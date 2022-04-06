Вночі Росія вдарила біля Вінниці, Львова і Дніпра. Що відомо про обстріли і наслідки

22 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС у Дніпроперовській області

У ніч з 5 на 6 квітня Росія завдала ударів по Вінниччині, Дніпропетровщині. У Львівській ОДА повідомили про вечірні вибухи біля Радехова. За попередніми даними, без жертв.

На Вінниччині російські війська влучили по інфраструктурному об'єкту в місті Козятин, сказали у обласній адміністрації. Обсяги ушкоджень з'ясовуються.

"Жертв немає", - написала міська голова Козятина Тетяна Єрмолаєва на своїй сторінці в фейсбуці, та закликала місцевих людей не обговорювати удар по місту в соцмережах.

На Дніпропетровщині, де в останні дні російські війська активізували свої дії, зафіксували два прильоти за ніч, повідомили в обласній адміністрації.

Російські ракети вдарили по нафтобазі в Синельниківському районі та по складах з пальним на одному з заводів у Новомосковському районі. Нафтобазу повністю знищено.

На заводі загорілися резервуари з мазутом, і там всю ніч працювали рятувальники. Вогонь поширився на площу в 500 м².

Автор фото, ДСНС у Дніпропетровькій області

"Там сильна пожежа. Горить пальне", - писав губернатор області Валентин Резніченко.

До 8:15 пожежу загасили. Кількість постраждалих з'ясовують, написав Резніченко у фейсбуці.

Вночі ударів також зазнала Львівщина і місто Радехів. Постраждалих немає.

Місцеві чули вибухи, а на ранок стало відомо, що ППО збили над Радеховим дві крилаті ракети.

"Уламки впали на околиці міста, внаслідок чого сталися три вибухи на об'єкті цивільної інфраструктури, який не використовують", - написав голова Львівської ОДА Максим Козицький.

На місці вибуху виникло займання, яке невідкладно усунули сили ДСНС, додав губернатор.