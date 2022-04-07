"Якщо я не вб'ю їх, то вони вб'ють мене". Українці готуються до наступу росіян на східному фронті

Джонатан Біл

BBC News, Луганська область

1 година тому

Автор фото, Reuters

Гуркіт російської артилерії наростає у міру того, як ми наближаємось до передових позицій українських сил на Луганщині. Лунають залпи артилерії й черги зі стрілецької зброї. Ми - за 500 метрів від російських позицій.

Цей конфлікт спалахнув у ХХІ столітті, але часом він нагадує події Першої світової війни.

Росія посилює наступ на сході України. Це видно з довгих черг машин, що рухаються на захід, у бік відносної безпеки; це відчувається на пустельних вулицях донбаських міст та у нестримних звуках російської артилерії.

Росія перекидає дедалі більше своїх сил з півночі на схід України. Її мета - посилити бойові дії на Луганщині й Донеччині, частину яких контролюють підтримувані Росією самопроголошені "республіки".

Росіяни мають тут перевагу - короткі лінії постачання, що стали проблемою у їхньому невдалому наступі на Київ.

Підпис до фото, Лабіринт окопів робить лінію фронту схожою на Першу світову війну

Українські сили воюють на Донбасі останні вісім років. Це, за словами західних експертів, одні з найбільш загартованих у боях бійці. Вони найкраще підготовлені й оснащені.

Однак російський наступ просувається з півночі, сходу та півдня, тож існує реальна загроза, що українців можуть незабаром взяти в кільце.

Україна вже поступилася деякими позиціями Росії. Але її бійці готуються прийняти бій. Рухаючись на схід до лінії фронту, ми побачили нові оборонні позиції й траншеї.

Автор фото, Reuters

Анатолій, 52-річний солдат, спостерігає у перископ за російськими позиціями. Він налаштований по-бойовому і готовий тримати оборону. "Якщо вони спробують захопити нашу позицію, я вб'ю їх. Якщо я не вб'ю їх, то вони вб'ють мене. Це правила війни".

Більшість людей, з якими ми спілкувалися, вважають, що добре підготовлені траншеї й оборона дадуть їм перевагу над противником.

27-річний Андрій у своєму окопі не один, компанію йому склав чотирилапий улюбленець - пес Люцифер.

"У нас гарна зброя і гарні укріплення, і якщо Росія нападе на нас тут, вони програють", - каже він.

Автор фото, Reuters

Бійці розповіли, що отримали від західних країн зброю на кшталт протитанкових ракет "Джавелін". Вони вдячні, але сподівалися на більше.

Андрій називає президента Путіна "психопатом", і додає, що мертві російські солдати стануть гарним добривом для ґрунту.

Бійці виглядають втомленими, але всі запевняють, що мають високий бойовий дух.

Роман, заступник командира, чотири роки вивчав психологію у Львівському університеті. Він може підтримати своїх людей психологічно, але каже, що їм не потрібна його допомога.

Вони мають гарну мотивацію: боротися за свою сім'ю, друзів і дім, на відміну від росіян, яких він зневажливо називає "зомбі".

Підпис до фото, Роман каже, що його бійці готові до бою з росіянами

Українські військові добре знають, що Росія перекидає все більше своїх сил на схід. Вони усвідомлюють, що далі буде ще гірше.

Але Роман вважає, що українські сили тактично спритніші. Він каже, що російська військова доктрина не просунулася з часів Другої світової війни і спирається на артилерію.

Однак саме ця артилерія наразі змушує десятки тисяч людей залишити свої домівки.