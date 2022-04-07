Шмигаль: Україна втратить через війну трильйон доларів. Повернемо втрачене за рахунок Росії

Роман Лебедь

ВВС News Україна

19 хвилин(и) тому

Автор фото, КМУ

Втрати України внаслідок російського вторгнення можуть перевищити трильйон доларів - про це в інтерв'ю ВВС News Україна розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

При цьому, за його словами, ідеться лише про матеріальну шкоду - руйнування економіки та інфраструктури. Усе це Росія має відшкодувати за рахунок арештованих активів та компенсацій.

Оцінити цифрами людські жертви неможливо - за них, вважає голова українського уряду, Росія має нести кримінальну відповідальність.

Проте зараз дуже важлива фінансова допомога від західних партнерів та МВФ, без яких буде дуже складно виплачувати соціальні зобов'язання держави в умовах, адже значна частина економіки зупинилась або знищена.

Він дає це інтерв'ю у коридорі будівлі Кабміну на Грушевського. Навколо напівморок - двері закладені мішками, а вікна завішені килимами - аби снайпери не могли розгледіти своїх мішеней.

У таких умовах уряд працює від самого початку війни - коли пролунали погрози про можливий напад росіян на урядовий квартал.

Автор фото, Getty Images

Постійно працювали в Києві

Денис Шмигаль: З першої хвилини війни ми працювали в Києві - президент, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, значна частина урядової команди. Частину перемістили туди, де вони мають бути під час воєнних дій.

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Президент буквально через годину після початку війни підписав указ про оголошення воєнного стану, далі ми працювали.

Звичайно, у перші дні, як і всі люди, ми були надзвичайно схвильовані. Нині ми бачимо, в які страшні злочини все переростає - я вже не називатиму це війною - цей геноцид проти української нації, який вчиняє Російська Федерація, росіяни, Путін.

Завдання Росії - просто стерти Україну з лиця землі.

Так само як наша армія, - хлопці й дівчата в окопах на передовій захищають Україну, - ми надзвичайно вмотивовані робити все для нашої перемоги.

BBC News Україна: Ми зараз бачимо жахливі фотографії та відео з Бучі, Ірпеня, Гостомеля, інших міст. Масштаб людських втрат неможливо виміряти ніякими цифрами. Але ми також бачимо руйнування інфраструктури по всій Україні. Київська школа економіки порахувала, що українська економіка вже зазнала збитків на 500 мільярдів доларів. Які ваші підрахунки?

Денис Шмигаль: Існують різні методології обрахунку. Є прямий - це, скажімо, зруйнований конкретний міст. Рахуємо вартість його відновлення і складаємо в кошторис руйнування фізичної інфраструктури, фізичних будівель. Це одна цифра.

Звичайно, є втрати бізнесу від припинення роботи. Є втрати бізнесу від руйнування логістичних ланцюгів. Наприклад, перекриті морські порти, зруйновані залізничні станції, зруйнована енергетична інфраструктура. Всі ці витрати складаються у величезні суми.

Прямі втрати станом на першу декаду березня - і за підрахунками Київської школи економіки, і за підрахунками міністерства економіки - становили понад 560 мільярдів доларів.

А якщо обраховувати втрати ВВП в довготерміновій перспективі від того, що зруйновані виробничі потужності, зруйнована інфраструктура, то сума втрат значно перевищує 1 трильйон доларів. Це те, що втратить через війну наша країна.

Тож ми очікуємо підтримки світу в швидкому відновленні економіки й інфраструктури України після завершення бойових дій.

Говоримо про тримання 10 мільярдів доларів

Автор фото, ДСНС

BBCNews Україна: Яку допомогу ми отримуємо? Скільки зараз Україна отримує від партнерів?

Денис Шмигаль: Зараз міністерство фінансів веде перемовини про отримання 10 мільярдів доларів, з них три вже надійшли Україні.

Це макрофінансова допомога від Європейського Союзу, пакет від МВФ, це також підтримка від окремих країн: по 300-500 мільйонів євро і доларів.

