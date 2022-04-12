"Я боялася, що Віра ніколи не дізнається, хто вона". Історія дівчинки, на спині якої написали її ім'я

1 година тому

Автор фото, SASHA MAKOVIY

Фотографія маленької дівчинки, у якої на спині написані її ім'я та прізвище, дата народження та номери телефонів - на випадок, якщо батьки загинуть під обстрілами, стала одним із трагічних образів війни Росії проти України.

Дворічній Вірі Маковій та її матері Саші вдалося врятуватися - журналісти BBC знайшли їх на півдні Франції.

У перші дні війни мати Віри дуже боялася втратити доньку чи загинути сама. Тому перед тим, як залишити свій будинок у Києві і спробувати втекти зі столиці України, яку обстрілювали російські війська, Саша Маковій зробила те, що потім розлетілося по всіх світових соцмережах.

33-річна жінка розповіла про пережитий нею момент розпачу радіопрограмі BBC The World Tonight. Фотографію, яка миттєво стала вірусною, вона розмістила в інстаграмі, коли дісталася Франції, де, за її словами, Саша та Віра "оточені любов'ю та турботою".

"Хоча б знайти акаунт своєї матері"

За словами Саші Маковій, коли вона збирала речі, щоб поїхати з Києва, було навіть незрозуміло, наскільки безпечно взагалі виходити на вулицю - постійно лунали вибухи, а інформації про те, що відбувається, було дуже мало.

"Найбільше я боялася, що Віра загубиться або ми загинемо, а вона навіть ніколи не дізнається, хто вона і з якої родини", - розповіла українка.

Автор фото, SASHA MAKOVIY Підпис до фото, Саша Маковій з донькою вдома під час святкування Різдва минулого року

Саша вирішила, що навіть якщо вона загине і у Віри не залишиться нікого з живих родичів, донька хоча б зможе знайти в інтернеті акаунт своєї матері в соцмережах і побачити, як виглядали її батьки.

Після довгого і виснажливого шляху через Молдову, Румунію та Бельгію до Франції Саша Маковій каже, що, як і раніше, почувається "психологічно розчавленою".

"З Вірою все добре, - каже жінка. - Вона надто маленька, щоб зрозуміти те, що відбувається. Вона щось відчуває [тривогу, яка йде від мене], але сама занадто маленька, щоб зрозуміти. Я дуже рада, що у неї такий вік. Дуже рада".