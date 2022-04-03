Світ шокований злочинами на звільнених від росіян територіях. Правозахисники збирають докази

1 година тому

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Звільнення від російських військ містечок на околицях Києва відкрило світу жахливу картину злочинів. Світові лідери закликали розслідувати воєнні злочини й притягнути до відповідальності усіх винних.

Численні випадки вбивств, ґвалтування та страти цивільних задокументували правозахисні організації. Британське МЗС пообіцяло допомогу із розслідуванням воєнних злочинів.

Про серйозні порушення міжнародного права повідомила Amnesty International у новому розслідуванні, опублікованому 1 квітня.

Розслідувачі правозахисної організації вперше представили незалежні докази використання російськими військовими заборонених касетних боєприпасів, невибіркових обстрілів житлових районів, руйнування цивільної інфраструктури та обмеження доступу до медицини.

Наслідком цих дій стали великі жертви серед цивільних, що за міжнародним правом є воєнним злочином.

"Визначальною рисою облоги міст є безжалісні невибіркові атаки Росії, які завдають значного руйнування", - зазначила Джоан Марінер, директорка програми кризисного реагування Amnesty International.

"Вже п'ять тижнів мирні жителі України щодня бачать, як їхні міста стирають з лиця землі. Як свідчить наше розслідування на місцях, тактика облоги російських військових призводить до жертв серед найбільш вразливих верств населення".

Страти цивільних

Зміст і зображення нижче містять описи жорстоких дій.

Організація Human Rights Watch представила свої докази злочинів російської армії проти цивільного населення на контрольованих ними територіях Чернігівської, Харківської та Київської областей України.

Серед них - зґвалтування, страти та інші випадки насильства та тероризування цивільного населення, скоєні у період з 27 лютого до 14 березня 2022 року.

Російські солдати також причетні до мародерства цивільного майна. Відповідальні за ці дії є воєнними злочинцями, зазначено у доповіді Human Rights Watch.

4 березня російські військові у Бучі захопили п'ятьох чоловіків і стратили одного з них.

Свідок розповів Human Rights Watch, що солдати змусили п'ятьох чоловіків стати на коліна на узбіччі дороги, натягли їм на голови футболки і вистрелили одному з чоловіків у потилицю.

"Він упав, і жінки (присутні на місці події) закричали", - розповів свідок.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тіло загиблого чоловіка на вулиці Бучі. Фото зроблене 2 квітня

27 лютого у селі Старий Биків Чернігівської області російські військовослужбовці схопили щонайменше шістьох чоловіків, а потім стратили їх. Про це розповіла матір одного з чоловіків, яка була поруч і бачила трупи усіх шести загиблих.

6 березня російські військові у селі Ворзель за 50 кілометрів від Києва кинули димову шашку у підвал, після чого застрелили жінку та 14-річну дитину, коли вони вийшли з укриття.

Про це Human Rights Watch розповів чоловік, який перебував з ними в одному підвалі. За його словами, жінка померла від ран через два дні, дитина загинула одразу.

Зґвалтування

На Харківщині російський військовий багато разів зґвалтував жінку, яка разом зі своєю родиною переховувалася у школі 13 березня. Жінка розповіла правозахисникам, що військовий її бив та порізав ножем обличчя, шию та волосся.

Наступного дня вона змогла втекти до Харкова, де отримала медичну допомогу. Вона показала співробітникам Human Rights Watch дві фотографії, на яких видно травми на її обличчі.

"Випадки, які ми задокументували, є прикладами неймовірної навмисної жорстокості щодо цивільного населення України", - сказав Г'ю Вільямсон, директор Human Rights Watch з питань Європи та Центральної Азії.

"Росія зобов'язана законами міжнародного права неупереджено розслідувати воєнні злочини, скоєні її солдатами", - додав Вільямсон.

"Командування армії має усвідомити, якщо вони не покарають винних у вбивствах та зґвалтуваннях, вони особисто відповідатимуть за воєнні злочини", - зазначив правозахисник.

Реакція світу

Оприлюднені докази звірств прокоментували світові лідери.

Глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що "приголомшена звірствами" у Бучі та інших українських містах.

Про це вона написала у своєму твіттері.

"Приголомшена звірствами в Бучі та інших містах України. Повідомлення про напади російських військ на невинних цивільних є огидними", - наголосила вона.

Британське МЗС пообіцяло підтримку у розслідуванні воєнних злочинів.

"Велика Британія співпрацює з іншими, щоб зібрати докази та підтримати розслідування воєнних злочинів міжнародним кримінальним судом. Винні будуть притягнуті до відповідальності", - запевнила Ліз Трасс.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель написав у своєму твіттері, що він "шокований приголомшливими фотографіями звірств, скоєних російською армією у звільненій Київській області #BuchaMassacre".

Він зазначив, що "ЄС допомагає Україні та неурядовим організаціям зібрати необхідні докази для позовів у міжнародних судах". Він також додав, що подальші санкції та підтримка ЄС на підході.

Свою реакцію на злочини російських військових висловила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Приголомшена повідомленнями про невимовні жахи у районах, з яких відходить Росія", - написала вона у своєму твіттері.

"Терміново необхідне незалежне розслідування. Винні у воєнних злочинах будуть притягнуті до відповідальності".

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба закликав країни "великої сімки" негайно запровадити руйнівні санкції проти Росії через убивства людей у Бучі.

"Масові вбивства у Бучі були умисними. Росіяни прагнуть знищити якомога більше українців. Ми повинні зупинити їх і вигнати геть. Я вимагаю нових руйнівних санкцій G7 прямо зараз", - написав Дмитро Кулеба у твіттері.

Він коротко перерахував, про які санкції йдеться: ембарго на нафту, газ, вугілля; закриття всіх портів для російських суден і товарів; відключення всіх російських банків від SWIFT.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк порівняв вбивства людей у Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших містах зі Сребреницею, яка в 90-ті роки минулого століття зазнала масових убивств місцевого населення.

"Хотіли Сребреницю ХХІ століття? Отримали? Задоволені? Хотіли реінкарнувати Треблінку, заохочуючи "русский мир"? Хотіли згадати, що таке пекельний жах працюючих крематоріїв, що заживо спалює людей, тому що вони українці? Спробуєте знову відвернутися? Організувати черговий саміт, щоб висловити стурбованість і похитати головою?" - запитує Михайло Подоляк і публікує шокуючі фото загиблих у Бучі.