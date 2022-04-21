Путін несподівано наказав скасувати штурм "Азовсталі" в Маріуполі. Які причини

9 хвилин(и) тому

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на зустрічі з президентом Володимиром Путіним заявив, що російські війська взяли Маріуполь під контроль - за винятком території підприємства "Азовсталь".

Однак Путін в ході цієї зустрічі несподівано наказав скасувати штурм заводу.

Перед цим Шойгу сказав, що для взяття "Азовсталі" потрібно ще кілька днів.

Однак Путін назвав недоцільним штурм промислової зони у Маріуполі.

"Пропонований штурм промислової зони вважаю недоцільним. Наказую скасувати", - сказав Путін.

"Треба заблокувати промислову зону в "Азовсталі" так, щоб муха не пролетіла", - заявив він.

Свій наказ відмовитися від штурму він пояснив бажанням "зберегти життя наших солдатів".

"Це той випадок, коли ми повинні думати - тобто ми завжди повинні думати, але в даному випадку, тим більше, про збереження життя і здоров'я наших солдатів і офіцерів. Не треба лізти в катакомби та повзати там під землею на цих промислових об'єктах", - сказав Путін.

Він додав, що всім українським військовим, які здадуться, буде гарантоване життя.

Останніми днями росіяни обстрілювали завод надважкими бомбами. Росія давно і наполегливо штурмувала "Азовсталь". Його захисники кажуть про величезні втрати росіян під час штурму.

"Азов" готовий вийти лише зі зброєю

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Росіяни щоденно бомбардують і намагалися взяти штурмом "Азовсталь"

Напередодні бійці полку "Азов" заявили, що готові евакуюватися з обложеного Маріуполя, щоб врятувати полонених та поховати загиблих, однак не погоджуються на умови Росії здати зброю.

Про це сказав у зверненні заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар.

"Ми готові евакуюватись за підтримки третьої сторони з Маріуполя зі своєї стрілецькою зброєю, щоб врятувати особовий склад, довірений нам, щоб евакуювати наших поранених та забрати тіла загиблих та поховати їх з почестями на території, непідконтрольній Російській Федерації", - сказав Паламар.

Він не уточнив, кого має на увазі під "третьою стороною".

Паламар повідомив, що "Азов" говорив з Михайлом Подоляком та Давидом Арахамією, які входять до складу української делегації на перемовинах з Росії, "які заявляють, що готові їхати не переговори у Маріуполь з Мединським та Слуцьким (російська делегація - Ред.) щодо евакуації військового гарнізону".

"Наголошую на тому, що умови Російської Федерації щодо здачі зброї та здачі в полон наших захисників ми не підтримуємо", - додав Паламар.

За словами військового, цивільні бояться виходити із підвалів, бо попри заяви російських військ про режим тиші, обстріли тривають та вийти з будівлі безпечно неможливо.

"Азовсталь" як останній бастіон

Автор фото, Metinvest Підпис до фото, Територія комбінату "Азовсталь" займає близько 11 квадратних кілометрів

Металургійний завод "Азовсталь" - основний осередок українського опору в оточеному Маріуполі. Тут перебувають близько тисячі цивільних і військових. Росіяни щоденно бомбардують і намагалися штурмувати цю територію.

Сюди ж прорвались практично усі захисники Маріуполя - десантники, прикордонники та поліцейські, які спільно обороняються з полком "Азов".

"Азовсталь" - це металургійний гігант, який має майже 100-річну історію і займає величезну територію на лівому березі річки Кальміус. Територія заводу затиснута між річкою з одного боку і берегом Азовського моря - з іншого.

Завод має свій власний вантажний порт і розгалужену систему підземних комунікацій.

Загальна площа території заводу - близько 11 квадратних кілометрів.

Обстріли комбінату почалися в середині березня.

Саме його територію обрали для сховку українські військові та сотні цивільних. Річ у тім, що "Азовсталь" має облаштовану ще в радянські часи систему бомбосховищ.