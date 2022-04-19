Велика битва за Схід України почалась: яка доля чекає на наступ Росії

51 хвилин(и) тому

Автор фото, ЗСУ

З початком останнього тижня перед Великоднем у війні Росії й України почалась фаза, яку вже давно прогнозували українські й російські командувачі. Росія пішла в наступ на Донбасі.

У понеділок, 18 квітня, про початок російського наступу заявив президент України Володимир Зеленський, а також генштаб збройних сил і РНБО.

"Зараз вже можна констатувати, що російські війська почали битву за Донбас, до якої давно готувались. Дуже значна частина всієї російської армії зараз сконцентрована для цього наступу", - сказав президент у своєму останньому зверненні.

Росіяни спробували прорвати оборону українців "майже по всій лінії фронту на території Донецької, Луганської і Харківської областей", сказав того ж дня секретар РНБО Олексій Данілов.

Якої ж тактики у цій новій фазі війни будуть дотримуватися росіяни, які цілі перед собою ставлять та чи матимуть успіх?

Які цілі Росії

У вівторок зранку про початок "наступної фази спецоперації" в Україні заговорили представники Росії.

Її метою, заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, є "повне звільнення" так званих ДНР і ЛНР.

"Операція на сході України спрямована на, як уже було оголошено, повне звільнення Донецької та Луганської республік. Ця операція продовжиться, наступна фаза цієї спецоперації зараз починається", - сказав він в інтерв'ю телеканалу India Today.

Однак президент Росії Володимир Путін на початку вторгнення заявляв про дещо інші цілі війни, яку він називає "спецоперацією", а саме - "демілітаризація" і "денацифікація" України.

У вівторок же міністр оборони Росії Серій Шойгу, який вперше за кілька тижнів прокоментував війну в Україні, підтвердив - планом Росії є "визволення" самопроголошених ДНР та ЛНР і вона його "послідовно виконує".

Що відбувається на фронті

Росія посилила обстріл міст, інфраструктури та бойових позицій українців вздовж приблизно 500-кілометрової лінії фронту. Її наземні війська пішли в атаку і намагаються прорвати українську оборону.

18 квітня російські війська зуміли увірватись у Кремінну на Луганщині, де зав'язались вуличні бої.

Паралельно Росія і далі підтягує війська та озброєння на Донбас, кажуть міжнародні спостерігачі.

За словами генштабу України, головна мета росіян - встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та утримати сухопутний коридор з анексованого Криму.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, З початком наступу Росія посилила бомбардування українських міст, зокрема Харкова

Тактика ж російського війська, на думку радника голови офісу президента Олексія Арестовича, полягає в тому, щоб знайти слабкі місця в українській обороні.

"Вони нагромадили під Ізюмом відносно велику кількість військ. Орієнтовно 25 тис. людей... Вони намагаються окремими ротами просуватися вперед, шукаючи слабкі місця нашої оборони. Якщо знаходять, вони туди намагаються вклинитися", - розповів він в ефірі телемарафону.

Головними тактичними цілями росіян зараз, на думку Арестовича, є насамперед оточення Краматорська і Слов'янська.

"Якщо раніше їм ставилося завдання вийти аж до Дніпра та Запоріжжя, то зараз вони хочуть оточити Краматорськ, Слов'янськ та наші угруповання, розташовані на південний схід, а також, можливо, відсікти Рубіжне, Попасну та Сєверодонецьк", - зазначає Арестович.

Що ж до прогнозів, то вони в Арестовича, як і раніше, оптимістичні для України:

"Вони можуть взяти кілька наших населених пунктів. Зрозуміло, що будуть втрати і в нас. Але, загалом, цей нещасний наступ провалиться на 99%, тому що сил, які вони накопичили, недостатньо".

Чи досягнуть росіяни мети? Думки західних експертів

Водночас Генерал сер Річард Барронс, колишній командувач Об'єднаних сил Великої Британії, пояснює, чому ця фаза конфлікту може створити серйознішу проблему для українських військових, ніж попередня.

На Донбасі, каже він, більше відкритої місцевості, і з покращенням погоди у російської бронетехніки - танків, що підтримують піхоту та бронетанкової артилерії, - буде більше можливості зійти з доріг, щоб "маневрувати швидше та жорсткіше через великі території країни".

В цій конкретній битві, каже він BBC Radio 4, росіяни наближатимуться до українців зі сходу, а також з півночі та півдня, щоб спробувати зайти їм у тил, тож для українців це буде складнішим військовим завданням.

Автор фото, EPA

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До того ж, каже Барронс, росіяни могли винести деякі уроки з перших 54 днів війни, бо тепер вони намагаються робити одну справу, а не багато речей одночасно. Та в них не вистачило часу, щоб гарно підготували солдат, а підкріплення, привезені з інших регіонів Росії, можуть виявитися підготовленими ще гірше.

Тим часом американський аналітичний центр "Інститут вивчення війни" каже, що новий наступ росіян на Донбасі "навряд чи буде значно успішнішим, ніж попередні наступи", хоча російські війська й можуть "досягти обмежених успіхів".

Російські війська не взяли "оперативної паузи", необхідної для відновлення та належної інтеграції підрозділів, йдеться в доповіді аналітичного центру.

"Повідомлення про катастрофічно низький моральний дух Росії та тривалі проблеми з матеріально-технічним забезпеченням свідчать про те, що ефективна бойова міць російських підрозділів на сході України становить лише невелику частину їхньої чисельності на папері", - зазначають в інституті.

Хоча російські війська і можуть виснажувати українські позиції за допомогою "великої концентрації вогневої сили та більшої чисельності", великий успіх російського наступу залишається вкрай малоймовірним, підсумовують у звіті.