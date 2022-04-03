Убиті на вулицях Бучі. Що відомо про місто, звільнене від російських військ

1 година тому

Автор фото, Reuters

Після звільнення від російських військ Бучі та Ірпеня на Київщині військові, представники влади та журналісти побачили жахливі наслідки вторгнення: вщент зруйновані вулиці та десятки вбитих людей.

Журналісти агентств France Press та Reuters тільки на одній з вулиць Бучі побачили близько 20 тіл людей у цивільному одязі.

Матеріал містить шокуючі подробиці, кадри та фотографії.

16 з 20 тіл, що їх побачив фотограф AFP, лежали на тротуарах або на краю дороги. Ще троє загиблих лишилися посеред автошляху, один - у дворі зруйнованого будинку.

Поруч з тілом одного загиблого лежав відкритий паспорт громадянина України; руки цієї людини були зв'язані за спиною шматком білої тканини. У ще двох загиблих також були білі пов'язки на руках.

Місцеві жителі у розмові з Reuters підтверджують, що під час окупації російських військ їх примушували носити такі пов'язки постійно.

Мер Бучі Анатолій Федорук сказав AFP, що "280 людей вже поховані у ​​братських могилах" після того, як українська армія повернула контроль над цим ключовим містом під Києвом.

За словами мера, вулиці дуже зруйнованого міста всіяні трупами. Щодо пов'язок, то він пояснив, що люди повинні бути "показувати, що вони не озброєні".

Міноборони Росії досі не коментувало звинувачення на свою адресу.

За словами мера Федорука, серед загиблих - як чоловіки, так і жінки. Він також твердить, що бачив серед вбитих тіло 14-річного підлітка.

Мер міста каже, що на вулицях Бучі досі є автомобілі, в яких "цілі сім'ї загиблих - діти, жінки, бабусі, чоловіки".

Автор фото, Reuters

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За оцінками журналістів AFP і Reuters, деякі тіла, імовірно, пролежали на дорозі декілька днів чи навіть тижнів.

Місцеві жителі розповіли Reuters, що ці люди загинули внаслідок дій російських військ. За яких саме обставин вони були вбиті, однозначні висновки зробити складно. Репортери агентства пишуть, що вони могли загинути від уламків, вибухів або куль.

Мер Бучі, якого цитує AFP, розповідає, що людей вбивали пострілами у потилицю.

Один із убитих лежить біля свого велосипеда. Тіло іншої людини залишилося за кілька метрів від його будинку - про це репортерам Reuters розповів один із сусідів на ім'я Василь, близький друг загиблого.

Життя в умовах окупації Василь описав репортерам Reuters, так: "Ми два тижні сиділи у підвалі. Не було ані їжі, ані світла, ані опалення, щоб зігрітися. Воду гріли на свічках. Спали у валянках".

Мер Бучі стверджує, що декого із загиблих вбили при спробі переправитися через річку Бучанка, щоб потрапити на підконтрольну Україні територію. Оперативно перевірити його заяви неможливо.

Братська могила

Анатолій Федорук розповів AFP, що у місті вже поховано у братській могилі 280 загиблих. В інтерв'ю Reuters, він оцінив число вбитих мирних жителів на рівні 300 людей.

Автор фото, AFP

Про появу у Бучі братських могил українські ЗМІ повідомляли ще 13 березня. На той момент директор Ірпінського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Андрій Левковський писав про поховання 67 мирних жителів.

За словами Федорука, останки людей все ще лежать на вулицях, оскільки в місті не закінчили роботу сапери, їх можна буде прибрати лише "через три-чотири дні".

Цього тижня кореспондент ВВС Джеремі Боуен побачив на дорозі в іншому районі Київської області, між селами Мрія та Мила ще 13 тіл - деякі з них, можливо, належали українським військовослужбовцям.