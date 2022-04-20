Як Путін ухвалював рішення про вторгнення в Україну

1 година тому

Автор фото, Reuters

Дедалі більше російських високопосадовців усвідомлюють, що продовження війни в Україні прирече Росію на роки ізоляції, внаслідок чого її економіка буде паралізована, а безпека опиниться під загрозою, стверджує Bloomberg.

Однак співрозмовники видання не бачать шансів на те, що Володимир Путін змінить курс.

За їхніми словами, російський президент все більше покладається на вузьке коло безкомпромісних радників і відкидає спроби пояснити йому наслідки війни.

Два джерела Bloomberg стверджують, що рішення про вторгнення в Україну Путін ухвалив разом із кількома "яструбами", серед яких - міністр оборони Сергій Шойгу, начальник генштабу Валерій Герасимов та секретар Ради безпеки Микола Патрушев.

За кілька тижнів після початку вторгнення коло радників та контактів Путіна ще сильніше звузилося у порівнянні з обмеженою групою прихильників жорсткої лінії, з якими він регулярно консультувався раніше, пише агентство.

Майже за вісім тижнів з початку нападу на Україну військові втрати зростають, а Росія зіткнулася з безпрецедентною міжнародною ізоляцією.

"Невелика, але дедалі більша кількість кремлівських інсайдерів тихо сумніваються у правильності його рішення розпочати війну", - пише агентство.

"Катастрофічна помилка"

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Невелика низка критиків всередині російської влади лишаються обмеженими й розосередженими на високих посадах в уряді та державному бізнесі. Вони вважають, що вторгнення було катастрофічною помилкою, яка відкине країну на роки назад, стверджує Bloomberg, посилаючись на десятьох співрозмовників, поінформованих щодо ситуації.

Усі вони говорили за умов анонімності, побоюючись наслідків.

Поки що ці люди не бачать жодних шансів на те, що Путін змінить свій курс. За їхніми словами, російський президент, все більше і більше покладаючись на вузьке коло радників, відкидає спроби інших посадовців попередити його про згубні економічні й політичні наслідки.

Деякі співрозмовники Bloomberg сказали, що дедалі більше людей поділяють побоювання американської розвідки щодо обмеженого застосування Путіним ядерної зброї у разі невдачі кампанії, яку він вважає своєю історичною місією.

"Безумовно, путінську війну, як і раніше, глибоко підтримує більшість російської еліти, і багато інсайдерів публічно і навіть у приватних розмовах підтримують версію Кремля про те, що конфлікт із Заходом був неминучим і що економіка адаптується до широкомасштабних санкцій, запроваджених США та їхніми союзниками, - йдеться у статті. - І громадська підтримка залишається сильною, оскільки початковий шок та збитки від санкцій поступилися місцем свого роду сюрреалістичній стабільності в Росії".

Слова щодо неминучості війни Росії з Україною регулярно лунають у виступах Путіна.

А проте, дедалі більше російських високопосадовців вважають, що бажання Путіна продовжувати війну прирече Росію на роки ізоляції й загострення напруженості, внаслідок чого її економіка буде паралізована, безпека опиниться під загрозою, а глобальний вплив ослабне, робить висновок Bloomberg.

"Намагалися пояснити"

За інформацією співрозмовників агентства, високопосадовці намагалися пояснити Путіну, що економічні наслідки санкцій будуть руйнівними, оскільки зведуть нанівець два десятиліття зростання і вищий рівень життя, яких російський президент досяг за часів свого правління.

Путін, за їхніми словами, відмахнувся від цих попереджень, заявивши, що, хоч Росія й заплатить величезну ціну, Захід не залишив йому іншого вибору, крім війни.

Два дні тому Путін заявив, що спроба "економічного бліцкригу" проти Росії провалилася.

"Розрахунок був на те, щоб швидко розхитати фінансово-економічну ситуацію у нашій країні, спровокувати паніку на ринках, колапс банківської системи, масштабний дефіцит товарів у магазинах, - сказав він у понеділок на нараді із соціально-економічної ситуації в країні. - Можна вже впевнено сказати, що така політика щодо Росії провалилася, стратегія економічного бліцкригу не вдалася".

Путін, як і раніше, переконаний, що громадськість його підтримує, а росіяни готові піти на роки поневірянь заради його бачення національної величі, переказує думку своїх джерел Bloomberg.

Агентство нагадує, що за допомогою вжитих Центральним банком заходів жорсткого контролю рубль відновив більшу частину своїх початкових втрат - і хоч інфляція різко зросла, економічні потрясіння поки що лишаються обмеженими.

Путін сповнений рішучості продовжувати війну - навіть попри те, що Кремлю довелося стримати свої амбіції, відмовившись від захоплення більшої частини України та переорієнтувавшись на виснажливу битву за Донбас.

Незгодні з лінією Путіна не бачать жодних ознак того, що він готовий припинити вторгнення з урахуванням втрат - або піти на серйозні поступки, необхідні для припинення вогню.

"Враховуючи його тотальне панування у політичній системі, альтернативні погляди лунають лише у приватному порядку", - пише агентство. За його оцінкою, обмеженість інформації сприяла тому, що Кремль прорахувався у перші дні наступу.

Мільярдер Роман Абрамович, що брав участь в організації російсько-українських перемовин, мав розвіяти впевненість Путіна у тому, що президент України Володимир Зеленський залишить країну, коли почнеться вторгнення, стверджують джерела Bloomberg.

Ще в середині березня мільярдер Михайло Фрідман, що потрапив під санкції, пояснював в інтерв'ю Bloomberg, чому ніхто в Росії не наважиться публічно засуджувати війну. "Дистанція між Путіним і будь-ким ще подібна до дистанції між Землею і космосом, - пояснював він. - Сказати Путіну щось проти війни, було б свого роду самогубством".

Мільярдер Олег Дерипаска ще наприкінці березня назвав війну "божевіллям", заявивши, що "мир, на жаль, не настане найближчими місяцями", нагадує Bloomberg.

Нещодавно засновник російського "Тинькофф Банка" Олег Тіньков у ще більш різкій формі виступив проти війни й тих, хто її підтримує, а також розкритикував російську армію.

Bloomberg нагадує, що лише один високопосадовець "публічно порвав із Кремлем через вторгнення" - Анатолій Чубайс, який пішов у відставку з посади спецпредставника Путіна з питань сталого розвитку та полетів до Стамбула. Однак Чубайс відмовився від будь-яких публічних заяв щодо свого рішення.

Іншим, хто хотів піти, зокрема голові Центрального банку Ельвірі Набіулліній, сказали, що вони повинні залишитися, щоб допомогти впоратися з економічними наслідками, пише Bloomberg. Ще раніше агентство повідомляло, що Набіулліна намагалася піти у відставку після початку вторгнення, але Путін їй відмовив.

ЦБ після цієї публікації заявив, що інформація про бажання Набіулліної залишити свою посаду не відповідає дійсності. Високопосадовці засудили тих, хто залишив країну, вважаючи їх "зрадниками", пише Bloomberg.

Деякі представники еліти наполягають на ще жорсткішій лінії, вважає агентство і нагадує, що коли представник Кремля Дмитро Пєсков заступився за телеведучого Івана Урганта, який виїхав з Росії, голова Чечні Рамзан Кадиров, чиї сили воюють в Україні, розкритикував Пєскова за недостатній патріотизм.

"Не може бути розбіжностей чи дискусій, усі мають просто займатися цим і виконувати накази президента, і поки Путін тримає ситуацію під контролем, люди йтимуть за ним", - оцінила ситуацію керівниця проєкту R.Politik Тетяна Станова.