"Світ з вами" - принц Гаррі підтримав Україну на "Іграх нескорених"

Роб Корп

BBC News

19 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media

Принц Гаррі на церемонії відкриття "Ігор нескорених" заявив, що "світ об'єднався" з Україною.

Виступаючи у Гаазі, герцог Сассекський сказав: "Ви знаєте, що ми з вами. Світ об'єднаний з вами, і все одно ви заслуговуєте на більше".

У своєму зверненні герцог також зазначив, що українська команда сказала йому, що приїхала "не просто показати свою силу, а розповісти правду про те, що відбувається у їхній країні".

"Сподіваюсь, що ця подія створить можливість для того, щоб ми як глобальна спільнота змогли краще показати вас".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українська команда на цьогорічних "Іграх Нескорених" у Гаазі

Герцог також розповів, що його дворічний син Арчі висловив бажання піти по стопах свого батька і стати пілотом.

Гаррі провів 20 тижнів в Афганістані протягом 2012-13 років. Він служив другим пілотом ударного вертольота Apache на базі "Кемп бастіон" і брав безпосередню участь у бойових операціях.

"Коли я розмовляю зі своїм сином Арчі про те, ким він хоче бути, коли виросте, я нагадую йому, що найголовніше - це характер, і ніщо не змусило б його маму і мене пишатися більше, ніж те, що він має характер, який ми бачимо сьогодні", - зазначив герцог.

Українська команда отримала спеціальний дозвіл від президента Володимира Зеленського взяти участь у змаганнях.

Ці Ігри стануть третіми в історії української команди, представлятимуть Україну 19 спортсменів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Весь зал стоячи аплодував українським учасникам змагань.

Більшість членів збірної та делегації є чинними військовими й служать у теробороні, ЗСУ, Нацгвардії та інших оборонних і безпекових структурах.

Попри повномасштабну війну вони змагатимуться на Іграх.

Володимир Зеленський поспілкувався в режимі відеозв'язку з членами команди.

"Для нас важлива перемога, важливий доказ, що ми всі - нескорені. І ваша команда є частиною духу нескореності України, українського народу й кожного з нас", - переконаний президент.

Автор фото, Офіційне представництво президента України

Президент закликав українських спортсменів, зробити все, щоб у Гаазі, де відбуваються "Ігри нескорених", більше дізналися про всі ті злочини, які скоїли російські війська в Україні.

"Ви сьогодні в Гаазі в принципі будете боротися й за те, щоб з часом у Гаазі опинилися російські окупанти й усі ті, хто заслуговує. Тому що те, що вони зробили, - це злочин проти людей, проти народу України", - сказав Володимир Зеленський.

Принц Гаррі заснував "Ігри нескорених" у 2014 році. У змаганнях в паралімпійському стилі беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани.

Змагання мали відбутися 2020 року, але їх перенесли через пандемію коронавірусу.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Принц Гаррі та Меган Маркл привітали українську збірну та поспілкувалися із її учасниками

Цього року змагання відбудуться з 16 по 22 квітня.

До програми входять стрільба з лука, легка атлетика, веслування на тренажерах, паверліфтинг, велошосе, волейбол сидячи, плавання, баскетбол, регбі на візках та змагання з водіння.