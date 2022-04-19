Як вступатимуть в умовах війни. Вступна кампанія 2022 у питаннях і відповідях

1 година тому

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19 квітня завершується реєстрація на національний мультипредметний тест, який цього року замінить ЗНО. Що відомо на сьогодні про вступну кампанію 2022.

Що буде замість ЗНО?

Формат зовнішнього незалежного тестування у зв'язку з війною цього року змінили.

Замість 3 або 4 тестів ЗНО, які абітурієнти складали у минулі роки, буде один - національний мультипредметний тест (НМТ).

Він відбудеться у формі комп'ютерного онлайн-тестування у навчальних закладах. Фізична присутність обов'язкова.

Державну підсумкову атестацію (ДПА) випускники 2021-2022 навчального року проходити не будуть.

Де і коли відбудеться тест?

Основна і додаткова сесії відбудуться у липні, спеціальна - у вересні.

В основну сесію потрапляють абітурієнти, які у травні матимуть підтвердження реєстрації на мультипредметний тест.

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Зареєструватися на тест треба до 19 квітня на сайті центру оцінювання якості освіту.

Після реєстрації кожен вступник матиме інформаційну сторінку учасника ЗНО. Доступ до неї здійснюється за номером та PIN-кодом.

Традиційний сертифікат учасника ЗНО (документ з фотокарткою і переліком іспитів) цього року не потрібен. Замість нього учасники тестування використовуватимуть номер сертифікату та PIN-кодом.

На персональних сторінках абітурієнтів з'явиться інформація про дату написання тесту, про пункт тестування та час, на який треба прийти.

Випускники повинні будуть прийти до свого центру тестування в районі місця проживання (або тимчасового перебування).

Точного переліку та кількості закладів освіти, в яких проходитиме мультипредметний тест, поки що немає.

З огляду на воєнний стан в країні і високу ймовірність повітряних тривог у різних регіонах, тестування не буде проводитися в один день і в один час.

Майбутні вступники матимуть на проходження тесту мінімум 10 днів (без урахування можливої додаткової сесії).

Якщо дитина не може фізично прийти і скласти тест сьогодні, це можна зробити в інший день. Щоразу варіанти завдань будуть різними, щоби забезпечити прозорість результатів.

У додатковій сесії візьмуть участь ті, хто був змушений перервати тестування, наприклад, через оголошення повітряної тривоги.

Додаткова сесія відбудеться після десятиденної основної сесії.

У додатковій сесії зможуть також взяти участь діти, які з певних обставин не змогли зареєструватися на основну сесію тестування до 19 квітня.

Автор фото, інформаційний хаб "слуга народу"

Чи безпечно складати тест очно?

Пункти тестування добиратимуться таким чином, щоб там були не тільки комп'ютери, а й укриття.

Якщо під час іспиту розпочнеться повітряна тривога, тестування призупинять, а його учасники мають перейти у безпечне місце.

Після оголошення про відбій повітряної тривоги всі учасники зможуть продовжити тестування.

Чи складатимуть тест діти на окупованих територіях?

Ні. Провести мультипредметний тест на тимчасово окупованих територіях України неможливо без критичного ризику для життя і здоров'я випускників, пояснив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Для того, щоб скласти тест цього року, випускникам доведеться переїхати на підконтрольну територію. Вони зможуть взяти участь в основній, додатковій та спеціальній сесіях мультипредметного тесту.

Чи можна буде скласти тест за кордоном?

Так. Усі абітурієнти, які перебувають у країнах ЄС і мають намір цього року вступати до українських університетів, матимуть таку змогу.

Вони зможуть скласти іспит у центрах тестування у столицях європейських держав, або на базі університетів цих країн.

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Що буде у тесті?

Мультипредметний тест триватиме 80 хвилин і складатиметься з трьох дисциплін: української мови, математики та історії України.

Вибір саме цих предметів міністр освіти пояснив так. Українська мова та математика - це обов'язкові предмети державної підсумкової атестації, а історія України є принципово важливою під час війни.

Кожен блок тесту матиме 20 питань, таким чином, абітурієнтам треба буде виконати 60 завдань за 80 хвилин.

Завдання кожного блоку тесту відповідатимуть чинній програмі ЗНО з української мови, математики й історії України відповідно.

Результат (кількість набраних балів) абітурієнти дізнаються одразу після завершення тесту.

Пізніше результат кожного блоку буде переведено у шкалу 100-200 балів. Для отримання результату за цією шкалою достатньо буде набрати хоча б один тестовий бал.

Зразки тестів мають з'явитися у червні.

Автор фото, інформаційний хаб "слуга народу"

Українська мова без літератури

Блок завдань з української мови охоплює теми, передбачені програмою шкільного курсу. Питань з літератури цього року не буде.

Завдання з мовознавства відповідатимуть змісту тестів ЗНО минулих років, але менше уваги приділятиметься розділам "Стилістика" та "Розвиток мовлення".

Усього у блоці з української мови буде 20 завдань:

15 завдань із вибором однієї правильної відповіді з 4 або 5 варіантів;

5 завдань на встановлення відповідності.

Завдань з наданням письмової розгорнутої чи короткої відповідей не буде.

Оцінювання завдань з української мови відбудеться за схемою нарахування балів ЗНО. 1 тестовий бал - за кожну правильну відповідь та за кожну правильно визначену логічну пару.

За виконання завдань блоку НМТ з української мови можна отримати від 0 до 35 балів.

Автор фото, УНІАН

Якими будуть завдання з математики?

