Найгарячіші точки на фронті російсько-української війни. Переддень "великої битви"

8 квітня 2022

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Російські війська

Україна змусила Росію вивести свої війська з північних і північно-східних регіонів, зокрема і від столиці Києва. Тепер основні бої зосереджені на сході і півдні країни.

Більше місяця значні сили РФ погрожували оточенням Києва, проводили масштабні бойові дії біля Чернігова і Сум. Крім того, вони захопили Чорнобильську атомну станцію і зону відчуження навколо неї.

В кінці березня і на початку квітня Кремль почав виводити свої підрозділи з цих напрямів.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав це "жестом доброї волі", а очільник України Володимир Зеленський сказав, що росіяни "не витримали української відсічі".

Але станом на 7 квітня від окупантів були повністю звільнені Київська, Чернігівська, Житомирська і Сумська області.

Виведені війська противник планує перекинути на Донецький і Харківські напрямки.

Крім того, активні бойові дії ведуться на кордоні Миколаївської і Херсонської областей, де вже українська армія наступає на позиції ворога. Це, станом на 8 квітня, найгарячіші точки війни.

Рух до звільнення Херсонщини

В перші дні вторгнення росіяни змогли досягти найбільших успіхів саме на півдні. Колони танків і іншої важкої техніки фактично без суттєвих перешкод дісталися Херсона. І після нетривалих, але запеклих боїв з місцевою теробороною, змогли захопити місто і всю область.

Також їм вдалось взяти під свій контроль Каховську гідроелектростанцію і споруди Північнокримського каналу.

Це дозволило розблокувати подачу води по каналу на територію анексованого Криму. Одна з головних цілей росіян була досягнута.

Водночас рух противника з боку Херсонської області в бік Миколаєва, Кривого Рогу і Запоріжжя українським військам вдалось заблокувати. Більш того, в кінці березня вони перейшли до контрнаступу на цих напрямках.

Підпис до фото, Українські війська (синій колір) атакують позиції російських військ (червоний колір) на Херсонщині

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За даними генштабу Збройних сил України, зараз ведуться бої в західному напрямку від Херсона - селищі Олександрівка. Від нього до обласного центру близько 45 кілометрів.

Українське військове командування каже, що тут росіяни останніми днями застосовують авіацію і артилерію.

Міністерство оборони РФ заявило, що 8 квітня вивезло з Олександрівки і сусіднього Станіслава близько 300 місцевих жителів начебто через "обстріли ЗСУ, що тривають вже тиждень".

З північно-східного боку Херсонської області українські сили також намагаються атакувати ворога. Тут ЗСУ звільнять захоплені росіянами села біля межі з Дніпропетровською областю вздовж правого берега Дніпра і Каховського водосховища.

В ніч на 1 квітня були деокуповані 11 сіл на цьому напрямку: Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам'янка, Пригір'я, Кочубеївка і Орлове.

Через тиждень також був звільнений населений пункт Осокорівка. 7 квітня російські війська обстріляли з "Градів" сусідню територію поруч з селами Нововоронцовка і Мар'янське.

Загинули 4 цивільних, ще 7 - поранені. Противник на цьому напрямку намагається стримати просування українських сил. До окупованого Херсона звідси близько 150 кілометрів, до Нової Каховки - 90 км. Саме в цих містах є неушкоджені автомобільні мости для переправки на лівий берег Дніпра.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив 5 квітня, що Росія готується залишити Херсон.

"Сам Херсон на сьогодні вже підготовлений росіянами до здачі. Про це мало хто знає", - сказав він.

Водночас джерела ВВС News Україна серед місцевих мешканців не вбачають ознак швидкої деокупації. За їхніми словами, в місто останніми днями продовжує прибувати значна кількість техніки росіяни.

Блокування Харкова і штурм Маріуполя

Росія з початку вторгнення продовжує дії щодо блокування Харкова. Місто вдалось убезпечити від захоплення, але натомість росіяни щоденно обстрілюють його з артилерії і здійснюють авіанальоти.

Натомість українські сили здійснюють витіснення ворога з позиції на околицях обласного центру в бік РФ.

На південь від Харкова росіяни змогли захопити Балаклею і Куп'янськ, які утримують і використовують для перекидання військ на Ізюмський напрямок. Саме від містечка Ізюм прямує дорога до донецьких міст Слов'янськ і Краматорськ, які є ціллю російських військ.

