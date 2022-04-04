Воєнні злочини і вбивства мирних мешканців. Як домовий чат фіксував звірства в Бучі
- В'ячеслав Шрамович
- для ВВС News Україна
Домові чати давно стали мемом про смішні сусідські "побутові війни" та нескінченні яскраві листівки.
Все змінилося 24 лютого 2022 року з приходом війни.
Російська армія принесла у домові чати такі деталі бойових дій і вчинків військових, які не опише жоден фільм.
В кількох таких групах міста Буча я місяць читав про життя людей в окупації і не вірив своїм очам - бучанці буквально описували воєнні злочини, які вчиняли російські війська.
Мені до цього часу важко підрахувати, свідком кількох смертей я став на сторінках цих чатів.
Нижче зібрана часткова хронологія двох бучанських чатів, які вели люди з захопленого росіянами міста та їхні родичі.
Для розуміння ситуації - після невдалої спроби прориву російських десантників з Гостомеля, 3 березня над Бучею підняли прапор України.
Це мало символізувати стійку українську владу в місті. Але вийшло навпаки.
У той же день в Бучу зі сторони Ворзеля почали заходити десятки російських військових з БМД, БТР та іншою технікою.
Вони рухалися якраз через той район, чати якого я читав. За кілька годин цю частину Бучі фактично відрізали від решти міста.
На місцевій базі комплектації та колишньому заводі розмістилися російські війська та обладнали позиції, через що сюди не пропускали автобуси для евакуації та гуманітарної допомоги - щоб не "світити" розташування.
У перший день окупації (це було все те ж 3 березня) у дворі одного з місцевих будинків застрелили чоловіка - його тіло пролежало в дверях цілу ніч і ранок наступного дня, адже сусіди боялися вийти, щоб забрати загиблого.
Повідомлення цієї хронології починаються з наступної ночі.
Мову та орфографію авторів збережено, імена та точні адреси приховано.
4 березня, ніч
- Хто чув, де кричала жінка? Звідки? Писала жінка с цього під'їзду. Каже, що було дуже чутно як вона кричить.
- Ще вдень підстрелили її чоловіка. Він перебігав під час воєнних дій з іншого під'їзда. Ми з того дому. Вона тільки зараз побачила.
4 березня, день
- Потрібна терміново допомога! Мої тато і мама попали під обстріл, в районі на вул ... Були в Машині, мама без свідомості, може мертва, тато поранений в якомусь сараї… Хто може допомогти???
- Тільки що батьки звонили, вийшли з гаражу немає нікого, труп біля ... будинку в гаражі.
- Пробили водонапорную башню.
- Попали в крышу третьего дома случайно. Хотели сначала в водонапорную.
- Води зараз не буде. Набирайте, хто не встиг. Інфа точна, башти немає.
- Ребята, нет света уже.
(Від того часу на районі зникли вода, світло, тепло і газ. На початку квітня постачання все ще не відновилося через величезні масштаби пошкоджень інфрастуктури.)
- Поможіть, лізуть в хату. З нами дитина. Ми в погребі в хаті.
5 березня
- 2 БТР стоять біля старого медпункту, скільки людей - не знають, зламали ворота на завод.
- Що у … під'їзді? Щось чути? Не відповідають телефони, то вже і не дзвоню.
- Я телефонувала, гатять з усіх сторін, так 30 хв назад було.
- Сейчас есть одна БМП и направлена в сторону … пушка, а другой в воротах и направлено в сторону Ирпеня, как на завод.
- Терміново. Від вікон відійти.
- Поступила інформація, що горить будинок, точно роздивитись не можуть, зі сторони завода приблизно … поверх.
- Батько казав що попали нам в квартиру.
- … написав, що наш будинок горить … поверхи.
- На фейсбуці пишуть, що горить девятиповерхівка біля заводу. Це правда?
- Горить. Вже четвертина дома.
6 березня
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски
Кінець подкаст
- Горіли … поверхи. Пробували гасить але марно, зараз все саме потухло.
- Сказали, що ходили чоловіки, наче, все погасили. Дуже хочу вірити, щоб не тліло, головне.
- Сьогодні з 9-00 до вечора варили на кострах гарячі страви і чай, приєднуйтесь, потрібні продукти, завтра ми всіх чекаємо.
- Помер … та з … поверху чоловік, не знаю прізвище, то його і застрелили. Він перебігав.
- Поховати людей не дають, вже троє і усі в бусику, розвернули і не пропустили до кладовища.
(Тіла трьох сусідів кілька днів росіяни не пропускали до кладовища поруч, тому вони просто лежали у мікроавтобусі. Чим завершилася ця історія, невідомо. Інших людей пізніше ховали у лісосмузі поруч, якщо не було обстрілів.)
- Пишуть, що в … будинку сьогодні розгромило квартиру, хто що знає, напишіть будь ласка в лс.
- Мой дедушка остался один. Он в … доме. Ему выбило окно. Спать и так холодно, но теперь наверное невыносимо… скажите пожалуйста, как и чем можете помочь?! В лс, прошу.
