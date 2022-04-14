"Москва" потонула. Що сталося з російським крейсером

1 година тому

Автор фото, міноборони РФ Підпис до фото, Крейсер "Москва"

Увечері 13 квітня стало відомо про надзвичайну ситуацію на борту ракетного крейсера "Москва" в Чорному морі. Україна заявила, що обстріляла флагманський корабель росіян ракетами.

У міноборони Росії заперечують це. Але ввечері 14 квітня визнали, що корабель затонув. За російською версією, це сталося під час буксирування в порт призначення "через пошкодження корпусу, отриманих внаслідок пожежі від детонації боєприпасів".

Від усього цього "корабель втратив стійкість" і затонув "в умовах шторму", твердять в міноборони РФ.

Що відомо про крейсер "Москва"?

Безславна історія

Ракетний крейсер "Москва"- це російський гвардійський ракетний крейсер, головний корабель проєкту 1164 "Атлант". Входить до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту Росії.

Побудований в 1976 році на суднобудівному заводі у місті Миколаїв, спочатку отримав найменування "Слава". Спущений на воду в 1979 році і згодом став флагманом Чорноморського флоту РФ, тобто найголовнішим кораблем.

Він використовується для ураження суден противника і підтримки десанту. Має на борту артилерійське і зенітне озброєння, а також пускові установки для крилатих ракет.

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На момент розвалу СРСР крейсер знаходився на українському суднобудівному заводі в Миколаєві, але Росія висловила зацікавленість в тому, щоб не залишати його Україні, а повернути собі.

У підсумку РФ демонтувала і віддала Україні певне озброєння крейсера і в 1999 році вивела його в свій порт в Севастополі. "Москва" стала головним судном ЧФ Росії та брала активну участь у військових конфліктах.

Наприклад, у серпні 2008 року крейсер дійшов до берегів Грузії під час нападу Росії на цю країну і був залучений під час операцій по знищенню грузинського флоту.

В лютому - березні 2014 року "Москва" була залучена до російської операції з захоплення Криму. Зокрема, крейсер блокував вихід кораблів українського флоту із бухти Донузлав біля Севастополя.

У 2015-2016 роках крейсер брав участь у російській військовій операції в Сирії.

З перших днів російського вторгнення у 2022 році ракетний крейсер теж опинився в епіцентрі уваги. Саме він здійснив напад на український гарнізон на острові Зміїний. Екіпаж корабля наказав українським військовим здатися, у відповідь він отримав відмову і пропозицію "йти нах..й".

Цей момент закарбований на марці "Укрпошти". Символічно, що цю марку було презентовано за день до того, як крейсер був уражений українською ракетою.

"Вчора Укрпошта випустила марку з напрямком російського корабля, а вже сьогодні завдяки ЗСУ він туди пішов. Щоб не гаяти часу вже думаємо над наступними ідеями", - прокоментував це директор "Укрпошти" Ігор Смілянський в фейсбуці.

Автор фото, Укрпошта Підпис до фото, Марка "Укрпошти". На ній зображено українського військового з острова Зміїний і крейсер "Москва"

Історична подія

Перші повідомлення про можливе ураження флагману Чорноморського флоту РФ почали з'являтись ввечері 13 квітня. Про це повідомляли деякі волонтери і військові експерти.

Інформацію підтвердив голова Одеської військової адміністрації Максим Марченко.

"Ракети "Нептун", що стоять на варті Чорного моря, завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень", - повідомив він.

Радник голови офісу президента України Олексій Арестович також заявив про пожежу на крейсері, а вранці 14 квітня повідомив, що корабель затонув.

"Затоплення "Москви" - колосальна за значенням військова подія і найбільша поразка російського флоту з часів Другої світової війни, і найбільший військовий корабель, потоплений у світі після 1945 року", - наголосив він.

Міністерство оборони Росії щодо ситуації з "Москвою" підтвердило лише факт пожежі.

"Внаслідок пожежі на ракетному крейсері "Москва" здетонував боєзапас. Корабель отримав серйозні ушкодження. Екіпаж повністю евакуйовано", - заявили у відомстві.

Керівник аналітичної групи Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левіев заявив, що треба очікувати появи супутникових знімків, щоб оцінити ступінь ураження крейсера. Але за попередніми даними, корабель суттєво постраждав.

"Коли евакуюють весь особовий склад крейсера, це значить, що пошкодження дуже серйозні", - сказав він в інтерв'ю російському журналісту Олександру Плющеву.

За словами розслідувача, потоплення крейсеру було б "історичним інцидентом", оскільки останній раз такого типу корабель був затоплений в 1982 році під час війни на Фолклендах між Британією і Аргентиною. Тоді британський підводний човен потопив крейсер аргентинських Військово-морських сил.

Головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко повідомив, що після ураження "Москви" у Росії зменшилась кількість крилатих ракет. За словами Клименка, тепер сумарний залп крилатих ракет кораблів ЧФ РФ, що перебувають наразі в Чорному морі, зменшився з 72 до 56.