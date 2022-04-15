Ракетні удари по Києву. Що відомо

22 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

З'являються нові подробиці наслідків ракетного удару по Києву у ніч на 15 квітня.

Росія повідомила, що завдала удару по заводу зброї на околицях української столиці у Жулянах.

38-річний Кирило, робітник місцевої автомайстерні розповів Reuters, що бачив три вибухи у промисловій будівлі через дорогу. Після цього почалася пожежа, яку зрештою загасили пожежники.

"Будівля горіла, і мені довелося сховатися за своєю машиною", - сказав він, показуючи на розбите скло та осколки металу, розкидані по дорозі.

Журналіст французького агентства AFP з місця подій розповів, що удар завдав пошкоджень військовому заводу неподалік від міжнародного аеропорту "Київ".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Удар стався невдовзі після заяви Росії, що "Москва" потонула

Андрій Сізов, 47-річний власник деревообробної майстерні, розповів AFP, що вибухи сталися вночі.

"Близько 1:30 ночі мені зателефонував мій охоронець, - сказав Сізов. - Мого співробітника, який був в офісі, збило з ніг вибуховою хвилею".

Він також сказав, що вважає, що Росія мстить за затоплення військового корабля "Москва", який затонув у четвер.

Вночі кияни у соціальних мережах повідомляли про вибухи. Ракети могли влучити за межами Києва.

Також була інформація про зникнення світла на околицях столиці неподалік заводу. Проте зараз ситуацію вже виправили.

Офіційно влада Києва чи області про обстріл не повідомляє.

Речник Міноборони Росії Ігор Конашенков заявив, що "вночі високоточні ракети великої дальності морського базування "Калібр" вразили військовий об'єкт на околицях Києва".

Конашенков додав, що удар був спрямований на український військовий об'єкт "Візар", який виробляє й ремонтує зенітні та протикорабельні ракетні комплекси.

Росія раніше заявляла, що посилить ракетні удари по "центрам ухвалення рішень" у Києві, якщо Україна продовжить "напади на російську територію".

У четвер російські чиновники звинуватили Україну в обстрілах села Климово на кордоні Брянської області, внаслідок чого було поранено вісім людей.

Київ заперечує напад і звинувачує Росію в інсценуванні атаки.