Від обстрілів в Одесі загинула мати з немовлям. Українці в соцмережах висловлюють шок і смуток

58 хвилин(и) тому

Автор фото, Yury Glodan

Загибель матері та її тримісячної доньки в результаті російських обстрілів напередодні Великодня шокували всю Україну. Світлини одеситки на ім'я Валерія та її доньки Кіри облетіли соцмережі.

Свій сум і співчуття висловили багато журналістів, політиків та громадських діячів.

Президент України Володимир Зеленський того ж дня згадав про загиблу в результаті російських ударів сім'ю на своїй пресконференції.

Валерія, її донька Кіра, а також мати жінки - серед восьми загиблих, про яких відомо на цей момент.

Під час удару вони були в квартирі і не мали шансів вижити.

Загалом того дня, як заявив президент Зеленський, росіяни випустили по Одесі сім ракет, дві з яких були збиті.

Росія підтвердила, що завдавала ударів по Одесі, але стверджує, що російські війська атакували логістичний термінал, "на якому зберігалася велика партія іноземного озброєння, що надійшла від США та європейських країн".

"Ви в наших серцях"

Автор фото, Yury Glodan

Чоловік Валерії Юрій, який в один момент втратив дружину, доньку і тещу, написав у своєму фейсбуку короткий і щемливий пост: "Рідненькі мої, Царство небесне! Ви в наших сердцях!"

У мемент, коли в будинок влучила ракета чи її уламок, Юрія не було вдома. Повідомляють, що він вийшов за продуктами до великодніх свят.

Його пост зі вшануванням загиблих рідних вже поширили понад 3,5 тисячі людей і написали понад 1,7 тисячі коментарів зі співчуттями.

Українці зі скорботою також шерили світлини з інстаграму самої Валерії. Найбільше ту, яку вона зробила під час вагітності в очікуванні немовля.

"Це були найкращі 40 тижнів. Вже місяць нашій дівчинці. Тато подарував перші квіти. Це новий рівень щастя", - так підписала вона той знімок.

"Сьогодні і жінка, яка це опублікувала, і дитина, про яку вона пише, були вбиті російською ракетою в Одесі", - написала в твітері журналістка Ольга Руденко.

Того дня багато хто опублікував схожі дописи.

"Радійте вашій величезній перемозі! На фото - знищений учора вашою ракетою стратегічний військовий об'єкт в Одесі!", - пише у фейсбуку Вікторія Хоменко.

Автор фото, Вікторія Хоменко

"Хтось відливав цю смертоносну залізяку, хтось заряджав, цілився, випускав, і, головне, хтось наказав стріляти по мирній "стратегічній" багатоповерхівці в одному з найбільш густонаселених спальних районів міста", - пише у фейсбуку Людмила Херсонська.

Тим часом російському журналісту Андрій Плахов ця трагедія нагадала кадри з культового фільму Ейзенштейна "Броненосець "Потьомкін"

Автор фото, Andrey Plahov

"Ейзенштейнівський візок з дитиною з "Броненосця "Потьомкіна", що катастрофічно котиться потьомкінськими сходами - символ незнаної жорстокості 20-го століття - знову актуальний у 21-му. І ті, хто вчинив цей сатанинський злочин у Велику Суботу, назавжди увійдуть в історію, як увійшли Ірод і ті, хто розіп'яли Христа", - написав він.