Як відшкодувати зруйноване війною житло в Україні

34 хвилин(и) тому

Автор фото, t.me/Pravda_Gerashchenko/1080 Підпис до фото, Харків після руйнування

"Держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості", - пообіцяв українцям наприкінці березня президент Володимир Зеленський. Відшкодування за зруйноване війною житло не буде швидким, але подати заявку на компенсацію можна вже зараз. Пояснюємо, як це зробити.

Російське вторгнення в Україну вражає масштабами руйнувань, страждає як інфраструктура та промисловість, так і житлові квартали.

За оцінками міністерства розвитку громад та територій, в Україні майже 6,8 тис. зруйнованих або пошкоджених через війну будівель.

Особливо сильно постраждав житловий фонд там, де точилися активні бої та тривали обстріли авіацією та артилерією.

Зокрема, в Маріуполі Донецької області, за оцінками місцевої влади, зруйновано 90% будівель, в Ірпені Київської області - 50% будівель.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Так виглядають вулиці в Ірпені

У Харкові, який активно обстрілює російська артилерія, сильно постраждали понад 1000 будівель, зокрема в самому центрі міста.

Влада вже зараз готує законодавчу базу для того, щоб компенсувати українцям втрати та закликає громадян повідомляти про зруйноване житло.

Куди звертатися, якщо ваше житло зруйноване або постраждало?

Уряд визначив три способи повідомити про втрачене житло.

Ви можете зробити це особисто в нотаріуса чи в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП). Або дистанційно через додаток "Дія".

Що для цього потрібно?

У "Дії" оформити заявку найпростіше. Якщо у вас ще немає додатка, завантажте його, авторизуйтесь та виконайте прості дії:

Оберіть в меню внизу "Послуги", "Пошкоджене майно" та "Почати".

Якщо дані про ваше житло є в електронному реєстрі, вони завантажаться автоматично, якщо ні, доведеться вручну ввести тип, площу та адресу помешкання.

Після цього потрібно буде обрати, в якому стані ваше майно - наприклад, є ушкодження, але некритичні, або житло не придатне до експлуатації чи знищене повністю.

Треба зазначити, чи належить ваше майно до об'єктів культурної спадщини та скільки людей там проживало.

Крім того, треба вказати дату та характер пошкоджень, а також додати фото й відео, якщо у вас вони є.

Наостанок вкажіть свої контактні дані.

Аналогічну заяву з усіма персональними даними можна подати особисто в ЦНАПі або в нотаріуса. Треба мати при собі документи, які посвідчують особу та права на зруйновану нерухомість.

Що далі?

Після цього потрібно буде чекати інформацію про початок процедури оцінки та компенсації майна. Таку процедуру парламент та уряд обіцяють визначити найближчим часом.

Коли постраждалі отримають компенсацію або нове житло?

Наразі точні терміни невідомі, процедура оцінки збитків лише почалася.

Законопроєкт про компенсацію пошкодженого війною житла Верховна Рада поки що ухвалила лише в першому читанні.

Тож виплати компенсацій можливі, щонайменше, після ухвалення закону в цілому та затвердження відповідної процедури.

Поки що точних прогнозів, коли саме люди почнуть отримувати компенсації, немає.

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Наслідки авіаудару в житловому секторі Житомира

Втрату якого житла компенсує держава?

Компенсації підлягає як готова житлова нерухомість (будинки, квартири, місця загального користування в багатоквартирних будинках), так і недобудовані будинки, якщо на їхнє будівництво були видані всі дозволи і вже були зведені опорні конструкції та зовнішні стіни.

Відповідно отримати компенсацію можуть як власники житла, так й інвестори будівництва, а також ОСББ чи інші компанії-управителі багатоквартирних будинків.

На компенсацію мають право також законні спадкоємці, якщо власники житла загинули.

Якою буде компенсація?

Планується, що люди, які втратили житло, можуть отримати натомість:

Грошову компенсацію з обмеженим правом використання (на ремонтні роботи, будівництво чи купівлю нового житла). Її розмір визначатимуть після оцінки втраченого майна чи його пошкоджень.

Іншу нерухомість в новобудові, будівництво якої профінансує держава. Житло має бути рівноцінним за показниками, в тому числі за площею. Але максимальна площа такого житла не може бути більшою за 150 кв. метрів.

Першими компенсацію за втрачене житло будуть отримувати багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю I та II груп, а також учасники бойових дій.