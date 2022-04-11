Що може зупинити Росію і війну в Україні - радить експомічник Путіна

Джонатан Джозеф

Бізнес-кореспондент, BBC News

11 квітня 2022, 06:03 GMT Оновлено: 2 хвилин(и) тому

Автор фото, Anadolu / Getty Підпис до фото, Колишній головний економічний радник президента Путіна вважає, що війна в Україні може завершитися, якщо західні країни перестануть купувати російські нафту і газ

Колишній головний економічний радник президента Путіна припустив, що "справжнє ембарго" на російські енергоносії з боку західних країн може зупинити війну в Україні.

Андрій Ілларіонов сказав, що Росія "не сприймає серйозно" загрози інших країн щодо скорочення споживання її енергоносіїв.

Попри спроби зменшити свою залежність від російських енергоносіїв, Європа продовжує купувати нафту та газ.

Минулого року через зростання цін на енергоносії доходи від нафти та газу дозволяли покривати 36% державних витрат Росії.

Більша частина цього доходу надходить від Європейського Союзу, який імпортує близько 40% газу та 27% нафти з Росії.

Цього тижня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель сказав: "Мільярд євро - саме стільки ми щодня платимо Путіну за енергію, яку він нам постачає".

Андрій Ілларіонов сказав, що якщо західні країни "спробують запровадити реальне ембарго на експорт нафти і газу з Росії... я б побився об заклад, що, ймовірно, протягом місяця-двох російські воєнні дії в Україні, ймовірно, будуть припинені".

"Це один із дуже ефективних інструментів, який досі мають західні країни", - додав він.

Підпис до фото, Андрій Ілларіонов, головний економічний радник президента Путіна з 2000 по 2005 рік, каже, що повне енергетичне ембарго було б дуже ефективним

Попри те, що торгівля нафтою і газом триває під час війни, через масштабні санкції багато інших видів економічної діяльності зупинені, багато іноземних компаній вийшли з Росії, а експорт був порушений.

Недавнє опитування російського центрального банку показало, що цього року економіка скоротиться на 8%, тоді як Міжнародний інститут фінансів каже, що вона може впасти аж на 15%.

Андрій Ілларіонов припускає, що президент Путін був готовий до удару по економіці, що демонструє його пріоритети.

"Його територіальні амбіції, його імперські амбіції набагато важливіші за все інше, включно з засобами для існування російського населення та фінансовим становищем в країні... і навіть фінансовим станом його уряду", - сказав ексрадник.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Ціни на харчі в Росії зростають через санкції

Під загрозою робочі місця

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Минулого тижня на тлі напруженості з Європою щодо того, як буде оплачуватися газ, президент Путін заявив, що "ключові показники" здоров'я російської економіки включають "створення робочих місць, скорочення бідності та нерівності, підвищення якості життя людей, наявність товарів і послуг".

За даними Світового банку, майже 20 мільйонів росіян живуть у бідності.

В останні роки президент Путін пообіцяв скоротити цю кількість вдвічі.

Тепер його колишній радник Андрій Ілларіонов каже, що "ми побачимо, що кількість цих людей подвоїться, можливо, навіть потроїться", оскільки економіка матиме серйозні проблеми.

За оцінками московського аналітичного Центру стратегічних досліджень, цього року можуть бути втрачені два мільйони робочих місць, і після рекордно низького рівня безробіття відчутно зросте.

Це занепокоєння поділяє Володимир Мілов, колишній заступник міністра енергетики Росії, а нині член опозиційної партії Олексія Навального "Росія майбутнього".

"Багато людей стурбовані втратою роботи, я думаю, що просто більшість не усвідомлює серйозності економічної ситуації", - каже він.

Інфляція, яка вже зросла до 15,7% через війну, означає, що люди можуть перестати витрачати гроші на такі речі, як спортзали та харчування в ресторанах, і "це погана новина для багатьох малих підприємств", каже Мілов.

Деякі основні харчі, такі як цукор, цибуля та капуста, з початку цього року подорожчали більш ніж на 40%.

Мілов вважає, що будь-яке помітне падіння рівня життя допоможе його партії як опозиції.

"Ми весь час пояснювали людям, що політика Путіна приведе Росію до катастрофи, включно з повною соціальною та економічною катастрофою, включно з погіршенням рівня життя, якого ми не бачили десятиліттями", - сказав він.

Однак Мілов, який минулого року втік до Литви, вважає, що для того, щоб падіння рівня життя переросло в політичні зміни, потрібен час.

"Росія - країна з великою інерцією в суспільстві, і владою нагнітається великий страх. Зокрема, люди дійсно дуже бояться протестувати, тому що зараз вони можуть опинитися у в'язниці на дуже довго за це", - каже він.

"Але я б сказав, що протягом кількох місяців справжньої глибокої економічної проблеми, якої ми не бачили 30 років, це змінить настрої суспільства. Більше людей почне говорити вголос", - додає політик.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ілларіонов з Путіним у 2004 році

Андрій Ілларіонов, який зараз живе у США, заявив, що зміна уряду неминуча - "рано чи пізно".

Він вважає, що "з нинішнім політичним режимом позитивне майбутнє для Росії абсолютно неможливе".

За президента Путіна, каже він, "немає жодного способу, щоб ця країна була інтегрована назад у міжнародні відносини, у світову економіку".