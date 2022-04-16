Багатомільйонна британська нерухомість російських олігархів, які потрапили під санкції. Розслідування BBC

Джеймс Олівер, Нассос Стіліану та Стів Свонн

BBC Panorama і BBC News

1 година тому

Як показав проведений BBC аналіз, близько десятка росіян, які потрапили під міжнародні санкції, володіють у Британії власністю приблизно на один мільярд доларів.

Справді, за останні два десятиліття так звані олігархи, які вважаються близькими до Кремля, вклали чимало коштів у розкішну власність за межами Росії.

У ході розслідування BBC було виявлено, що багато хто з цих людей вважає Британію своїм дімом. Так, серед власності, яку скуповували люди, що мають зв'язки з російським президентом Володимиром Путіним, виявилися багатомільйонні заміські особняки на півдні Англії та розкішні квартири у найдорожчих районах Лондона.

Загалом США, Велика Британія та Євросоюз наклали санкції більш ніж на тисячу російських фізичних та юридичних осіб, більшість із них потрапила під санкції після вторгнення Росії в Україну.

Ці заходи були вжиті з метою завдати шкоди російській економіці та покарати самого президента Путіна, його високопосадовців та людей, які отримують вигоду з путінського режиму.

У результаті в усьому світі ретельно перевірили активи тих, хто пов'язаний з ближнім оточенням Путіна.

Як показало розслідування, виявлення справжніх власників британської нерухомості часто ускладнюється тим, що ці люди володіють власністю через підставні компанії, зареєстровані у засекречених офшорах.

Щоб докопатися до інформації про те, хто і чим володіє, BBC ретельно вивчила офшорні документи, записи земельного кадастру Великої Британії, що стали надбанням громадськості, і судові документи, а також попередні звіти з цієї теми.

Деякі особи заперечують, що володіють особняками, а значить, до цієї нерухомості з нинішніми санкціями не дотягнутися.

Серед нерухомості, яка має відношення до російських громадян, які перебувають під санкціями, є:

Портфель нерухомості вартістю £230 млн ($302 млн) Романа Абрамовича

Вікторіанський особняк за £65 млн на півночі Лондона з дозволом на будівництво в ньому сигарної кімнати та винного льоху

Особняк у Сарреї, який перебуває у центрі судового розгляду за участю колишнього спаринг-партнера Путіна з дзюдо

Роман Абрамович

Під санкціями Британії, ЄС

Автор фото, Getty Images

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На початку березня уряд Великої Британії наклав санкції на Романа Абрамовича, який тижнем раніше спробував виставити на продаж футбольний клуб "Челсі".

Мільярдер має великий портфель британської нерухомості, який включає понад 50 розкішних резиденцій, в основному на Фулхем-роуд на заході Лондона. Крім того, через британську компанію Fordstam Limited він володіє десятками квартир у Челсі Вілладж. Плюс, як випливає із записів земельного кадастру, йому належить готель та житловий комплекс поруч зі стадіоном "Стемфорд Брідж" у Челсі.

Але його найдорожча лондонська власність - це будинок з 15-ма спальнями на вулиці, яку прозвали Мільярдерською. На ній стоять великі особняки в італійському стилі, які так любить аристократія, посли, та й олігархи.

Абрамович придбав цю власність на заході Лондона через офшорну компанію в 2011 році, ймовірно, заплативши за неї £90 млн. У 2016 році він отримав дозвіл провести там реконструкцію за £28 млн, яка включала будівництво підземного басейну, проте проєкт так і не здійснили.

У документації, яка була подана на схвалення до місцевої ради, басейн, який вже існував в особняку, описали як крихітний і такий, що не дозволяє з комфортом займатися плаванням.

У 2017 році Абрамович скористався все тією ж Fordstam Limited, щоб купити квартиру поряд з Кінгз-роуд за £8,7 млн. У 2019 він заплатив £22,3 млн за триповерховий пентхаус у задній частині колишньої електростанції на Лотс-роуд у Челсі.

Абрамович відмовив BBC у проханні дати коментар щодо його нерухомості.

Алішер Усманов

Під санкціями Британії, ЄС, США

Автор фото, Getty Images

3 березня уряд Великої Британії повністю заморозив активи та заборонив в'їзд у країну Алішеру Усманову через "тісні зв'язки мільярдера з Кремлем". Раніше такий самий крок зробив щодо російського олігарха й Євросоюз.

Підприємець, який народився в Узбекистані, і колишній акціонер футбольного клубу "Арсенал" є компаньйоном мажоритарного акціонера клубу "Евертон" Фархада Моширі, який, у свою чергу, є головою компанії Усманова USM Holdings. Клуб "Евертон" призупинив усі угоди з компаніями Усманова, зокрема відмовився від спонсорства тренувальних майданчиків клубу з боку USM.

