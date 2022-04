"Шматки будівлі летять над моєю головою". Як Ірпінь вистояв під обстрілами російської армії

Автор фото, Wolfgang Schwan/Anadolu Agency via Getty Images

"Недооцінили ситуацію"

Бої ліворуч і праворуч від дороги

Автор фото, DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images

Два дні по тому російські війська просунулися до Бучі - лише за п'ять кілометрів від центру Ірпеня. Того ж дня українська влада розповіла, що російські військові спробували прорватися в Ірпінь - у місті точилися танкові бої. З 27 лютого, за даними вашингтонського аналітичного центру Institute for the Study of War, російські військові вже входили до міста.