Ідеться і про Велику Британію, і Сполучені Штати. Італія першою надала нам підтримки на суму 100 мільйонів доларів. Канада долучилася з доволі потужним пакетом підтримки.

Весь цивілізований світ різною мірою включився у підтримку України - і в гуманітарну, і в фінансову.

Ми її відчуваємо та працюємо. Посилюватимемо нашу співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями: Світовим банком, Європейським банком реконструкції й розвитку, Європейським інвестиційним банком.

Безумовно МВФ є ключовим кредитором і партнером України, ми працюємо з ними для того, щоб Україна змогла повністю виконувати свої соціальні зобов'язання як держава - сплачувати заробітну плату, бюджетні зобов'язання і підтримувати сім'ї та постраждалих під час цієї війни.

BBC News Україна: Але підтримка все одно менша за втрати. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба днями сказав, що Захід мусить підтримувати Україну якісно по-іншому. Як, на вашу думку, має виглядати ця допомога?

Денис Шмигаль: Економічне та інфраструктурне відновлення України має розпочатися після завершення бойових дій.

Поки йде війна, відновлювати усе немає сенсу, бо його знову руйнують. Це тривалий процес.

Під час війни ми вдамося до швидких рішень: якщо, приміром, ідеться про мости, то це понтони, якщо інфраструктура - тимчасові заходи з її підтримки.

Після завершення бойових дій ми матимемо кілька джерел для цього. Перш за все, наш власний бюджет, наші золотовалютні запаси.

Автор фото, КМУ

По-друге, це конфіскація активів країни-агресора на території всіх цивілізованих країн. І ми вже працюємо з тими країнами, з компаніями, аби Україна почала отримувати ці гроші якомога швидше.

Ще одне джерело - це підтримка фінансових організацій і наших міжнародних партнерів.

І, врешті, будуть благодійні внески міжнародних корпорацій, людей. Ось такі у нас є чотири напрямки, з яких Україна може і буде підживлюватися фінансово, щоб відновити свою економіку та інфраструктуру.

BBC News Україна: Чи можуть трагічні наслідки вторгнення росіян стати додатковим важелем впливу на світ, аби тиснути на Росію, щоб західні країни відмовлялися від купівлі її енергоресурсів і підтримували Україну?

Денис Шмигаль: Ті жахіття, які відкрилися світу в Бучі, Бородянці, Чернігові, Сумах, пекло, яке відбувається у Маріуполі - безумовно, побачені кадри змінюють світ, змінюють сприйняття суспільством того, що відбувається в Україні. Того, що творять тут російські військові.

Як казав міністр закордонних справ - це game change (зміна гри), це те, що змінює сприйняття світової спільноти.

Я переконаний, що сприйняття зміниться, на це піде декілька днів. Зараз ми вже відчуваємо зовсім інший політичний контекст після цих жахіть, і я переконаний, що світова спільнота також змінюється, буде змінюватись.

Керувати країною виходить на грані, нас знищують, розривають логістичні ланцюжки

BBC News Україна: Чи вже казали партнери вам, що тепер не можуть вести бізнес з Росією?

Денис Шмигаль: І я, і президент щодня ведемо на своїх рівнях перемовини з нашими іноземними партнерами. Усі зараз оговтуються від першого шоку.

Адже це стало шоком не тільки для українців, це шокувало усіх, хто бачив ці кадри. Ми розуміємо, що вони відчули необхідність змінювати підхід.

Ми це ще не відчули з точки зору самої підтримки, але вже відчули зміну риторики, зміну відчуттів, зміну ставлення.

Треба працювати, щоб це ставлення й риторика переросли в реальну гуманітарну й військову підтримку.

BBC News Україна: На чому зараз тримається українська економіка, адже бізнес переважно стоїть, експорт-імпорт дуже вражений. За рахунок чого все досі тримається?

Денис Шмигаль: Експорт та імпорт справді доволі сильно постраждав - скорочення становить 50% і навіть більше.