Статки Алішера Усманова оцінюють у $18,4 млрд (£14 млрд), що, за даними британського уряду, включає резиденцію Бічвуд-хаус у Хайгейті на півночі Лондона та маєток XVI століття Саттон Плейс у Сарреї.

Однак, як заявив представник Усманова, більша частина нерухомості мільярдера в Британії, а також яхта вартістю $600 млн (£456 млн) раніше були "передані в безвідкличний траст", що потенційно вивело їх з-під санкцій.

Визначити, кому належать два будинки, на які звернула увагу британська влада, буде надзвичайно складно. Володіння ними здійснюється через складну мережу трастів та компаній, зареєстрованих у таких місцях як Віргінські острови, які донедавна не вимагали розкривати ім'я справжнього власника.

Автор фото, Shutterstock Підпис до фото, Резиденція Бічвуд-хаус у Хайгейті на півночі Лондона

Усманов придбав Бічвуд-хаус у 2008 році за £48 млн за допомогою офшорної компанії.

У рамках розслідування, яке проводилося спільно з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів, BBC ознайомилася з документом, з якого випливало, що в 2005 році Усманов через дві кіпрські компанії отримав іпотеку на часткове фінансування покупки Саттон Плейс.

Двоє племінників Усманова також мають власність на півночі Лондона на мільйони фунтів стерлінгів.

Олег Дерипаска

Під санкціями у Британії, ЄС, США

Автор фото, Getty Images

Вводячи санкції проти Олега Дерипаскі, уряд Великої Британії назвав його власником статку у 2 мільярди фунтів та "колись діловим партнером" Романа Абрамовича.

На початку березня під час судових слухань повідомлялося, що Дерипаска - власник багатомільйонного портфеля нерухомості у Великій Британії, зокрема особняка Hamstone House у Вейбріджі, у графстві Саррей. У 2001 році кіпрська компанія Edenfield Investments Limited придбала розташований на восьми акрах землі особняк за 7,1 млн. фунтів.

Дерипаска також володіє великим будинком на Белгрейв-сквер - тим самим, що зайняли протестувальники проти війни в Україні. Проте представник мільярдера тоді заявив, що майно належить членам сім'ї.

Існують докази того, що Дерипасці належить будівля за п'ять хвилин ходьби від Букінгемського палацу. Будинок з терасою XVII століття був куплений у 2004 році за 4,7 млн ​​фунтів компанією Astibe Limited - офшорною компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах.

Компанія фігурує в річній звітності EN+ (енергетична та металургійна група, де Дерипаска має частку). Згідно з дослідженням Transparency International, будівля вказана як адреса компанії,

Суддя заморозив банківські рахунки у Великій Британії, якими керував британський бізнесмен, на тлі звинувачень у тому, що вони стосуються Дерипаски. Слідчі Національного агентства боротьби зі злочинністю вважають, що рахунки використовувалися, щоб допомогти олігарху уникнути санкцій.

Прессекретар Дерипаски назвав санкції "глибоко хибними" і заявив, що вони засновані на "необґрунтованих та порожніх звинуваченнях".

"Пан Дерипаска ніколи не займався політикою. Невірно припускати, що пан Дерипаска близький до уряду Росії та/або Володимира Путіна, - йдеться в заяві. - Рішення про накладення на нього санкцій не має нічого спільного з правосуддям або законом, так само як і заморожування активів, що належать йому чи його сім'ї.

Михайло Фрідман

Під санкціями Британії, ЄС

Автор фото, Getty Images

Після того, як ЄС наклав на нього санкції після вторгнення Росії в Україну, мільярдеру Михайлу Фрідману, який живе у Великій Британії, заморозили акції в інвестиційній компанії LetterOne, що володіє міжнародною мережею магазинів здорового харчування Holland & Barrett. 15 березня на нього наклав санкції і британський уряд, заявивши, що він "тісно пов'язаний із президентом Володимиром Путіним".

Фрідман сказав BBC, що введення санкцій урядом Великої Британії шокувало його і що заява про його тісний зв'язок з Володимиром Путіним "абсолютно невірна".

LetterOne, трохи менше 50% якої належить Фрідману та Петру Авену (див. нижче), оголосила, що вони "припинили будь-яку участь у діяльності компанії".

Фрідман, статки якого оцінюють приблизно у 12 мільярдів доларів, володіє величезним будинком Athlone House на півночі Лондона, за який у 2016 році він заплатив 65 мільйонів фунтів.

Автор фото, SWNS Підпис до фото, Athlone House, Лондон

В інтерв'ю місцевій газеті Hampstead and Highgate Express Фрідман говорив у 2016 році, що будівля спочатку була спроєктована для промисловця XIX століття, додавши: "Здавалося, що це доля, що мене як бізнесмена, через століття привабить та сама нерухомість".

