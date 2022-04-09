Оріон-Іноходець. Що відомо про новітній безпілотник, який Росія вперше втратила в Україні
ЗСУ збили російський ударний безпілотник "Оріон", який Росія вважає власним аналогом "Байрактара".
Це перший випадок втрати росіянами цього новітнього важкого БПЛА в бойових умовах.
"Російський Байрактар"
Розробку власного ударного середньовисотного безпілотника Росія почала у 2011 році.
Його задачами мали стати розвідка та довготривале повітряне патрулювання на висотах 5-7 км з можливістю нанесення ракетного чи бомбового удару.
У 2015 році російська військово-промислова група "Кронштадт" виробила перший зразок такого безпілотника, який згодом почав надходити в російську армію під назвою "Иноходец", а на експорт - як "Оріон".
Цей БПЛА вагою до тонни може підійматися на висоту 7,5 км та перебувати у повітрі добу з вантажем 60 кг.
Заявлений радіус дії "Оріона" - 250 км зі швидкістю 120 км.
Він може нести одночасно шість невеликих керованих авіабомб КАБ-20 або три більших таких бомби КАБ-50.
Замість них "Оріон" можуть також обладнувати фугасними авіабомбами вільного падіння ФАБ-50 (це фактично зменшена копія бомби ФАБ-500, якою росіяни бомбили Харків та Ізюм), керованими плануючими бомбами УПАБ-50 чи авіаційними керованими крилатими ракетами Х-50 середнього радіуса дії.
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Кінець подкаст
Росіяни почали тестувати "Оріони" під час війни у Сирії, де і відбулося його перше застосування.
Росіяни позиціонують "Оріон" як аналог турецьких ударних безпілотників і навіть як "убивцю Байрактарів" - наприкінці 2021 року над анексованим Кримом пройшли показові навчання, на яких він збив інший безпілотник, що мало символізувати небезпеку для турецьких БПЛА.
Щоправда, яким реально може бути результат зіткнення "Оріона" з "Байрактаром", наразі невідомо.
"Оріон" за своїми технічними характеристиками справді схожий на турецьких "Прапороносців" (як перекладається назва "Байрактарів"), а за рахунок більших розмірів (розмах крил - 16 метрів проти 12 метрів у турецьких безпілотників) російські БПЛА можуть нести більше корисного вантажу.
Але ці ж більші розміри роблять "Оріони" кращою мішенню для протиповітряної оборони чи літаків.
Крім того, російські БПЛА значно поступаються турецькою оптикою.
Перший збитий "Оріон"
З перших днів вторгнення в Україну Росія звітувала про застосування "Оріонів" на півдні України та на Донбасі, куди їх запускали з анексованого Криму.
4 березня російські медіа, наприклад, заявляли про те, ніби такий безпілотник "знищив штаб батальйону "Айдар".
Такі повідомлення більше нагадували звіти російської армії з Сирії, де її літаки ледь не щодня знищували "бази ІДІЛ", або ж новину про перше застування ракети "Кинджал", відео якого виявилося фейком.
Адже "Айдар" після 2015 року став звичайним підрозділом 53-ї бригади ЗСУ, де фактично не залишилося бійців, які воювали у ньому з 2014 року. Однак у представленні російських медіа "Айдар" все ще залишався "нацбатальйоном".
Пізніше російські пабліки продовжували публікувати відео про "Оріони", які переважно вели повітряну розвідку.
А 9 квітня Командування Повітряних сил ЗСУ показало фото уламків цього безпілотника, збитого кілька днів тому.
"БПЛА "Оріон" російських окупантів, збитий 7 квітня зенітними ракетними військами Повітряних Сил", - йшлося й дописі.
"Це середньовисотний БПЛА великої тривалості польоту. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі", - додали українські військові.
Як саме знищили новітній російський безпілотник, невідомо.
Російські коментатори відзначають, що перший збитий "Оріон" за понад місяць війни - "це непоганий результат".
Утім насправді цих безпілотників у російській армії не так і багато - відомо, що у 2021 році їх планували передати військовим РФ лише близько 20 штук.
Тому реальні масштаби застосування "Оріонів" в Україні невідомі.
Збитий українцями "Оріон" став першою такою машиною, яку росіяни втратили в бойових умовах.