Джонсону заборонили в'їзд в Росію. Що означає цей крок Кремля

1 година тому

Автор фото, AFP/Getty Images

Росія заборонила прем'єр-міністру Борису Джонсону та іншим високопоставленим британським посадовцям в'їзд до Росії через "ворожу" позицію Великої Британії щодо війни в Україні.

Заборона також стосується міністерки закордонних справ Ліз Трасс, міністра оборони Бена Воллеса та 10 інших високопоставлених політиків, переважно членів кабінету міністрів.

У Москві заявили, що це рішення ухвалене у відповідь на санкції Великої Британії проти Росії після її вторгнення в Україну.

В березні Москва запровадили аналогічну заборону проти президента США Джо Байдена.

Повний список:

Прем'єр-міністр Борис Джонсон

Міністерка закордонних справ Ліз Трасс

Міністр оборони Бен В оллес

Віцепрем'єр-міністр, лорд-канцлер і державний секретар з питань юстиції Домінік Рааб

Державний секретар з питань транспорту Грант Шаппс

Міністерка внутрішніх справ Пріті Патель

Канцлер Ріші Сунак

Міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Квасі Квартенг

Міністерка цифрових технологій, культури, медіа та спорту Надін Дорріс

Міністр збройних сил Джеймс Хеппі

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен

Генеральний прокурор Англії та Уельсу та генеральний адвокат Північної Ірландії Суелла Браверман

Депутатка від консерваторів і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей

У заяві російського МЗС зазначено, що це рішення продиктоване "нестримною інформаційно-політичною кампанією Лондона, спрямованою на міжнародну ізоляцію Росії, створення умов для стримування нашої країни та задушення внутрішньої економіки".

У ній додається: "По суті, британське керівництво свідомо загострює ситуацію навколо України, надаючи київському режиму летальну зброю та координуючи такі зусилля з боку НАТО".

У відповідь на санкції представник уряду Великої Британії сказав: "Велика Британія та наші міжнародні партнери єдині у засудженні гідних осуду дій російського уряду в Україні та у закликах Кремля припинити війну".

"Ми продовжуємо рішуче підтримувати Україну".

Раніше цього тижня уряди Великої Британії та США оголосили про нові санкції проти Росії.

Санкції включали фінансові заходи, спрямовані на завдавання шкоди російській економіці та покарання президента Росії Володимира Путіна, високопоставлених чиновників і людей, які отримали вигоду від його режиму.

Країни НАТО, зокрема, Велика Британія та США, також постачають Україні зброю, боєприпаси та інше військове обладнання, хоча вони не розглядають введення військ НАТО або закриття неба над Україною.

У середу США заявили про відправку складнішого наступального озброєння до України на суму 800 млн доларів.

У відповідь Москва у п'ятницю попередила США про "непередбачувані наслідки" у разі, якщо Сполучені Штати не припинять поставляти зброю в Україну.

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Дії Росії свідчать про зростання її злості на Захід

Пол Адамс, кореспондент з питань дипломатії

Можливість такої помсти була ймовірною. Росія вважає Велику Британію одним з міжнародних гравців, хто найбільш залучений до військової підтримки України та економічної й політичної ізоляції Росії.

Навряд чи такий крок Росії змінить плани подорожей 13 британських політиків. Навряд чи хтось із них мав на повістці поїздку до Москви.

Але це говорить також про те, що Кремль починає злитися дедалі більше з приводу реакції Заходу на вторгнення Росії в Україну. Москва також готова накинутися на тих, хто, на її думку, відіграв роль в її ізоляції раніше.

Так, після використання Росією нервово-паралітичної речовини у Солсбері у 2018 році Тереза ​​Мей була причетна до висилання десятків російських дипломатів з понад 20 західних країн-союзників.

Росія попередила, що подальші поставки західної військової техніки в Україну можуть призвести до "непередбачуваних наслідків".

Санкції проти політичних лідерів цілком очікувані. Проте чиновників у Лондоні, Вашингтоні та інших країнах турбує й те, що Росія має можливість, а може й бажання вдатися до інших військових засобів, зокрема, використати нетрадиційну зброю.