Завдання з математики охоплюють всі теми з алгебри й геометрії за програмою шкільного курсу.

Блок математики матиме 20 завдань:

14 завдань із вибором однієї правильної відповіді з п'яти запропонованих варіантів;

4 завдання на встановлення відповідності;

2 завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

Завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю не буде. Бали нараховуватимуть: по 1 балу - за кожну правильну відповідь, за кожну правильно визначену логічну пару та по 2 бали за кожну правильну коротку відповідь.

Загалом за математичний блок мультитесту можна отримати від 0 до 30 балів.

Під час тесту можна користуватися надрукованими довідковими матеріалами та чернеткою.

Історія України скорочено

Завдання цього блоку відповідатимуть програмі ЗНО з історії України, але охоплюватимуть період лише з 1914 року до початку ХХІ століття. Ці теми були складниками ДПА.

Усього в тесті з історії України буде 20 завдань:

15 - із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;

5 завдань - на встановлення відповідності.

Бали нараховуватимуть: по 1 тестовому балу за кожну правильну відповідь у першій частині та по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару. Разом за цей блок завдань можна набрати максимум 35 балів.

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Що таке мотиваційний лист?

У вступній кампанії цього року більшу роль відіграватимуть мотиваційні листи.

У такому документі абітурієнт пояснює, чому вважає себе найкращим кандидатом на обрану спеціальність у певному виші. Це практика світових університетів, пояснив Сергій Шкарлет.

Крім того, цього року випускники складатимуть один іспит, а не чотири, а тому число вступників з однаковими балами може зрости.

Під час вступу на бюджетні місця мотиваційний лист визначатиме рейтинг абітурієнтів з однаковим конкурсним балом.

Подати лист можна буде через єдину базу системи освіти ЄДЕБО.

У чому відмінність вступу 2022?

В цілому механізм вступу до закладів вищої освіти цього року буде такий самий, як і раніше. Але є деякі відмінності.

Замість 3 або 4 сертифікатів про проходження ЗНО, цього року вступники подаватимуть один сертифікат з результатами мультипредметного тесту і мотиваційний лист.

На контракт у більшості випадків достатньо буде лише мотиваційного листа.

Середній бал атестату цього року враховуватись не буде. На рейтинг також не впливатимуть медалі та призові місця в олімпіадах.

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Умови вступу на рівень фахового молодшого бакалавра

На основі базової середньої освіти:

спеціальність із творчим конкурсом - творчий конкурс;

інші спеціальності на бюджет - індивідуальна усна співбесіда;

інші спеціальності на контракт - мотиваційний лист.

На основі повної загальної середньої освіти або кваліфікаційного рівня:

курсанти - відповідно до правил прийому закладу;

спеціальності з творчим конкурсом - творчий конкурс;

інші спеціальності на бюджет - усна індивідуальна співбесіда (зокрема, вступ на основі кваліфікаційного рівня;

інші спеціальності на контракт - мотиваційний лист (зокрема, вступ на основі кваліфікаційного рівня).

Умови вступу на рівень бакалавра

спеціальності на бюджет - тест і мотиваційний лист.

творчі спеціальності - тест, мотиваційний лист і творчий конкурс;

спеціальності на контракт - мотиваційний лист.

Умови вступу в магістратуру

У магістратуру вступники складатимуть магістерський комплексний тест (МКТ) із права та міжнародного права та магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) на окремі спеціальності.

На бюджет вступники подаватимуть результати тестів МКТ або МТНК та мотиваційний лист, на контракт - тільки мотиваційний лист. На творчі спеціальності додатково відбудеться творчий конкурс.

Подання документів, співбесіди, творчі конкурси, фахові іспити і підтвердження місця можуть відбуватися з будь-якої точки світу.

Автор фото, інформаційний хаб "слуга народу"

Чи можна використати сертифікат ЗНО минулих років?

Так. Якщо абітурієнт з тих чи інших причин має сертифікат ЗНО за 2019, 2020 або 2021 роки - ним можна скористатися цього року.

Якщо абітурієнт має кілька сертифікатів ЗНО за різні роки, то він має право використати під час подачі документів сертифікати, які мають вищі бали з того чи іншого предмета.

Які будуть порогові бали цього року?

Міністр освіти і науки також розповів про порогові бали при вступі на різні спеціальності:

для вступу на основі загальної середньої освіти (державне замовлення) - не менше за 125;

для медичних спеціальностей, зокрема стоматологія та педіатрія - 150 (за винятком вступників за конкурсним балом більше 175 балів);

для здобуття освітнього рівня магістра за спеціальністю фармація- 130 балів;

для спеціальностей галузей право, публічне управління, адміністрування, міжнародні відносини - 140 балів.

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Чи будуть пільги?

Поки що офіційної інформації щодо того, хто з абітурієнтів матиме право на зарахування до університетів за квотами, немає.

Пільгами однозначно користуватимуться діти, які втратили батьків під час війни, цитує джерело у МОН видання "Українська правда".

Сільський і галузевий коефіцієнти цього року будуть діяти так, як передбачають умови прийому на 2022 рік.

Вступна кампанія цього року також максимально сприятиме набору курсантів до військових і правоохоронних закладів освіти.

Пріоритетом серед вступників користуватимуться військовослужбовці, добровольці тероборони, рятувальники й правоохоронці, які зарекомендували себе у воєнний час.

На ці спеціальності можлива безоплатна друга освіта для тих, хто здобув першу освіту за цивільним фахом.