке володіє ситуацією, що відбувається за межами міста Маріуполя і, повірте мені, всередині міста. Але є причини і є складнощі з логістикою, з перегрупуванням і доставкою необхідних сил, щоб це відбулося. Я цілком підтверджую і розумію слова Олексія Арестовича про заходи, які зараз вживаються і казати про які поки недоцільно і некоректно, з боку військового командування для допомоги Маріуполю. Це ще раз підтверджує, що ці складнощі і проблеми існують. Командування робить все можливе, щоб це нарешті відбулося.

ВВС: До речі, міноборони РФ заявило про збиття двох українських гелікоптерів, які доставляли боєприпаси в Маріуполь і звідти забирали поранених. Вам щось відомо про цей факт, ви його можете підтвердити чи спростувати?

Павло Кириленко: В умовах війни інформація про втрати і в техніці, і в живій силі є державною таємницею. Тому ці аспекти коментувати, вважаю, має військове командування в тому обсязі і в той час, коли вважатиме за потрібне.

Фосфорні бомби - "для залякування"

ВВС: Ви повідомляли про використання росіянами заборонених боєприпасів, зокрема фосфорних бомб на Донеччині. Це були одиничні випадки чи ні? І для чого, на вашу думку, росіяни це роблять?

Павло Кириленко: По-перше, фосфорні боєприпаси не є новим видом озброєння для них. Вони використовували його у всіх військових конфліктах, зокрема, і в Чеченській Республіці. Тобто для усіх людей, хто більш-менш обізнаний з військовою справою, зрозуміло, що фосфорні боєприпаси заборонені Женевською конвенцією. Ворог використовує їх як один з факторів залякування. Про масовість використання зараз сказати не можу, але факт в тому, що випадки ці є не поодинокими в населених пунктах вздовж лінії розмежування: Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка. Це все зафіксовано.

Автор фото, Павло Кириленко Підпис до фото, Наслідки обстрілів у Мар'їнці

ВВС: Чи правильно я розумію, що зараз найважча ситуація в Авдіївці, яка перебуває під масованими обстрілами?

Павло Кириленко: Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар, Красногорівка - усі вони приблизно в одному надскладному становищі через постійні, системні обстріли. Але Авдіївка, мабуть, одна з найбільш постраждалих. Це місто наближене до лінії розмежування, а саме до Донецька - там до Донецького аеропорту близько 5 кілометрів. Тому там обстріли постійні і цілодобові.

ВВС: В Авдіївці розташований коксохімічний комбінат. Чи є якась загроза влучання в нього чи утворення іншої аварії?

Павло Кириленко: Біля коксохімічного комбінату, на жаль, є обстріли. Втім його керівництво максимально вжило всіх заходів, щоб жодної небезпеки, зокрема і загрози забруднення, не було і не існувало для місцевого населення. Ця ситуація відома і керівництво пропрацювало різні варіанти.

ВВС: Як Ви взагалі оцінюєте вірогідність хімічної катастрофи на Донеччини? Оскільки є хімічний комбінат, крім Авдіївки, і в Горлівці також.

Павло Кириленко: У Горлівці хімічний гігант "Стирол" не функціонував у повному обсязі. Але все, що може відбутись в цьому окупованому місті, це буде виключно провокація ворога. ЗСУ, наголошую, виключно націлені на те, щоб захищати суверенітет і територіальну цілісність, незалежність України, і вони не ведуть обстрілів великих міст на тимчасово окупованій території та, відповідно, хімічних підприємств на цій території. Тому що це буде нести загрозу жителям Донеччини.

Жертви та депортації

ВВС: Чи є варіанти звільнення цих міст, які були окуповані ще 8 років тому, наприклад, тієї ж Горлівки, Донецька, Макіївки військовим шляхом чи українські військові намагаються за лінію розмежування не заходити?

Павло Кириленко: Я думаю, першочергова задача втримати ту ситуацію і ту лінію розмежування, яка була до 24 лютого. Щодо військового шляху деокупації територій Донеччини і анексованого Криму, то голова держави це вже коментував. Так сталося, що в нас такий очільник країни, який цінує людей і розуміє, що це будуть людські втрати. Тому він акцент робить на переговорному шляху після того, як буде наша перемога в цій війні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Люди тікають з Маріуполя

ВВС: Скільки загалом жертв на Донеччині, враховуючи Маріуполь, з початку російського вторгнення 24 лютого?

Павло Кириленко: Якщо брати місто Маріуполь, то там доволі складно підрахувати кількість жертв. Орієнтовно, це 5 тисяч плюс. Це лише серед мирного населення. Ці підрахунки можуть бути уточнені, не виключаю, що в бік збільшення, але після того, як ми зможемо розібрати всю зруйновану інфраструктуру. А це 90% пошкодженої інфраструктури, за нашими оцінками.

По інших містах Донеччини станом на сьогодні (1 квітня - Ред.) ми маємо 137 загиблих і 560 поранених.

ВВС: Чи багато людей вивезено з міст Донеччини, з того ж Маріуполя чи Волновахи, в Росію?

Павло Кириленко: Це була депортація, давайте прямо казати. Тому що з усіх перевірених джерел нам відомо, що люди в більшості своїй не мають бажання виїжджати на непідконтрольну територію чи у РФ. Можна казати, що з Маріуполя депортовано близько 30 тисяч в "ДНР" чи на територію Росії.

По місту Волноваха складно сказати, оскільки воно не під контролем ЗСУ і там постійно точаться бої. Ми знаємо, що деякі містяни залишаються у Волновасі.