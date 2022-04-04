Воєнні злочини і вбивства мирних мешканців. Як домовий чат фіксував звірства в Бучі

В'ячеслав Шрамович

для ВВС News Україна

1 година тому

Автор фото, Telegram

Домові чати давно стали мемом про смішні сусідські "побутові війни" та нескінченні яскраві листівки.

Все змінилося 24 лютого 2022 року з приходом війни.

Російська армія принесла у домові чати такі деталі бойових дій і вчинків військових, які не опише жоден фільм.

В кількох таких групах міста Буча я місяць читав про життя людей в окупації і не вірив своїм очам - бучанці буквально описували воєнні злочини, які вчиняли російські війська.

Мені до цього часу важко підрахувати, свідком кількох смертей я став на сторінках цих чатів.

Нижче зібрана часткова хронологія двох бучанських чатів, які вели люди з захопленого росіянами міста та їхні родичі.

Для розуміння ситуації - після невдалої спроби прориву російських десантників з Гостомеля, 3 березня над Бучею підняли прапор України.

Це мало символізувати стійку українську владу в місті. Але вийшло навпаки.

У той же день в Бучу зі сторони Ворзеля почали заходити десятки російських військових з БМД, БТР та іншою технікою.

Вони рухалися якраз через той район, чати якого я читав. За кілька годин цю частину Бучі фактично відрізали від решти міста.

Автор фото, Telegram Підпис до фото, Так виглядали перші повідомлення про захід росіян в Бучу

На місцевій базі комплектації та колишньому заводі розмістилися російські війська та обладнали позиції, через що сюди не пропускали автобуси для евакуації та гуманітарної допомоги - щоб не "світити" розташування.

У перший день окупації (це було все те ж 3 березня) у дворі одного з місцевих будинків застрелили чоловіка - його тіло пролежало в дверях цілу ніч і ранок наступного дня, адже сусіди боялися вийти, щоб забрати загиблого.

Повідомлення цієї хронології починаються з наступної ночі.

Мову та орфографію авторів збережено, імена та точні адреси приховано.

4 березня, ніч

- Хто чув, де кричала жінка? Звідки? Писала жінка с цього під'їзду. Каже, що було дуже чутно як вона кричить.

- Ще вдень підстрелили її чоловіка. Він перебігав під час воєнних дій з іншого під'їзда. Ми з того дому. Вона тільки зараз побачила.

4 березня, день

- Потрібна терміново допомога! Мої тато і мама попали під обстріл, в районі на вул ... Були в Машині, мама без свідомості, може мертва, тато поранений в якомусь сараї… Хто може допомогти???

- Тільки що батьки звонили, вийшли з гаражу немає нікого, труп біля ... будинку в гаражі.

- Пробили водонапорную башню.

Автор фото, Telegram Підпис до фото, Після того, як 4 березня розстріляли водонапірну вишку, район залишився без води. Згодом зникло і світло. Район залишився відрізаним від усього

- Попали в крышу третьего дома случайно. Хотели сначала в водонапорную.

- Води зараз не буде. Набирайте, хто не встиг. Інфа точна, башти немає.

- Ребята, нет света уже.

(Від того часу на районі зникли вода, світло, тепло і газ. На початку квітня постачання все ще не відновилося через величезні масштаби пошкоджень інфрастуктури.)

- Поможіть, лізуть в хату. З нами дитина. Ми в погребі в хаті.

5 березня

- 2 БТР стоять біля старого медпункту, скільки людей - не знають, зламали ворота на завод.

- Що у … під'їзді? Щось чути? Не відповідають телефони, то вже і не дзвоню.

- Я телефонувала, гатять з усіх сторін, так 30 хв назад було.

- Сейчас есть одна БМП и направлена в сторону … пушка, а другой в воротах и направлено в сторону Ирпеня, как на завод.

- Терміново. Від вікон відійти.

Автор фото, Telegram Підпис до фото, Так виглядають отвори від куль у цивільних помешканнях

- Поступила інформація, що горить будинок, точно роздивитись не можуть, зі сторони завода приблизно … поверх.

- Батько казав що попали нам в квартиру.

- … написав, що наш будинок горить … поверхи.

- На фейсбуці пишуть, що горить девятиповерхівка біля заводу. Це правда?

- Горить. Вже четвертина дома.

6 березня

Автор фото, Telegram Підпис до фото, Повідомлення про те, що горить будинок, але вийти ризиковано, бо йде стрілянина. У підсумку вигоріли кілька квартир у двох під'їздах. Люди, які там залишалися, змушені були жити у сусідів

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

- Горіли … поверхи. Пробували гасить але марно, зараз все саме потухло.

- Сказали, що ходили чоловіки, наче, все погасили. Дуже хочу вірити, щоб не тліло, головне.

- Сьогодні з 9-00 до вечора варили на кострах гарячі страви і чай, приєднуйтесь, потрібні продукти, завтра ми всіх чекаємо.

- Помер … та з … поверху чоловік, не знаю прізвище, то його і застрелили. Він перебігав.

- Поховати людей не дають, вже троє і усі в бусику, розвернули і не пропустили до кладовища.

(Тіла трьох сусідів кілька днів росіяни не пропускали до кладовища поруч, тому вони просто лежали у мікроавтобусі. Чим завершилася ця історія, невідомо. Інших людей пізніше ховали у лісосмузі поруч, якщо не було обстрілів.)

- Пишуть, що в … будинку сьогодні розгромило квартиру, хто що знає, напишіть будь ласка в лс.

- Мой дедушка остался один. Он в … доме. Ему выбило окно. Спать и так холодно, но теперь наверное невыносимо… скажите пожалуйста, как и чем можете помочь?! В лс, прошу.

