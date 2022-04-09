Оріон-Іноходець. Що відомо про новітній безпілотник, який Росія вперше втратила в Україні

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Міноборони Росії

ЗСУ збили російський ударний безпілотник "Оріон", який Росія вважає власним аналогом "Байрактара".

Це перший випадок втрати росіянами цього новітнього важкого БПЛА в бойових умовах.

"Російський Байрактар"

Автор фото, Міноборони Росії Підпис до фото, "Російський Байрактар"

Розробку власного ударного середньовисотного безпілотника Росія почала у 2011 році.

Його задачами мали стати розвідка та довготривале повітряне патрулювання на висотах 5-7 км з можливістю нанесення ракетного чи бомбового удару.

У 2015 році російська військово-промислова група "Кронштадт" виробила перший зразок такого безпілотника, який згодом почав надходити в російську армію під назвою "Иноходец", а на експорт - як "Оріон".

Цей БПЛА вагою до тонни може підійматися на висоту 7,5 км та перебувати у повітрі добу з вантажем 60 кг.

Заявлений радіус дії "Оріона" - 250 км зі швидкістю 120 км.

Він може нести одночасно шість невеликих керованих авіабомб КАБ-20 або три більших таких бомби КАБ-50.

Замість них "Оріон" можуть також обладнувати фугасними авіабомбами вільного падіння ФАБ-50 (це фактично зменшена копія бомби ФАБ-500, якою росіяни бомбили Харків та Ізюм), керованими плануючими бомбами УПАБ-50 чи авіаційними керованими крилатими ракетами Х-50 середнього радіуса дії.

Автор фото, mil.in.ua / bmpd Підпис до фото, Бомби КАБ-20 та Керована малогабаритна авіаційна ракета Х-50

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Росіяни почали тестувати "Оріони" під час війни у Сирії, де і відбулося його перше застосування.

Росіяни позиціонують "Оріон" як аналог турецьких ударних безпілотників і навіть як "убивцю Байрактарів" - наприкінці 2021 року над анексованим Кримом пройшли показові навчання, на яких він збив інший безпілотник, що мало символізувати небезпеку для турецьких БПЛА.

Щоправда, яким реально може бути результат зіткнення "Оріона" з "Байрактаром", наразі невідомо.

"Оріон" за своїми технічними характеристиками справді схожий на турецьких "Прапороносців" (як перекладається назва "Байрактарів"), а за рахунок більших розмірів (розмах крил - 16 метрів проти 12 метрів у турецьких безпілотників) російські БПЛА можуть нести більше корисного вантажу.

Але ці ж більші розміри роблять "Оріони" кращою мішенню для протиповітряної оборони чи літаків.

Крім того, російські БПЛА значно поступаються турецькою оптикою.

Перший збитий "Оріон"

З перших днів вторгнення в Україну Росія звітувала про застосування "Оріонів" на півдні України та на Донбасі, куди їх запускали з анексованого Криму.

4 березня російські медіа, наприклад, заявляли про те, ніби такий безпілотник "знищив штаб батальйону "Айдар".

Автор фото, РИА Новости

Такі повідомлення більше нагадували звіти російської армії з Сирії, де її літаки ледь не щодня знищували "бази ІДІЛ", або ж новину про перше застування ракети "Кинджал", відео якого виявилося фейком.

Адже "Айдар" після 2015 року став звичайним підрозділом 53-ї бригади ЗСУ, де фактично не залишилося бійців, які воювали у ньому з 2014 року. Однак у представленні російських медіа "Айдар" все ще залишався "нацбатальйоном".

Пізніше російські пабліки продовжували публікувати відео про "Оріони", які переважно вели повітряну розвідку.

А 9 квітня Командування Повітряних сил ЗСУ показало фото уламків цього безпілотника, збитого кілька днів тому.

"БПЛА "Оріон" російських окупантів, збитий 7 квітня зенітними ракетними військами Повітряних Сил", - йшлося й дописі.

Автор фото, Командування Повітряних Сил ЗСУ Підпис до фото, Все, що залишилося від важкого російського безпілотника

"Це середньовисотний БПЛА великої тривалості польоту. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі", - додали українські військові.

Як саме знищили новітній російський безпілотник, невідомо.

Російські коментатори відзначають, що перший збитий "Оріон" за понад місяць війни - "це непоганий результат".

Утім насправді цих безпілотників у російській армії не так і багато - відомо, що у 2021 році їх планували передати військовим РФ лише близько 20 штук.

Тому реальні масштаби застосування "Оріонів" в Україні невідомі.

Збитий українцями "Оріон" став першою такою машиною, яку росіяни втратили в бойових умовах.