Попри це, ми за перший квартал 2022 року отримали доволі хороший фінансовий результат з точки зору бюджету - 110%. Це дало нам змогу проіндексувати пенсії, підтримати людей, які постраждали, почати спеціалізовані програми.

Бізнес сплачував податки і дивіденди протягом березня. Це дало змогу виконувати державний бюджет і наші зобов'язання. Надзвичайно потужно з перших днів нас підтримали наші партнери, Європейський Союз, Сполучені Штати, Канада та низка інших країн.

Велика Британія дуже потужну підтримку надає Україні в усіх сферах; і в гуманітарній, і в фінансовій, і також у військових технологіях.

Ось ця підтримка дає нам змогу керувати країною. Це все відбувається на грані, бо йде війна, нас знищують, розривають логістичні ланцюжки, знищують інфраструктуру, знищують паливну інфраструктуру, енергетичну.

Автор фото, Getty Images

Ми точно прогодуємо себе

BBC News Україна: Очевидно, що посівна відбудеться не всюди. У вас є план, як задіяти досі незадіяні ресурси в інших регіонах?

Денис Шмигаль: Наразі посівна розпочалася в 22 областях. Минулого року у цей момент вона почалася у 16 областях - через погодні умови.

Зараз кращі погодні умови для посівної, тому почали скоріше. Наші аграрії, як і всі, роблять героїчні речі, проводять цю посівну попри боєприпаси, які не розірвалися, міни та інші загрози.

Ми очікуємо, що буде засіяно на 20% менше площ ярих культур. Озимі були засіяні ще з осені, і їх більше, ніж минулого року.

Звичайно врожай очікуємо меншим - з об'єктивних причин, через військові дії, відсутність техніки, людей, які пішли воювати. Але посівна розпочалася.

Як правило, Україна збирає доволі великий врожай, якого для самої країни вистачило б на 7-8 років.

Ми точно прогодуємо себе. Питання у тому, чи спричинить ця агресія Росії в Україні продовольчу кризу у світі. Вони блокують порти, вони не дають проводити посівну.

Це матиме довготривалий вплив на продовольчу безпеку в світі. Ми розуміємо, що блокування та неможливість засіяти достатню кількість зерна, на яке очікують інші країни на різних континентах, - це вже не про Україну, це вже про гібридний вплив на світ через продовольчу безпеку.

BBC News Україна: Який найгірший сценарій? Чи можлива продовольча криза через бойові дії у нас десь далеко від України?

Денис Шмигаль: Я абсолютно переконаний, якщо війна і вплив росіян триватимуть - вони блокуватимуть порти Чорного моря та інші можливості експортувати й постачати продукти.

Потім настане час збирати врожай, і невідомо, як розвиватимуться події протягом цього періоду. Озимі можна починати збирати вже у червні. Ми бачимо, як методично вони почали знищувати елеватори і зерносховища. Це чітка тенденція до зривання посівної, це зривання виконання наших експортних контрактів.

Зерносховища не несуть загрози Російській Федерації, там не зберігається військова техніка. Ідеться дійсно про продовольчу безпеку і нашої держави, і всього світу.

Нашій державі вистачає запасів і продовольства, яке у нас є. Це чітка тенденція до нанесення уражень тим країнам, які очікують цього зерна.

Автор фото, ДСНС

BBC News Україна: Росія масово бомбардує сховища пального в Україні. Як ви даєте цьому раду?

Денис Шмигаль: Росія справді зосередилася на знищенні інфраструктури зберігання пального в Україні. Ми бачимо, як методично вони знищують і переробні бази, і ті, де зберігається величезна кількість пального.

У нас були певні запаси. Зараз у нас є відповідні договори щодо імпортного пального, перебудовується вся логістика постачання.

Звичайно виникають дефіцити, виникають логістичні розриви після таких атак, які відбуваються на нафтобази, на зберігальні потужності українських підприємств. У нас війна, наше суспільство готове до певних незручностей в поставках.

В першу чергу, пальним забезпечуються Збройні сили, в другу чергу, пальне сьогодні йде на організацію посівної тому. Є забезпечення людей пальним на наших автозаправних станціях.

