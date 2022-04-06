"Вчитель року" з Донбасу відкрив на Галичині курси української для інших переселенців
Артур Пройдаков, учитель української мови з Луганщини і володар звання "Вчитель року 2021", уже двічі став переселенцем через війну. У 2014 році виїхав зі Стаханова, а цього року - перебрався з Києва до Коломиї.
На Прикарпатті Пройдаков відкрив курси української мови для інших переселенців зі Сходу України, які хочуть поліпшити свої навички спілкування.
Цю ідею підтримала коломийська влада і виділила для курсів приміщення в бібліотеці.
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Над відео працювали:
- Кореспондент: Святослав Хоменко
- Камера і монтаж: Олег Карп'як
- Музика: Микола Савчук і Михайло Тимофіїв, Audionetwork
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