- Кто может пройти на … проверить, просто живы ли там?

- Зник Юра …, може хтось знає/бачив. Двері в квартиру вибиті.

(Рідні шукали Юру ще кілька днів, в одній з груп на Facebook в коментах написали, що його вбили. Рідні не вірили, чим завершилася ця історія, автору також невідомо.)

10 березня

- Доброго дня! Якщо буде інформація по місцезнаходженню … дуже прошу повідомити мене в приватні або за телефоном.

(Про цих людей пізніше також писали в інших групах, що вони загинули, коли намагалися евакуюватися - поїхали не туди і машину розстріляли. Точної інформації про це немає.)

19 березня

Автор фото, Telegram Підпис до фото, Російські БМП під домом. У повідомленнях місцевих їх разом з БМД називали "танками"

- Звонила мать, рассказала, что сегодня во двор заехало 2 танка орков и расстреливали дом с пулемётов, возник пожар на … этаже, местными усилиями жильцов смогли погасить. Такие дела.

24 березня

- Вчора мені казали, що був сильний обстріл нашого мікрорайона.

- Брат дзвонив, луплять сильно по Ірпеню, залітає на завод і … гатять

25 березня

Автор фото, Telegram Підпис до фото, Перші повідомлення про вбитих часто з'являлися саме у чатах. Пізніше рідні писали про смерть своїх близьких у Facebook-групах

- Добрий день. Можливо хто знає, поступила інформація, що сьогодні розстріляли …. Хто володіє достовірною інфо?!?

- Сьогодні був застрелений, тільки хто саме, я дізнаюсь, бо є свідки, коли інфа буде 100%, я продублюю вам.

- Інформація вже достовірна. Так, … більше немає

- Жах… Батько в Бучі, казав, що в них ротація була, і туди приїхали ці люди, виглядають, як якісь поліцейські, зі слів батька.

- Сьогодні мала зв'язок з рідним. Живуть біля заводу. Прям через забор русня пригнула до них на територію. Сказали, що вони засіли на заводі, що трогати не будуть дідуся, питали чи є пальне, оглянули машини чи там не було. Сказали, що може постраждати вся вулиця сильно із-за боїв. " Это война, дед".

- Новини такі: заходили до нас в двір, зливали з машин пальне в каністру і взламували квартири в … під'їзді, там залишились тільки 2 родини. Шукають харчі. Які саме квартири зламали, не знаю. Але орієнтовно з перших поверхів почали.

- Народ, мого брата хтось бачив?? Не вийшов на зв'язок. Будь ласка, відпишіться аби був живий. Бо він в мене один лишився, ні мами ні тата.

26 березня

Автор фото, Telegram

- Вчора двох у нас застрелили. Жінку і хлопця. … сваху

- Відомо, кого саме?

- І когось з …, не скажу прізвище точно. Вона їсти готувала, заїхали, а вона почала бігти у під'їзд і розстріляли

27 березня

Автор фото, Telegram

- Мій брат не виходить на звязок з четверга.

- Дзвоніть всім рідним!!! Зараз. Орки стріляють людей. Не виходити і не відчиняти двері!!

- Ще двох наших немає, друзі... Поки встановлюється хто

Автор фото, Telegram Підпис до фото, Адміни чату намагалися з'ясувати, чи справді людина загинула

- … Сергій, хто знає?

- Местный.

- Інформація підтверджена - його більше немає...

- Друзі, по двум чоловікам, що загинули сьогодні біля … інформація може бути тільки завтра. Вже всі ховаються

- Дорогі друзі, хто чув щось за … Сергія?

- Він загинув

- Боже, жах, що це далі буде. Дорогі бучанці і увесь Український народ, як ми далі будемо.

(Сергій - той самий брат, якого шукала жінка у постах вище. Через два дні після його смерті вона напише в чат: "Дякую за те, що не кидали в біді мого брата. Дякую, що ви в мене є, мій ДІМ".)

28 березня

- Кто есть на …? Сейчас? Нужно помочь потушить огонь на … Горит первый этаж.

- Спасибо всем кто смог потушить пожар - вы герои!

Автор фото, Telegram

- Може хто знає Олега …, … чоловіка. Сьогодні ці тварюки безголові розстріляли його

- Розстріляли Олега …- просто пішов по воду.

- Забутий Богом край...

Автор фото, Telegram Підпис до фото, Ще один чоловік, який загинув у ті дні в Бучі

- Туди зайшли нові, дуже стріляють. Наразі інформація не втішна...

- Сьогодні застрелили ще людину, Вася, людям воду возив, як прізвище - не знаю.

- Доброго дня. Можливо, у вас є якась інформація з приводу Василя. Можливо, знаєте місце, де знаходиться тіло.

- Це Василь … з … будинку.

29 березня

- … Анатолий - расстрелян утром у подъезда.

- Сьогодні була дуже важка ніч, мама каже, ледь пережили... Снаряди літали дуже низько, стан цілком на вулиці не знаю, батьки не виходили, дуже небезпечно....

- Скажіть будь ласка, я внук … Анатолія, дайте будь яку інформацію, що сталось і в якому стані бабуся.

- Анатолий - убит. Его жена в порядке. Это произошло сегодня утром.

- Разом з Анатолієм був мій вітчим, його ранили в ногу((( Велике прохання, якщо є у когось можливість в медичній допомозі та знеболюючих ліках!?

Післямова

Автор фото, Telegram

Так минув місяць у локальних чатах одного невеличкого і колись тихого району Бучі.

1 квітня російська армія втекла з міста.

В той день у чаті було повідомлення: "Ще забула, біля … під'їзду зі сторони двору лежить великий снаряд, та з квартири … теж влетів, і застряг в стіні. Вони не здетоновані".