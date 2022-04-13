Заблокований Маріуполь. Хто контролює місто і чи можна його деблокувати

Олег Черниш

BBC News Україна

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

"Це серце війни, яке ще б'ється". Так президент Володимир Зеленський каже про Маріуполь, що перебуває в оточенні російських військ вже півтора місяця.

Українські військові, що захищають місто, просять про допомогу. Київ каже, деблокада поки неможлива.

До війни Маріуполь був великим торговим портом і промисловим центром Донеччини на території, що підконтрольна українській владі.

Попри руйнівні обстріли 2015 року і близькість лінії фронту з "ДНР", місто активно розвивалось і отримувало значні іноземні інвестиції.

Російське вторгнення 24 лютого звело все нанівець. Маріуполь став основною мішенню військ РФ на шляху до створення сухопутного коридору між анексованим Кримом і окупованою Донецькою областю. Блокада і щоденні обстріли знищили місто майже повністю.

Автор фото, facebook/diana berg

Життя в оточенні

Представники міністерства оборони і інших відомств країни-агресора ледь не щодня повідомляють про "майже повністю" захоплену територію Маріуполя.

А керівник "ДНР" Денис Пушилін вже навіть встиг призначити нового "голову адміністрації" міста - колишнього місцевого депутата від ОПЗЖ Костянтина Іващенка.

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Українська влада заяви противника щодо "повного контролю" над Маріуполем спростовує. Так, радник чинного мера міста Вадима Бойченка Петро Андрющенко вказує, що станом на 11 квітня росіяни насправді так і не захопили основні місця дислокації українських підрозділів - морський порт і заводи імені Ілліча на півночі міста і "Азовсталь" на півдні.

"Окупанти не можуть встановити контроль ані над портом, ані над Заводом Ілліча (Кальміуський район). Всі заяви і бравурні відео (росіян, - Ред.) знімаються територіально на умовних околицях", - наголошує він.

Відсутність контролю, додає Андрющенко, також підтверджується атаками артилерії, реактивних систем залпового вогню та літаків по жилих кварталах в районі порту з-за території міста.

Генштаб ЗСУ 13 квітня заявив, що Росія наступає в районі металургійного комплексу "Азовсталь" та морського порту

Водночас міністерство оборони РФ і представники "ДНР" ще 11 квітня заявили про захоплення порту в Маріуполі і розгром колони зі 100 українських військових, що спробували прорвати блокаду з боку заводу імені Ілліча.

Австрійський військовий експерт Том Купер, що веде регулярні огляди ситуації на фронті російсько-української війни, також вважає, що останніми днями ситуація для українських сил в місті погіршилась.

За його даними, російські підрозділи морської піхоти захопили частину Приморського району міста, порт і південний берег біля "Азовсталі".

"Тепер український гарнізон захищає не один суцільний периметр оборони, а три окремих дуги", - констатує аналітик.

Це вдале для РФ просування він пов'язує із призначенням нового командувача російських сил генерала Олександра Дворнікова.

Цей воєначальник відмітився під час проведення російських воєнних операцій у Сирії.

Міжнародні спостерігачі вказували, що сили Кремля для захоплення сирійських міст не гребували вести по них нищівний вогонь артилерією і авіацією, а також застосовувати хімічну зброю.

Про використання росіянами "невідомої отруйної речовини" заявив 11 квітня і полк національної гвардії "Азов", що разом з 36-ю бригадою морської піхоти ЗСУ, а також прикордонниками, СБУ і поліцією утримує Маріуполь.

"Вчора окупанти використали проти військових і цивільних осіб в Маріуполі речовину невідомого походження. Епіцентр дії речовини був віддалений від місця перебування людей тож це посприяло їх мінімальному контакту з речовиною, що можливо врятувало їм життя", - повідомив командир "Азову" Денис Прокопенко у своєму відеозверненні 12 квітня.

За його словами, від отруйної речовини отримали ураження троє військових. Вони відчули задуху, слабкість, сухість і печіння в очах та носоглотці, а також підвищення артеріального тиску. "Азов" вважає, що ворог використав в Маріуполі бойові отруйні речовини або токсичні речовини задушливої дії.

Міністерство оборони України заявило, що поки ще перевіряє дані про можливе використання хімічної зброї, але допускає, що це могли бути фосфорні боєприпаси, які РФ вже декілька разів використовувала в цій війні. Кремль звинувачення в хімічній атаці не коментував.

Автор фото, Telegram/azov-mariupol

Прохання допомоги

Важке становище українських захисників Маріуполя змушує їх публічно закликати владу провести операцію з розблокування міста.

За оцінками "Азову", в його штурмі бере участь близько 14 тисяч російських військових, українських сил вдесятеро менше.

Полк закликає військово-політичне керівництво провести операцію з деблокади міста і врятувати українських військових.

Сам населений пункт вже знищений майже на 90%, а мирні мешканці хоч і залишаються в ньому, але мають можливість евакуюватися на власному транспорті. Кількість загиблих цивільних, за даними очільника Донеччини Павла Кириленка, може складати від 20 до 22 тисяч.

Також 11 квітня на фейсбук-сторінці 36-ї бригади морської піхоти з'явився допис начебто від імені офіцера підрозділу, що зараз перебуває в оточеному місті.

За його словами, у військових закінчився боєкомплект, провізія і вода, а командування не виходить на зв'язок. Також морпіх вказав на велику кількість загиблих і поранених в підрозділі.

