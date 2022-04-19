"Позитивний результат дорівнює практично нулю". Що відомо про зниклих моряків з крейсера "Москва"

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Mike Right/Twitter Підпис до фото, Сторони конфлікту давали суперечливі дані про те, чому потонув крейсер

Минулого тижня у Чорному морі затонув російський ракетний крейсер "Москва". Міноборони Росії досі нічого не повідомило про чисельність його екіпажу, а також про можливі жертви чи постраждалих. Однак свідчення про загиблих та зниклих безвісти почали з'являтися у ЗМІ та соцмережах.

Увечері 13 квітня голова Одеської військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що українські військові завдали по "Москві" удару протикорабельними ракетами "Нептун". Тоді ж радник голови офісу президента України Олексій Арестович заявив, що на крейсері спалахнула сильна пожежа.

У ніч проти 14 квітня міноборони Росії підтвердило пожежу на "Москві", не уточнюючи її причин, а також заявило, що внаслідок спалаху на кораблі здетонував боєприпас. Увечері того ж дня відомство оголосило, що флагман Чорноморського флоту Росії затонув під час буксирування у порт "в умовах шторму". Версію української влади про те, що корабель зазнав ракетного обстрілу, російське міноборони не визнало.

Згідно з заявами міноборони Росії, екіпаж крейсера "Москва" після спалаху евакуювали. Скільки людей було на його борту, у відомстві не уточнили.

Водночас у морській охороні прикордонної служби України заявили, що екіпаж "Москви" намагалися евакуювати кораблі, що були поблизу, однак їм завадив шторм.

"Влучання призвело до детонування боєкомплекту - і почалась боротьба за живучість. Ми спостерігали за тим, як інші кораблі намагалися надати допомогу, але навіть сили природи були на боці України. Тому що шторм не дав ані провести спокійно рятувальну операцію, ані евакуювати екіпаж", - цитувало речницю Морської охорони ДПСУ агентство УНІАН.

За різними оцінками, екіпаж "Москви" налічував від 416 до 680 людей. Останні цифри були вказані в описі флагмана Чорноморського флоту на сайті міноборони Росії, однак зараз такої сторінки там немає. Екіпаж чисельністю 680 осіб служить також на схожому за характеристиками та озброєнням флагмані Тихоокеанського флоту Росії крейсері "Варяг".

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Агентство "РИА Новости" 14 квітня писало, що екіпаж "Москви" налічував 500 людей, а радник голови офісу президента України Арестович казав, що на кораблі могло бути 510 моряків.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас стверджував, що турецькі моряки допомагали евакуювати членів екіпажу "Москви". Але Турецька служба ВВС поговорила з посадовцем з Туреччини, який відкинув ці твердження.

У п'ятницю, 15 квітня, в анексованому Росією Севастополі відбулася церемонія прощання з крейсером "Москва", на якій були присутні ветерани ВМФ та священник. І хоч міноборони Росії не повідомляло про загибель членів екіпажу, на одному з жалобних вінків була стрічка з написом "Кораблю та морякам".

Наступного дня міноборони Росії оприлюднило відео зустрічі головнокомандувача ВМФ Миколи Євменова з моряками крейсера, що затонув. Скільки членів екіпажу "Москви" були присутні на зустрічі, з відео міноборони незрозуміло. За оцінкою агентства Reuters, на відео - близько 100 моряків.

При цьому під час зустрічі Євменов заявив, що серед екіпажу крейсера могли бути призовники.

"Особовий склад крейсера "Москва" перебуває в основному пункті базування - у Севастополі. Офіцери, мічмани, особовий склад контрактної служби продовжать службу на військово-морському флоті. Особовий склад строкової служби, відповідно до закону РФ, з травня по липень місяць буде звільнений й стане на військовий облік", - заявив адмірал.

Що вдалося дізнатися журналістам

Минулими вихідними у ЗМІ та у соцмережах почали з'являтися свідчення того, що внаслідок з крейсера "Москва" є поранені, загиблі та зниклі безвісти. Причому більшість зниклих, за словами їхніх рідних, проходили строкову службу.

