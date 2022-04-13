Гуляйполе - вільне місто. Як батьківщина Нестора Махна зриває військові плани Росії

Олег Черниш

BBC News Україна

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Пам'ятник Нестору Махну в Гуляйполі

Містечко Гуляйполе в Запорізькій області зараз перебуває на лінії фронту російсько-української війни. Близько 100 років тому тут теж точилися бої, а отаман Нестор Махно створив свою анархістську "Вільну територію".

Російське вторгнення з 24 лютого найстрімкіше розвивалося на півдні України. Тут росіянам вдалося за пару тижнів захопити всю Херсонську область і вийти на кордони Запорізької. Далі війська РФ планували йти на північ, щоб взяти в кільце значні українські сили на Донеччині.

Плани ворога зруйнувало запорізьке містечко Гуляйполе. Воно тримається під нищівними обстрілами ворога, але не дає себе захопити. Цей населений пункт має славетну історію. У 1917-1920 роках тут був епіцентр партизанського українського руху і столиця "вільного будь-якої влади" району, де хазяйнував анархіст-революціонер Нестор Махно.

"Вільна територія"

Вперше маленьке провінційне Гуляйполе сколихнула революційна діяльність Нестора Махна весною 1917 року. Після восьми років каторги в Москві син місцевого багатодітного селянина повернувся на батьківщину і почав будувати тут анархічний комунізм.

Автор фото, Slava Katamidze Collection/Getty Images Підпис до фото, Нестор Махно із соратниками, 1917 рік

Юний революціонер спирався на підтримку селян Гуляйполя, яким обіцяв роздати землю і дозволити самим нею розпоряджатися.

Ключовим було надати максимальну владу селянам на місцях, утворити з них добровільні сільськогосподарські комуни, а землю, зброю і майно поміщиків експропріювати "на благо населення". Всі питання мали вирішуватися громадою самостійно, без залучення політичних партій і чиновників. Гуляйполе не визнавало над собою жодного уряду - ні з Києва, ні з Петрограда. Також на підконтрольних анархістам територіях міліція була позбавлена своїх каральних функцій.

Про це він сам написав у книзі спогадів "Руська революція на Україні". Слід зауважити, що свою працю Махно написав російською, а не українською мовою, але на початку твору прямо пише, що шкодує про це.

"У тому, що я не можу видати своїх записок мовою свого народу, вина не моя, а тих умов, за яких я перебуваю", - виправдовується Махно в книзі.

Його партизанське військо, назване ще "Чорною гвардією", складалося з місцевих жителів і всіх охочих боротися проти тих, хто тим чи іншим чином зазіхав на свободу Гуляйпільщини.

Автор фото, D.Smoliyenko/ Ukrinform/Future Publishing/Getty Підпис до фото, Територіальна оборона Запорізької області

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Для успішних бойових вилазок махновці почали застосовувати тачанки: ставили на воза кулемет і могли швидко переміщатися з позиції на позицію. Район дій "вільного війська" був значний - від Азовського узбережжя, Запоріжжя до Донбасу і Харківщини.

Махновці в різні періоди протистояли військам Центральної Ради, Гетьманату та німецько-австрійському експедиційному корпусу. Активно воювали проти сил "білогвардійців". Все це робилося в ситуаційному союзі з більшовиками. Вони на словах обіцяли Несторові підтримку його анархістських ідей і надання ледь не автономії Гуляйпільському краю. Насправді ж після того, як партизани з "Вільної території" допомогли "червоним" розгромити "білих", більшовики вдарили в спину "махновцям" і оголосили на них справжнє полювання. Партизани почали воювати ще й проти більшовиків. Але сили були не рівні. Ще довго червоноармійські загони прочісували околиці Гуляйполя, ловлячи, як вони називали, "учасників бандформувань" і "ворогів радянської влади".

Отаман Махно був поранений, але зміг втекти в Європу, де поневірявся різними країнами, публічно критикував СРСР, потім осів в Парижі. Де і помер 1934 року від тривалої хвороби.