- Кто может пройти на … проверить, просто живы ли там?
- Зник Юра …, може хтось знає/бачив. Двері в квартиру вибиті.
(Рідні шукали Юру ще кілька днів, в одній з груп на Facebook в коментах написали, що його вбили. Рідні не вірили, чим завершилася ця історія, автору також невідомо.)
10 березня
- Доброго дня! Якщо буде інформація по місцезнаходженню … дуже прошу повідомити мене в приватні або за телефоном.
(Про цих людей пізніше також писали в інших групах, що вони загинули, коли намагалися евакуюватися - поїхали не туди і машину розстріляли. Точної інформації про це немає.)
19 березня
- Звонила мать, рассказала, что сегодня во двор заехало 2 танка орков и расстреливали дом с пулемётов, возник пожар на … этаже, местными усилиями жильцов смогли погасить. Такие дела.
24 березня
- Вчора мені казали, що був сильний обстріл нашого мікрорайона.
- Брат дзвонив, луплять сильно по Ірпеню, залітає на завод і … гатять
25 березня
- Добрий день. Можливо хто знає, поступила інформація, що сьогодні розстріляли …. Хто володіє достовірною інфо?!?
- Сьогодні був застрелений, тільки хто саме, я дізнаюсь, бо є свідки, коли інфа буде 100%, я продублюю вам.
- Інформація вже достовірна. Так, … більше немає
- Жах… Батько в Бучі, казав, що в них ротація була, і туди приїхали ці люди, виглядають, як якісь поліцейські, зі слів батька.
- Сьогодні мала зв'язок з рідним. Живуть біля заводу. Прям через забор русня пригнула до них на територію. Сказали, що вони засіли на заводі, що трогати не будуть дідуся, питали чи є пальне, оглянули машини чи там не було. Сказали, що може постраждати вся вулиця сильно із-за боїв. " Это война, дед".
- Новини такі: заходили до нас в двір, зливали з машин пальне в каністру і взламували квартири в … під'їзді, там залишились тільки 2 родини. Шукають харчі. Які саме квартири зламали, не знаю. Але орієнтовно з перших поверхів почали.
- Народ, мого брата хтось бачив?? Не вийшов на зв'язок. Будь ласка, відпишіться аби був живий. Бо він в мене один лишився, ні мами ні тата.
26 березня
- Вчора двох у нас застрелили. Жінку і хлопця. … сваху
- Відомо, кого саме?
- І когось з …, не скажу прізвище точно. Вона їсти готувала, заїхали, а вона почала бігти у під'їзд і розстріляли
27 березня
- Мій брат не виходить на звязок з четверга.
- Дзвоніть всім рідним!!! Зараз. Орки стріляють людей. Не виходити і не відчиняти двері!!
- Ще двох наших немає, друзі... Поки встановлюється хто
- … Сергій, хто знає?
- Местный.
- Інформація підтверджена - його більше немає...
- Друзі, по двум чоловікам, що загинули сьогодні біля … інформація може бути тільки завтра. Вже всі ховаються
- Дорогі друзі, хто чув щось за … Сергія?
- Він загинув
- Боже, жах, що це далі буде. Дорогі бучанці і увесь Український народ, як ми далі будемо.
(Сергій - той самий брат, якого шукала жінка у постах вище. Через два дні після його смерті вона напише в чат: "Дякую за те, що не кидали в біді мого брата. Дякую, що ви в мене є, мій ДІМ".)
28 березня
- Кто есть на …? Сейчас? Нужно помочь потушить огонь на … Горит первый этаж.
- Спасибо всем кто смог потушить пожар - вы герои!
- Може хто знає Олега …, … чоловіка. Сьогодні ці тварюки безголові розстріляли його
- Розстріляли Олега …- просто пішов по воду.
- Забутий Богом край...
- Туди зайшли нові, дуже стріляють. Наразі інформація не втішна...
- Сьогодні застрелили ще людину, Вася, людям воду возив, як прізвище - не знаю.
- Доброго дня. Можливо, у вас є якась інформація з приводу Василя. Можливо, знаєте місце, де знаходиться тіло.
- Це Василь … з … будинку.
29 березня
- … Анатолий - расстрелян утром у подъезда.
- Сьогодні була дуже важка ніч, мама каже, ледь пережили... Снаряди літали дуже низько, стан цілком на вулиці не знаю, батьки не виходили, дуже небезпечно....
- Скажіть будь ласка, я внук … Анатолія, дайте будь яку інформацію, що сталось і в якому стані бабуся.
- Анатолий - убит. Его жена в порядке. Это произошло сегодня утром.
- Разом з Анатолієм був мій вітчим, його ранили в ногу((( Велике прохання, якщо є у когось можливість в медичній допомозі та знеболюючих ліках!?
Післямова
Так минув місяць у локальних чатах одного невеличкого і колись тихого району Бучі.
1 квітня російська армія втекла з міста.
В той день у чаті було повідомлення: "Ще забула, біля … під'їзду зі сторони двору лежить великий снаряд, та з квартири … теж влетів, і застряг в стіні. Вони не здетоновані".