Перше повідомлення про загибель моряка з крейсера "Москва" 16 квітня опублікувало "Радіо Свобода". Видання заявило, що йому вдалося встановити особу загиблого - мічмана Івана Вахрушева.

Журналісти знайшли в "Одноклассниках" допис жінки на ім'я Варвара Вахрушева, яка виклала фото чоловіка, одягненого в офіцерську форму ВМФ, і підписала його: "Наш герой!!! У наших серцях".

У листуванні з журналістами Вахрушева підтвердила, що її чоловік загинув внаслідок затоплення крейсера "Москва". Крім того, за даними жінки, ще 27 членів екіпажу корабля зникли безвісти. Про загибель чоловіка, за словами Вахрушевої, командування повідомило 14 квітня.

Загиблому мічману був 41 рік, він народився в Удмуртії і служив у бойовій частині номер п'ять, що відповідає за експлуатаційну безпеку "Москви", розповіла Вахрушева.

17 квітня про зникнення сина-призовника, що служив на затонулому крейсері "Москва", повідомив мешканець Ялти Дмитро Шкребець. За словами чоловіка, його син Єгор Шкребець став до лав збройних сил у липні 2021 року і після курсу молодого бійця служив на крейсері "Москва" корабельним коком.

Підпис до фото, Скріншот зі сторінки Дмитра Шкребця у "ВКонтакте"

"Мій син-строковик, як мені повідомили безпосередні командири крейсера "Москва", серед загиблих і поранених не вказаний і внесений до списку зниклих безвісти. Строковик, який не повинен був брати участь у бойових діях, вважається зниклим безвісти. Хлопці, зник безвісти у відкритому морі?!" - написав Шкребець.

За словами чоловіка, після спроб уточнити дані про те, що сталося на крейсері "Москва", командир корабля і його заступник припинили виходити на зв'язок.

Мати Єгора Шкребця Ірина своєю чергою розповіла виданню The Insider, що вони з чоловіком їздили до шпиталю в Скелястій бухті, куди, за їхніми даними, привезли близько 200 поранених моряків з крейсера "Москва", але їхнього сина там не було.

"Ми кожну обпалену дитину дивилися. Не можу передати, як це важко, але я свого не знайшла. Там було лише двісті людей, а на крейсері було понад п'ятсот. Де решта? І Краснодар підняли, і решту, усіх обдзвонили, але не можемо знайти", - сказала жінка.

У понеділок Дмитро Шкребець написав ще один допис, у якому повідомив, що з ним зв'язалися три родини матросів-строковиків з анексованого Криму та Петербурга, які теж служили на крейсері "Москва" і зникли після його аварії.

З матір'ю одного зі строковиків, що звернулися до Шкребця, вдалося поговорити ВВС. Юлія Цивова із селища Леніно у Криму розповіла про зникнення свого 19-річного сина Андрія Цивова, якому залишалося два з половиною місяці до закінчення служби.

Жінка розповіла, що приїздила до Севастополя, де командування повідомило їй, що операція з пошуку зниклих моряків ще триває. Список зниклих безвісти, за словами Цивової, "чималий" - кілька десятків людей.

Ім'я ще одного строковика, що зник безвісти після загибелі крейсера "Москва", назвав телеграм-канал "Можемо пояснити". За його даними, це 20-річний уродженець міста Сисерть Свердловської області Микита Сиром'ясов.

ВВС надіслала до російського міноборони запит із проханням прокоментувати інформацію про перебування Андрія Цивова, Микити Сиром'ясова та інших строковиків на борту "Москви". На момент публікації матеріалу відповіді не було.

"Можемо пояснити" пише, що батьки Сиром'ясова кілька днів не можуть отримати інформацію про його долю. "Новин немає. Об'їхали два шпиталі, у списках немає, влада мовчить! Не хоче нічого говорити. Ми телефонували в частину, докладної інформації не дають", - сказала каналу жінка на ім'я Ганна.