Фрідман отримав дозвіл на ґрунтовну реставрацію будівлі - у ньому з'явилися винний льох, кінозал, басейн, приміщення для занять йогою та сигарна кімната.

Петро Авен

Під санкціями Британії, ЄС

Автор фото, Rick Pushinsk Підпис до фото, Петро Авен на тлі скульптури Генрі Мура, яка належить йому

Санкційні документи ЄС називають Петра Авена "одним із найближчих олігархів Володимира Путіна", який "не діє незалежно від вимог президента".

Його активи в LetterOne, як і акції, що належать Фрідману, теж були заморожені.

Записи земельного кадастру показують, що в 2009 році якась кіпрська компанія заплатила 8 мільйонів фунтів за його будинок Ingliston House у Вірджинія-Вотер у графстві Саррей.

Повідомляється, що Авен має велику приватну колекцію творів мистецтва, до якої входять роботи Кандінського, Луїзи Буржуа та Генрі Мура. Свого часу кореспонденти Financial Times зробили низку фотографій Авена у його будинку на тлі деяких експонатів його колекції.

Після потрапляння до списків санкцій ЄС він пішов з посади піклувальника Королівської академії, яка повернула йому його пожертвування.

Автор фото, Rick Pushinsky Підпис до фото, Колекція Петра Авена

Авен розповів BBC, що його сім'я також володіє квартирою з двома спальнями та однокімнатною квартирою-студією у центрі Лондона.

Він сказав, що "категорично не згоден" із описом уряду Великої Британії, який назвав його "прокремлівським олігархом".

За його словами, санкції проти нього "зрозумілі, але несправедливі". Авен додав, що не бачить вагомих причин для застосування санкцій і що він ніколи не діяв на вимогу Володимира Путіна.

"Я та мої партнери завжди намагалися бути поза політикою", - сказав він.

Герман Хан

Під санкціями Британії, ЄС

Автор фото, Getty Images

Герман Хан, який народився в Києві, на думку влади Великої Британії, є "близьким соратником Володимира Путіна, причетним до дестабілізації України". У березні він також потрапив до санкцій.

Хан та його дружина Анжеліка володіють кількома об'єктами нерухомості в Англії.

З документів Панамського досьє випливає, що подружжя володіє акціями сейшельської компанії Apilosa Corporation. Документи земельного кадастру показують, що у 2008 році компанія заплатила 62 мільйони фунтів за дві квартири неподалік Букінгемського палацу.

Ще дві квартири у цьому районі Герман Хан купив у 2005 році. За документами, у 2018 році їх було переведено на ім'я його дружини.

Пара також купила особняк у Вірджинія-Уотер у графстві Саррей за 26 мільйонів фунтів у 2014 році. 24 грудня 2021 року особняк продали компанії Ravenmorrow Limited за 31 мільйон фунтів.

Незрозуміло, кому зараз належить це майно. Ravenmorrow Limited була створена в грудні минулого року, і в документах британської компанії жодна фізична особа не зазначена як бенефіціарний власник.

Хан не відповів на запит BBC про коментарі.

Ігор Шувалов

Під санкціями Британії, ЄС, США

Автор фото, Getty Images

Вводячи санкції проти Ігоря Шувалова в березні, уряд Великої Британії заявив, що він "є ключовим членом найближчого оточення Путіна".

Офіційні особи підтвердили, що його активи у Великій Британії включають дві розкішні квартири в Вайтхоллі вартістю близько 11 мільйонів фунтів. Про це повідомив Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального.

Документи земельного кадастру показують, що об'єкти нерухомості належать російському ТОВ "Сова Нерухомість", що, згідно з документами, отриманими Фондом боротьби з корупцією, вказує на їхню належність Шувалову та його дружині.

У відповідь на запитання BBC представник Шувалова підтвердив, що у 2014 році право власності на квартири було передано російській компанії, "підконтрольній сім'ї Шувалових".

Вартість квартир значно перевищує вартість спільного із дружиною майна, яке Шувалов задекларував у 2014 році - приблизно 634 тисячі фунтів.

Представник Шувалова повідомив BBC, що ці питання були предметом компетентних державних перевірок і не викликали жодних скарг.

Михайло Гуцерієв

Під санкціями Британії, ЄС

Автор фото, Getty Images

У серпні 2021 року Михайло Гуцерієв потрапив під санкції Великої Британії через його близькі стосунки з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Гуцерієв - засновник промислово-фінансової групи Сафмар. Гуцерієв більше не бере участі в роботі Сафмара, який тепер частково належить його синові Саїду, громадянинові Великої Британії, який не потрапив під санкції.

