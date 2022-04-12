"Російські солдати зґвалтували мене та вбили мого чоловіка"

Йогіта Лімає

BBC News, Київ

1 година тому

Росіяни вийшли з районів навколо Києва, але вони залишили глибоко травмованих людей, які можуть ніколи не оговтатися від цієї травми. BBC вислухала свідчення з перших вуст і знайшла докази зґвалтування українських жінок військовими-окупантами.

Попередження: цей матеріал містить натуралістичні описи сексуального насильства

У тихому сільському районі за 70 км на захід від Києва ми поговорили з 50-річною Анною. Ми змінили її ім'я з метою безпеки.

Анна розповіла нам, що 7 березня вона була вдома зі своїм чоловіком, коли увірвався іноземний солдат.

"Під дулом зброї він відвів мене до будинку неподалік. Він наказав мені: "Роздягайся, а то я тебе застрелю". Він постійно погрожував мене вбити, якщо я не зроблю, як він сказав. Потім він почав мене ґвалтувати", - розповіла вона.

Анна описала свого нападника як молодого, худого чеченського бійця.

"Поки він мене ґвалтував, увійшли ще четверо солдатів. Я думала, мені кінець. Але вони його забрали. Більше я його не бачила", - сказала вона. Вона вважає, що її врятував інший підрозділ російських солдатів.

Анна повернулася додому і знайшла свого чоловіка. Він був поранений у живіт.

"Він намагався бігти за мною, щоб врятувати мене, але в нього влучили кулі", - сказала вона. Вони обоє сховалися в будинку сусіда. Через бої вони не могли відвезти її чоловіка до лікарні. Через два дні він помер від ран.

Анна не переставала плакати, розповідаючи нам свою історію. Вона показала нам, де вона з сусідами поховала свого чоловіка на задньому дворі їхнього будинку. На вершині могили стоїть високий дерев'яний хрест. Анна розповіла, що ходила до місцевої лікарні та отримує психологічну підтримку.

Підпис до фото, Анна поховала свого чоловіка в саду

Солдати, які врятували її, пробули в її будинку кілька днів. Вона каже, що вони направляли на неї пістолет і казали віддати їм речі чоловіка.

"Коли вони пішли, я знайшла наркотики і Віагру. Вони були під кайфом, і вони часто були п'яними. Більшість з них - вбивці, ґвалтівники і мародери. Лише деякі нормальні", - сказала вона.

По дорозі від будинку Анни ми почули ще одну страшну історію.

Жінку зґвалтували та вбили, а сусіди кажуть, що це зробив той самий чоловік, який зґвалтував Анну - перш ніж піти до її будинку.

Жінці було 40 років. Її вивели з дому, кажуть сусіди, і тримали у спальні сусіднього будинку, мешканці якого евакуювалися, коли почалася війна. Добре оздоблена кімната з витіюватими шпалерами та ліжком із золотим узголів'ям тепер стала жахливим місцем злочину. На матраці та ковдрах - великі плями крові.

У кутку дзеркало із написом помадою, де зазначається, де була похована жертва.

Підпис до фото, Послання від російських військових

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Сусідка Оксана розповіла нам, що його залишили там російські військові, які знайшли тіло жінки і поховали її. "Вони [російські солдати] сказали мені, що її зґвалтували, що її горло або перерізане, або проколоте ножем, і вона стекла кров'ю. Вони сказали, що було багато крові".

Жінку поховали в могилі в саду будинку.

Через день після нашого візиту поліція ексгумувала її тіло для розслідування справи. Тіло знайшли без одягу, з глибоким, довгим розрізом поперек шиї.

Начальник поліції Київської області Андрій Небитов розповів про ще одну справу, яку вони розслідують у селі за 50 км на захід від Києва.

Сім'я з трьох осіб - подружжя років тридцяти та їхня маленька дитина - жила в будинку на краю села.

"9 березня кілька солдатів російської армії увійшли до будинку. Чоловік намагався захистити дружину та дитину. Тому вони розстріляли його у дворі", - розповів Небитов.

"Після цього двоє військових неодноразово ґвалтували дружину. Вони йшли, а потім поверталися. Тричі поверталися, щоб зґвалтувати її. Погрожували, що якщо вона буде чинити опір, вони скривдять її маленького хлопчика. Щоб захистити свою дитину, вона не чинила опір".

Коли солдати пішли, вони спалили будинок і розстріляли собак родини.

Підпис до фото, Спалений будинок

Жінка разом із сином втекла, а потім звернулася до поліції. Небитов каже, що його команда зустріла її та записала її свідчення.

Вони збирали докази в будинку сім'ї - тепер залишилася тільки його каркас. Лише кілька ознак попереднього мирного, звичайного життя лежать в обгорілих руїнах. Ми побачили дитячий велосипед, опудало коня, собачий повідець і чоловічий зимовий черевик, підбитий хутром.

Чоловіка поховали в саду сусіди. Тепер поліція ексгумувала його тіло для експертизи. Вони планують передати справу до міжнародних судів.

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова каже, що вони документують багато таких випадків.

"Близько 25 дівчат і жінок віком від 14 до 24 років були систематично зґвалтовані під час окупації, в підвалі одного будинку в Бучі. Дев'ять з них вагітні, - розповіла вона. - Російські солдати сказали їм, що ґвалтуватимуть їх доти, поки вони не перестануть хотіти сексуального контакту з будь-яким чоловіком, щоб не дати їм народити українських дітей".

Підпис до фото, Дитяча іграшка біля згорілого будинку

Вона каже, що вони отримують дзвінки на гарячі лінії підтримки, а також отримують інформацію через телеграм-канали.

"Нам зателефонувала 25-річна жінка, щоб розповісти, що її 16-річну сестру зґвалтували на вулиці на її очах. Вона сказала, що вони кричали: "Це станеться з кожною нацистською повією", коли вони ґвалтували її сестру", - розповіла Денісова.

Ми запитали, чи можна оцінити масштаб сексуальних злочинів, скоєних російськими військами під час окупації.

"Наразі це неможливо, тому що не всі бажають нам розповісти, що з ними сталося. Більшість з них зараз звертаються за психологічною підтримкою, тому ми не можемо зафіксувати це як злочини, якщо вони не дадуть нам своїх свідчень", - сказала Денісова.

Вона каже, що Україна хоче, щоб ООН створила спеціальний трибунал, щоб особисто судити Володимира Путіна за звинуваченнями у воєнних злочинах, включно зі зґвалтуваннями.

"Я хочу запитати у Путіна, чому це відбувається? - сказала Анна, жінка, яка розповіла нам, що її зґвалтували. - Я не розумію. Ми живемо не в кам'яній добі, чому він не може вести переговори? Чому він окупує і вбиває?"

Матеріал підготовлено за участю Імоджен Андерсон, Анастасії Левченко, Дарії Сіпігіної та Санджая Гангулі