Як з'ясувала ВВС, Ганна Сиром'ясова - це мачуха зниклого Микити Сиром'ясова. Його мати Ольга Дубініна повідомила ВВС, що в одному зі шпиталів їй дали номери телефонів, за якими підтвердили, що її син є серед зниклих безвісти.

За одним з телефонів жінці, як вона стверджує, сказали, що "позитивний результат дорівнює практично нулю", оскільки температура води в морі "несумісна з життям". За іншим телефоном Дубініній на аргумент про те, що міноборони заявляло про евакуацію всього екіпажу, сказали: "Ну, значить, не весь евакуювали". Також жінку попросили не дзвонити, а писати СМС, оскільки її "шмарклі не хочеться вислуховувати", розповіла вона.

Про ще одного зниклого призовника з крейсера "Москва" повідомило видання "Агентство". Журналісти знайшли у "ВКонтакте" допис Уляни Тарасової з Петербурга, яка повідомила, що її син Марк Тарасов зник безвісти після затоплення флагмана Чорноморського флоту.

Журналісти також знайшли в інстаграмі сторінку самого Марка. 15 грудня хлопець виклав фото у формі матроса і підписав його: "Побачимося за рік!" Знайома Тарасова підтвердила виданню, що його призвали до лав збройних сил.

Журналісти видання "Новая газета. Европа" поговорили з матір'ю матроса-строковика, який вижив після краху крейсера "Москва" (їхні імена газета не наводить з міркувань безпеки). Жінка повідомила виданню, що невдовзі після того, що сталося, син зв'язався з нею та розповів про загибель близько 40 людей.

"Син сказав, що крейсер підбили з суходолу, з українського боку. Просто так пожежа не сталася б. Є загиблі, є поранені, є зниклі безвісти", - стверджує співрозмовниця видання. Поранені, за її словами, "переважно з відірваними кінцівками": "Бо були такі вибухи - і те, що здетонувало, і те, що влучили ракети".

Автор фото, dpa Підпис до фото, Крейсер "Москва", архівне фото, 2014 рік

Поява фото та відео

У соцмережах також з'явилися фото й відео нібито палаючого крейсера "Москва". Їхня справжність офіційно не підтверджена. Ідентифікувати їх за номером на борту корабля неможливо - його не видно.

Якщо це справді "Москва", то на знімках й відео видно пожежу в районі машинного відділення крейсера. Також видно, що корабель має крен на лівий борт.

Невідомо також, у який момент зробили знімок, і чи не стався після цього ще один вибух, який спричинив би значні руйнування й затоплення.

На одному з відео (ВВС не може дати посилання на нього, оскільки воно містить нецензурну лексику), як стверджують, зображений момент буксирування крейсера "Москва" після того, як там спалахнула пожежа. Відео, імовірно, зняли з корабля, що був поруч.

На фото й відео також видно, що на морі на той момент не було шторму. Водночас російське міноборони повідомляло, що корабель затонув "в умовах штормового хвилювання моря".

Автор фото, Russian Defence Ministry/TASS Підпис до фото, 16 квітня міноборони Росії оприлюднило відео зустрічі головнокомандувача ВМФ з моряками крейсера "Москва", що затонув

За даними програми Windy, що дозволяє перевіряти погодні умови, вітер в акваторії Чорного моря у районі Криму не перевищував 10 м/с. За міжнародною морською шкалою Бофорта, такий вітер у найгіршому випадку вважають "свіжим" - для того, щоб погода вважалася "штормом", вітер має бути вдвічі сильнішим.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у понеділок заявив, що в Кремлі бачили кадри, на яких імовірно зображений палаючий крейсер "Москва", але не можуть підтвердити їхню автентичність.

"Ми дійсно, так, бачили кадри, але наскільки вони автентичні та відповідають дійсності, ми сказати не можемо", - заявив Пєсков.