Архіви Пандори показали, що Саїд Гуцерієв має багатомільйонну офісну будівлю в лондонському Сіті, куплену більш ніж за 40 мільйонів фунтів через секретну офшорну компанію.

Представники Саїда Гуцерієва повідомили BBC, що він не має "жодних ділових зв'язків з батьком". На його розкішному весіллі, що потрапило в заголовки газет у 2016 році, виступили Дженніфер Лопес та Енріке Іглесіас.

Юрій Соловйов

Під санкціями Британії, США

Юрій Соловйов є високопоставленим керівником російського банку ВТБ, який перебуває під санкціями, і потрапив під санкції уряду Великої Британії 15 березня цього року. 51-річний Соловйов має російське та британське громадянство.

За словами представників Мінфіну США, його дружина Галина Улютіна "раніше була замішана у схемі отримання золотих паспортів" у Болгарії. "Золоті паспорти" дозволяють громадянам однієї країни отримати громадянство іншої за рахунок інвестицій.

Соловйов володіє двома об'єктами нерухомості в Лондоні на своє ім'я - пентхаусами в Гемпстеді та у Вестмінстері. Третя квартира поруч із Кенсінгтонським палацом у 2006 році була одразу куплена на ім'я родича за 2,2 мільйони фунтів. Вона виявилася у Панамському досьє у 2016 році.

Представник ВТБ повідомив BBC, що Соловйов "залишив групу ВТБ 24 лютого 2022 року", у день, коли Росія розпочала вторгнення в Україну.

"Соловйов не потрапляв під санкції жодної країни під час роботи у ВТБ", - наголошується у заяві.

Андрій Акімов

Під санкціями

Голова правління державного Газпромбанку Андрій Акімов потрапив під санкції США у 2018 році. У квітні цього року він потрапив під санкції Великої Британії.

Як стверджує Кетрін Белтон у своїй книзі "Люди Путіна", він колишній співробітник розвідки та "один із найважливіших фінансистів режиму Володимира Путіна".

У співпраці з Міжнародним консорціумом журналістів BBC виявила в архіві Пандори документи, що пов'язують Акімова з нерухомістю в Лондоні.

Документи Земельного кадастру показують, що партнерка Акімова Маріанна Чайкіна володіє квартирою в Найтсбрідж, купленою в 2012 році за 10 мільйонів фунтів компанією Inma Investments, зареєстрованою на Британських Віргінських островах.

Якщо вірити корпоративним звітам, що просочилися, Чайкіна також співвласниця низки фірм Акімова, і російські ЗМІ називають її дружиною Акімова.

Акімов не відповів на запит BBC.

Поліна Ковальова

Під санкціями Британії

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За даними уряду Великої Британії, Поліна Ковальова - падчерка міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Лавров потрапив під санкції британського уряду водночас із Володимиром Путіним. Через місяць, 24 березня, уряд Великої Британії також наклав санкції на Ковальову, заявивши, що вона володіє лондонською нерухомістю вартістю 4 мільйони фунтів.

Документи земельного кадастру показують, що Поліна Ковальова купила квартиру в Кенсінгтоні без іпотеки у 2016 році, коли їй був 21 рік.

Ковальова не відповіла на запит BBC про коментарі.

Аркадій Ротенберг

Під санкціями Британії, ЄС, США

Автор фото, Getty Images

Аркадій Ротенберг - один із найближчих друзів Володимира Путіна, вони разом займалися дзюдо у Санкт-Петербурзі.

США та ЄС ввели проти нього санкції у 2014 році після анексії Криму. Він також перебуває під санкціями у Великій Британії - британський уряд посилається на його "тісні особисті зв'язки з президентом Путіним". Його брат Борис та син Ігор потрапили до санкційних списків у березні.

У липні 2020 року розслідування Сенату США звинуватило братів Ротенбергів у використанні таємних покупок дорогих мистецьких творів для ухилення від санкцій.

Особняк Upper Ribsden у селі Віндлшем у 2012 році за 27,5 млн фунтів купила компанія Ravendark Holdings Limited, зареєстрована на Британських Віргінських островах. Компанія отримала кредит на покупку у розмірі понад 30 мільйонів фунтів від іншої компанії, також на Британських Віргінських островах, яка, як стверджується, належить Ротенбергу.

У листопаді 2021 року суддя Високого суду ухвалив, що будинок перебуває в довірчому управлінні Ravendark на користь Ротенберга. Проте рішення було оскаржено, і судові слухання продовжуються. Ротенберг не відповів на запит BBC про коментарі.

Проблеми, з якими стикаються судді та юристи, намагаючись з'ясувати, кому належить та чи інша нерухомість у Великій Британії, ілюструють, наскільки складно відстежити активи олігархів, які перебувають під санкціями.

За участі Джона Келлі та Вілла Далгріна