Уряд забрав всі податки з пального. Ми забрали акциз, всі митні платежі при ввезені пального в Україну, знизили ПДВ з 20% до 7%.

Це дало змогу знизити ціну на АЗС на 10%. Але росіяни знищують автозаправні станції також. Напевно, наші заправні станції несуть загрозу Російській Федерації, тому вони просто розбомблюють і їх - уже десятки знищених.

Кожен метр зруйнованого й втраченого житла відшкодуємо

BBC News Україна: Окрім великих інфраструктурних об'єктів знищили дуже багато житла, квартир і будинків людей. Уряд вже почав запис на відшкодування. Як це буде з такими обсягами робіт, елементарно, де взяти робочі руки?

Денис Шмигаль: Руйнування цивільної інфраструктури, житлових багатоквартирних і індивідуальних будинків величезні. Цілі міста й містечка стерті з лиця Землі.

Волноваха, Маріуполь. 90% і більше всієї інфраструктури, житлової зокрема.

Ми, як уряд, гарантували та гарантуємо, що кожен метр зруйнованого й втраченого житла відшкодуємо.

Чому ми переконані в цьому? Які ресурси ми будемо використовувати? Ми розуміємо, що будемо працювати з усім цивілізованим світом над відшкодуванням цих втрат.

За різними офіційними даними, на сьогодні заарештованими й замороженими є від 300 до 500 мільярдів доларів російських активів. Ми також ухвалили відповідне законодавство щодо конфіскації російського майна в Україні.

Всі ці активи, і якщо треба більше, буде передано через судові міжнародні інституції.

Ми це будемо забирати для того, щоб відшкодувати кожному громадянину України втрачене ним майно. Крім цього, ми працюємо з нашими партнерами над планом відновлення України, над фондом на відновлення, вже створена структура такого фонду.

Ми почали роботу практично з усіма нашими партнерами і міжнародними фінансовими організаціями: Британією, Сполученими Штатами, Канадою, країнами G7 та іншими.

Йде доволі потужна робота щодо майбутнього наповненню цього фонду, ми розуміємо, що він має перекривати всі збитки, які нанесені сьогодні державі України і нашій економіці.

Будемо працювати над тим, щоб повернути країні і громадянам України все втрачене за рахунок активів Російської Федерації. Так відбувалось завжди після воїн, агресор зобов'язаний понести відповідальність. І кримінальну в міжнародному кримінальному суді, і фінансову, відновивши все наше майно.

Мова тут не про звірство й злочини, які вони вчинили. Їх грошима не виміряєш, за це має бути відповідальність кримінальна перед світовою спільнотою.

План відновлення України

BBC News Україна:Настане день, коли війна закінчиться. З чого ви почнете відновлення України?

Денис Шмигаль: Ми вже оголосили цей план. Називатимемо його U-24. Це план відновлення України.

Буде відповідний фонд відновлення, яке відбуватиметься у три стадії. Перша вже відбувається, коли ми відновлюємо зруйновані об'єкти тимчасово, оперативно і швидко.

Другий етап - це швидке відновлення негайно після завершення бойових дій. Перш за все треба відновити постачання води й електрики, щоб люди могли забезпечити своє існування на зруйнованих територіях.

І третій етап - той, про який ви запитуєте - великий етап повноцінного відновлення наших міст, містечок, будівель, нашої інфраструктури, нашої країни в цілому.

Цей етап буде найбільш витратним, найбільш тривалим, але ми хочемо втілити його дуже швидко.

Це має бути паралельно з політичними процесами входження України до Європейського Союзу, як нещодавно було написано у Версальській декларації.

Ми очікуємо найближчими днями отримати опитувальник, який є одним з етапів для отримання Україною статусу кандидата як перехідного етапу перед входженням у Європейський Союз.

Усі ці речі підтримують внутрішнє очікування найшвидшого завершення війни, нашої перемоги й початку потужного відновлення та відбудови нашої держави за цивілізованими європейськими стандартами.

Ми отримаємо тут надзвичайно потужну розвинену європейську країну.