Наразі ЗСУ зупинили ворога на відстані 25-30 кілометрів від них.

Сам Ізюм вже під контролем Росії.

Ще одним заблокованим містом є Маріуполь на березі Азовського моря.

Він перебуває в облозі вже більше місяця, російські війська штурмують його зі сходу, заходу і півночі, а також обстрілюють з боку моря.

Житловий фонд і інфраструктура Маріуполя зруйновані на 90%. Декілька разів російські військові заявляли, що "майже взяли під контроль" місто і навіть призначили "нового мера", але українська влада це спростовує.

"Це не відповідає дійсності. Для загального розуміння, фактично вони просунулись в контролі на один квартал і відносно контролюють територію в районі знищеного Драмтеатру. Саме в цьому квадраті розташовано будівлі евакуйованих облпрокуратури та СБУ", - повідомив 8 квітня радник міського голови Петро Андрющенко.

Він зазначає, що під українським контролем залишається більша частина міста - Приморський район, частина Лівобережного району, територія біля заводу "Азовсталь" і порт Маріуполя.

Місто продовжують обороняти українські сили у складі бійців полку "Азов", батальйону морської піхоти і прикордонної служби.

Велика битва

Місце ключового протистояння обидві сторони російсько-української війни вже визначили.

Москва прямим текстом заявляє, що переходить до "наступного етапу спецоперації" - розширення меж "ДНР" і "ЛНР" до адміністративних кордонів відповідних областей.

Україна також каже, що "велика битва" готується на Донбасі.

Для цього росіянами необхідно захопити ключові промислові і адміністративні центри на цій території - агломерацію міст Сєвєродонецьк- Лисичанськ- Рубіжне в Луганській області і Слов'янськ-Краматорськ-Костянтинівка в Донецькій.

Підпис до фото, Російські війська (червоний колір) намагаються оточити українські війська (синій колір) на Донбасі

Для цього війська країни-агресора планують наступати на цих напрямках зі сходу, півночі і півдня, щоб оточити угруповання ЗСУ. Українська влада зазначає, що противник тут здійснює перегрупування і накопичення сил для атаки.

Найбільш гарячі точки зараз - територія біля містечка Ізюм в Харківській області.

Його росіяни змогли захопити на початку квітня і зараз поступово просуваються на південь на шляху до Слов'янська.

Також росіяни пробують атакувати з боку Горлівки і Донецька, рухаючись на північ до населених пунктів Авдіївка, Нью-Йорк і Бахмут.

З іншого краю "дуги" війська країни-агресора намагаються захопити місто Вугледар, що розташований за 40 кілометрів на південний захід від окупованого Донецька.

Відстань між крайніми точками фронту на цій ділянці - Ізюмом і Вугледаром - близько 150 кілометрів.

На Луганському напрямку росіяни впритул наблизились до околиць адміністративного центру - Сєвєродонецька. Вони намагаються взяти його в "лещата" і захопити містечка Попасна на південь і Рубіжне на північ від нього.

Українським військовим вдалося 6-7 квітня провести контратаки і відкинути противника на 10 кілометрів від сусіднього з Рубіжним містечка Кремінна.

Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай каже, що противник вже майже готовий почати широкий наступ по усьому фронту.

"Ми відчуваємо закінчення підготовки до того масованого прориву, тої великої битви, яка буде у нас на Луганщині і Донеччині. В нас є постійні спроби ворога прорвати лінію оборони в певних напрямках", - заявив він.

Битва за Донбас буде нагадувати зіткнення часів Другої світової війни, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Тобто, сторони для перемоги над противником залучать тисячі танків, бронетехніки, літаків і артилерії.

Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук закликала усіх цивільних негайно евакуюватися з цього району.

Вдень 8 квітня саме по натовпу громадян, що бажають евакуюватися, на краматорському вокзалі Росія запустила ракету "Точка-У". За попередніми даними загинули 50 осіб.

Петро Андрющенко вважає це початком "битви за Донбас".

"Сам факт завдання такого удару разом з інформацією, що почала поступати щодо просування всередині області колон вражої техніки, по суті є стартом початку Великої Битви за Схід України. Битви, яка принесе нам чимало горя, але яка переломить хід війни безповоротно для Росії", - написав він.