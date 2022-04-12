Чому Росія втрачає в Україні так багато танків

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Український військовий на знищеному російському танку під Києвом

Вважають, що за два місяці після вторгнення в Україну Росія втратила сотні танків.

Військові експерти пояснюють втрати передовою протитанковою зброєю, яку західні країни передали Україні, й поганим використанням Росією своїх танків. Але не тільки цим.

Наскільки великі втрати російських танків?

Збройні сили України кажуть, що Росія втратила понад 680 танків.

Водночас Oryx - військовий та розвідувальний блог, який підраховує військові втрати Росії в Україні на основі фотографій, надісланих із зони бойових дій, - повідомляє, що Росія втратила понад 460 танків та понад 2000 іншої бронетехніки.

За даними Rand Corporation і IISS, на початку конфлікту в Росії було загалом близько 2700 основних бойових танків.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ракети Javelin знищили десятки російських танків

Наскільки ефективною була протитанкова зброя?

На початку конфлікту США поставили Україні 2000 протитанкових ракет Javelin і відтоді надіслали ще щонайменше 2000 протитанкових ракет.

За словами виробника Lockheed Martin, ними можна стріляти так, що ракета вибухає на верхній частині танка, де броня найслабша.

Багато російських танків оснащені бронею, яка поглинає удари ракет.

Однак Javelin оснащені двома боєголовками. Одна зриває броню, а друга пробиває шасі під нею.

Британія також надіслала щонайменше 3600 ракет NLAW.

Вони також вибухають, коли проходять через відносно відкриту верхню частину башти танків.

"Javelin і NLAW дуже потужні, - каже Нік Рейнольдс, аналітик з питань сухопутних військ Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI). - Без цієї летальної допомоги ситуація в Україні була б зовсім іншою".

США постачають Україні 100 протитанкових безпілотників Switchblade.

Відомі як дрони "камікадзе", вони можуть зависати над ціллю за кілометри від оператора, а потім падати на танк, знищуючи його боєголовкою на кінці.

Що з російською тактикою?

Нині російська армія діє за допомогою батальйонних тактичних груп (БТГ), які є автономними бойовими підрозділами, що складаються з танків, піхоти та артилерії.

Точний склад цих підрозділів може відрізнятися, але, як правило, вони включають велику кількість бронетехніки, але відносно невелику кількість піхотних військ.

"У Росії відносно небагато військових, - каже Філіпс О'Браєн, професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюса, - тому БТГ - це спосіб створити бойовий підрозділ із великою ударною потужністю".

"Вони призначені для швидкої атаки з великою вогневою силою. Однак у них дуже мало захисту піхоти, яка супроводжує їх і дає відсіч, якщо броньована колона зазнає атаки", - каже він.

"Це робить російську армію схожою на боксера, який має чудовий правий хук і "скляну щелепу", - додає експерт.

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Професор О'Браєн каже, що через брак російських повітряних патрулів українським військам було легко знаходити позиції для нападу із засідок на російські танкові колони.

"Росія не отримала перевагу в повітрі на початку конфлікту, - каже він, - і тому вона не може патрулювати небо, помічаючи рух української армії".

"Це означає, що українські військові змогли зайняти хороші вогневі позиції для засідок, таким чином вони змогли завдати значної шкоди", - додає експерт.

Російська некомпетентність?

За даними Oryx, половина втрачених Росією танків не була знищена чи пошкоджена супротивником, а - захоплена або покинута.

Експерти пояснюють це збоями в матеріально-технічному забезпеченні та некомпетентністю російських військ.

"Ви бачили фотографії російських танків, які тягнуть українські сільськогосподарські трактори", - каже професор О'Браєн.

"Деякі з цих танків залишили через те, що в них закінчилося паливо. Це логістична помилка. Деякі застрягли у весняній багнюці, тому що верховне командування вторглося не в той час року", - пояснює він.

Підпис до фото, Трактори буксирують покинуту ракетну установку

"Сухопутні війська Росії мають велику кількість призовників і новобранців. Це робить їх, у світовому розумінні, бойовими силами низької та середньої якості", - каже Нік Рейнольдс з RUSI.

"Багато танків покинули через погане керування. Частина з'їхала мостів. Інші заїхали в канави, внаслідок чого відвалилися гусениці. Військовослужбовцям бракувало вміння використовувати свою техніку", - пояснює експерт.

"Але часто солдати просто кидали свій транспорт і тікали. Тож волі до боротьби їм також бракувало", - додає він.

Український уряд навіть дав інструкції, як громадянам здавати покинуту військову техніку.

Влада також підтвердила, що будь-кому, хто знайшов такі "бойові трофеї", не потрібно їх декларувати з метою оподаткування.