"Вільне" місто Гуляйполе стало звичайним радянським, а згодом українським населеним пунктом з аграрними підприємствами, ринками, п'ятиповерхівками та історичним центром, де ще збереглися будівлі початку минулого сторіччя, зокрема і штаб війська Нестора Махна, будинок його родини. Тут тривалий час проводили панк і рок-фестивалі, а пам'ятник отаману, до речі, поставили лише в 2009 році на гроші тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Точилися також розмови щодо перенесення праху революціонера з Франції до України.

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Відкриття пам'ятника Нестору Махну, серпень 2009 року

Обстріляний форпост

Зараз Гуляйполю не до фестивалів. Місто опинилося на шляху просування російських військ. Але не здалося, і через це його щодня руйнують обстрілами.

Автор фото, Сергій Курдась Підпис до фото, У Гуляйполі мешканці змушені готувати їжу на вулиці. У місті немає ні газу, ні електрики

Директор місцевого історичного музею Світлана Мірзоєва пояснює атаку на Гуляйполе його стратегічним розташуванням - фактично на перетині трьох областей - Запорізької, Донецької і Дніпропетровської.

"У нас так погано зараз, тому що через нас дорога на Донецьк, на Запоріжжя і на Дніпро. Наші Збройні сили героїчно утримують позиції тут ще з 5 березня, бо ми дуже стратегічно важливе місто", - каже вона ВВС News Україна.

Мірзоєва дуже переживає за те, щоб від обстрілів не постраждали місцеві пам'ятки. Власне, тому вона просить не оприлюднювати жодної інформації про їхній стан і точне розташування. За її словами, росіяни відстежують таку інформацію.

"Був випадок, люди біля ЦНАПу (Центр надання адміністративних послуг. - Ред.) зібралися для отримання гуманітарки, і хтось виставив фотографію звідти в фейсбук. У ту ж ніч прилетів снаряд на те саме місце", - пояснює вона.

Директорка музею визнає, місто дуже постраждало від обстрілів російських військ, розбиті житлові будинки, магазини і ринки. Від бомб постраждала і церква УПЦ Московського патріархату - храм Святого Тихона Задонського.

Автор фото, УПЦ МП Підпис до фото, Знищена церква Святого Тихона в Гуляйполі

По Гуляйполю росіяни випускали не тільки артилерійські снаряди, а й високоточні ракети "повітря-земля". Щоправда, як зазначило оперативне командування ЗСУ "Північ", одна така ракета поцілила у дерев'яну вбиральню на околиці населеного пункту і зруйнувала вщент. Українська влада також твердить, що місто обстрілювали фосфорними бомбами.

Місцевий волонтер і адвокат Сергій Курдась каже, що постійні обстріли поставили Гуляйполе на межу гуманітарної катастрофи.

"Місто без світла, води і газу. Також зник мобільний зв'язок. Люди живуть у підвалах, а їсти варять на вулицях у казанках", - розповідає він ВВС News Україна.

Значна частина з майже 14 тисяч гуляйпільців виїхала в перші тижні війни, але багато хто, особливо пенсіонери і хворі люди, ще залишилися. Юрист зараз організовує їм доставку харчів. Деякі шляхи постачань прострілюються російськими військами.

За його словами, росіянам не вдається захопити місто, але вони намагаються оточити його з двох напрямків і прорватись далі до донецького міста Покровська. Найближче окуповане місто - Пологи - лише за 15 кілометрів.

"Гуляйполе стоїть зараз як форпост", - наголошує Курдась.

Автор фото, Запорізька бригада ТрО Підпис до фото, Знищена російська техніка під Гуляйполем

На його думку, місто утримується завдяки вдалим діям Збройних сил України і тероборони. Гуляйпільці ж слідкують, щоб не було мародерства. Наприкінці березня українські військові звільнили декілька сіл біля Гуляйполя і відкинули росіян.

У 1917 році Нестор Махно був вражений, коли на його заклик боронити рідне Гуляйполе відгукнулися сотні місцевих селян, які не мали ні військового досвіду, ні зброї. Як написав анархіст у своїй книзі спогадів, він втратив рівновагу і мало не розплакався від цього:

"Переді мною постала селянська воля до свободи та незалежності, яку тільки широта та глибина української душі можуть так швидко і сильно виявляти".

Сторіччя потому ця місцевість та її мешканці знову мають стримувати багатотисячну армію нападника.