Що таке хімічна зброя

Френк Гарднер

Кореспондент ВВС з питань безпеки

54 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Коли під час затяжної війни нападники намагаються зламати волю оборонців, то хімічна зброя є одним із дуже ефективних способів досягти цього. Саме це Сирія зробила в Алеппо

Захисники Маріуполя із полку "Азов" заявили про невідому хімічну речовину, яку російські війська скинули з безпілотника.

Лідер "Азова" Андрій Білецький у відеозверненні повідомив про "чітко виражені ознаки отруєння хімічними речовинами, але без катастрофічних наслідків".

Постраждалі задихалися, в них спостерігався вестибуло-атактичний синдром, коли люди втрачають рівновагу, не можуть ходити.

В українському міністерстві оборони заявили, що перевіряють інформацію про можливе застосування хімічної зброї російськими військами у Маріуполі.

"Перевіряємо, намагаємося зрозуміти, що (це було). Але за попередніми даними, можу говорити, що є припущення, що це були фосфорні боєприпаси", - , заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, додавши, що остаточні висновки будуть пізніше.

При цьому вона наголосила, що "ризик застосування хімічної зброї існує, і він є досить високим".

Про перевірку інформації заявила і міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс. Вона також нагадала про дані розвідки своєї країни щодо високої ймовірності застосування російською армією хімічної зброї.

Що таке хімічна зброя і як вона діє?

Що це за зброя

Хімічна зброя - це будь-які боєприпаси, які містять токсини або хімічні речовини, що атакують організм людини.

Існують різні категорії хімічної зброї:

задушливі отруйні речовини, такі як фосген, атакують легені та дихальну систему,

шкірно-наривні отруйні речовини, такі як іприт, який обпікає шкіру та засліплює людей,

нервово-паралітичні речовини, які перешкоджають передачі повідомлень мозку до м'язів тіла. Невелика їх крапля може бути смертельною.

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Усі ці хімічні речовини можуть бути використані під час війни в артилерійських снарядах, бомбах і ракетах. Але все це суворо заборонено Конвенцією про заборону хімічної зброї.

Їх використовували у війнах в минулому - у Першій світовій війні, в ірансько-іракській війні в 1980-х роках і нещодавно - сирійським урядом проти повстанських сил.

У 2018 році Росія використала "Новичок" для отруєння Сергія Скрипаля та його доньки в Солсбері. Росія це заперечувала.

Зараз Росія звинувачує Україну в розробці зброї в секретних лабораторіях. Україна каже, що це нісенітниці, і вона не має ані хімічної, ані біологічної зброї.

І Росія, і Україна підписали Конвенцію про заборону хімічної зброї.

Пентагон стурбований тим, що Росія звинувачує Україну в наявності хімічної зброї, щоб створити привід для здійснення власної атаки з використанням хімічної зброї.

Річ у тім, що коли під час затяжної війни нападники намагаються зламати волю оборонців, то хімічна зброя, на жаль, є одним із дуже ефективних способів досягти цього. Саме це Сирія зробила в Алеппо.

А що таке біологічна зброя

Автор фото, EPA

Біологічна зброя відрізняється від хімічної. Так називають використання як зброї якогось небезпечного збудника, на кшталт вірусу Ебола.

Росія звинуватила Україну у розробці біологічної зброї разом зі США. Однією з причин є те, що Україна, як і багато країн світу, працює над дослідженнями Covid та інших патогенів і шукає способи захисту населення від них.

Україна заперечує будь-які звинувачення в роботі над біологічною зброєю.

Проблема в тому, що існує потенційно сіра зона між роботою над способами захисту населення від шкідливих патогенів і таємною роботою над тим, як їх можна використовувати як зброю.

Росія не надала жодних безпосередніх доказів українських зловживань у цій сфері.

Натомість коли Росія була частиною Радянського Союзу, вона контролювала справді масштабну програму біологічної зброї, яку керувала агенція під назвою "Біопрепарат".

Після закінчення Холодної війни вчені почали працювати над її знищенням у 1990-х роках. Вони виявили, що радянські війська мали масове виробництво та використовували сибірську виразку, віспу та інші захворювання після того, як випробували їх на живих мавпах на півдні Росії.

І навіть завантажили спори сибірської виразки в боєголовки міжконтинентальних ракет великої дальності, спрямованих на західні міста.