На заклики з Маріуполя ввечері того ж дня відреагував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Зв'язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують місто, стійкий та підтримується. Наголошую, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень", заявив він.

За словами главкома, українська влада робить "можливе й неможливе" для перемоги і збереження життя особового складу та мирних мешканців на всіх напрямках фронту.

В свою чергу, президент Зеленський в своєму відеозверненні наголосив, що його держава не має стільки техніки, щоб звільнити Маріуполь.

"На жаль, ми не отримуємо стільки, скільки необхідно, щоб швидше закінчити цю війну, щоб повністю знищити ворога на нашій землі, і щоб виконати ті завдання, які для кожної нашої людини є очевидними. Зокрема, щоб деблокувати Маріуполь", - сказав він.

Зеленський зазначив, що цю операцію можливо було б провести, якби Україна отримала від західних партнерів літаки, достатню кількість важкої бронетехніки і необхідну артилерію,

"Впевнений, що ми отримаємо майже все, чого потребуємо. Але втрачається не тільки час, втрачаються життя українців. Життя, які вже не повернути. І це - відповідальність і тих, хто досі тримає необхідну Україні зброю на складах. Відповідальність, яка назавжди залишиться в історії", - вважає президент.

Автор фото, Getty Images

Чи є шанс?

Чи дійсно немає жодної можливості провести операцію з деблокади приазовського міста? Військові експерти кажуть ВВС News Україна, що дати однозначну відповідь на це питання складно.

Колишній військовий льотчик, а зараз керівник програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник вказує, що на закордонних аналітичних картах територія на північ від Маріуполя і аж до підконтрольних Україні територій Донбасу є заштрихованою.

Це значить, що західні військові експерти розцінюють ці місця як "спірні" або як ті, де ведуться бойові дії.

"Дивлячись на карту, можна сказати, що так, там є коридор. Але наскільки там ситуація дозволяє провести операцію наземним чи повітряним шляхом? Навряд чи в України є ці сили, плюс є ризики, що більше половини наших вертольотів там може просто бути збитою", - зазначає він.

Він звертає увагу, що міністерство оборони Росії вже заявляло, що збило декілька вертольотів, що начебто летіли в Маріуполь, щоб доставити боєкомплект і евакуювати українських військових звідти.

Український генштаб цю інформацію не коментував, а голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко в інтерв'ю ВВС News Україна сказав, що не може це ні підтвердити, ні спростувати.

"В умовах війни інформація про втрати і в техніці, і в живій силі є державною таємницею", - пояснив він.

Хоча радник голови офісу президента Олексій Арестович визнавав, що Україна втрачала гелікоптер під час постачання оточених в Маріуполі.

Олексій Мельник звертає увагу, що небо над Маріуполем перекривають з усіх сторін російські системи протиповітряної оборони. Відповідно, проведення будь-яких повітряних операцій в цьому районі несе величезні ризики.

Також Росія блокує підступи до міста з моря. За словами аналітика, утримання Маріуполя такий тривалий час має військову і політичну мету для української влади.

"Я не хотів би якихось пафосних слів, але це люди (захисники Маріуполя, - Ред.), які фактично стоять на смерть, і, очевидно, що не просто так. Я впевнений, що це не просто якийсь там символізм, в цьому є якщо не стратегічна, то оперативна ціль", - вказує він.

В військовому плані штурм Маріуполя стягує значні потужності російських військ, які могли б підсилити угруповання, що ведуть дії з оточення позиції ЗСУ в районі проведення операції об'єднаних сил.

"Якщо брати політичний аспект, то Маріуполь - це саме те місце, яке не дає можливості Росії відрапортувати, що вони нарешті проклали сухопутний коридор до Криму", - наголошує Мельник.

На його думку, будь-яка спроба ЗСУ зайти в Маріуполь має враховувати значні ризики. Прорахувати їх може лише вище військове керівництво України, яке володіє загальною картиною на фронті.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Маріуполь зараз деблокувати неможливо.

"Наші війська не пройдуть степ під ударами авіації з Ростова та Криму. Знімати та полегшувати облогу можна непрямим шляхом", - наголосив він.

Представник ОП зазначив, що українські війська активізувалися на Запоріжжі, пошкодили залізничні шляхи з Криму і завдали удару по порту Бердянська. Ці "непрямі заходи" мали загальмувати просування противника в Маріуполі.

Ввечері 12 квітня російські ЗМІ повідомили, що велика кількість морпіхів, що обороняли Маріуполь, здались в полон росіянам. Цю інформацію підтвердив військовий експерт і головний редактор українського видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов.

"Але є герої, які продовжують оборону міста, і виконують наказ верховного командування битися до кінця", - написав він в фейсбуці.

Також журналіст Андрій Цаплієнко вказує, що частина морпіхів 36-ї бригади кілька днів тому змогла з боєм прорватись до полку "Азов" та з'єднатись з ним для спільної оборони.

Частина ж бригади, за його даними, намагалась вирватись з міста, але невідомо, чи вдалось їй це зробити. Але перевірити ці дані ВВС оперативно не може.

Але попри все українське серце Маріуполя продовжує битись і далі.

"Воно б'ється - ми воюємо, ми міцні. Якщо воно перестане битися - у нас будуть слабші позиції", - пояснює Володимир Зеленський.