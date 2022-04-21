"Росія - ваш банкір". Як Макрон і Ле Пен сперечалися про Путіна й Україну на теледебатах

27 хвилин(и) тому

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Президент Франції Еммануель Макрон і лідерка правопопулістської партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, яка претендує на цю посаду, провели перші та останні телевізійні дебати за чотири дні до другого туру виборів.

Однією з основних тем у суперечці двох політиків стали відносини з Росією та її напад на Україну.

Нинішні дебати вважають вкрай важливими через велику кількість виборців, які поки що не визначилися з вибором.

Хоча Макрон досить впевнено лідирує в опитуваннях, випереджаючи Ле Пен на понад 10%, доля президентства далеко не визначена, оскільки понад 10% французів поки що не вирішили, за кого голосувати.

Востаннє Макрон та Ле Пен зустрічалися на теледебатах п'ять років тому, у 2017 році.

З них нинішній президент вийшов очевидним переможцем: більшість глядачів визнали, що Ле Пен виглядала непідготовленою і поводилася занадто емоційно.

Цього разу лідерка "Національного об'єднання" уникла тієї ж помилки: вона говорила більш стримано та змістовно. Тим не менш, під час дискусії їй не вдалося збити Макрона з пантелику, а чинний президент обрав набагато агресивнішу лінію поведінки.

Суперечка про Росію

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Війна Росії проти України стала найважливішою темою дебатів Макрона та Ле Пен. Обидва політики мають довгу історію взаємовідносин з Кремлем.

Незадовго до початку російського вторгнення Макрон був одним із небагатьох західних політиків, які відвідали Москву з візитом.

Після 24 лютого, коли російські війська увійшли до України, Макрон різко засудив дії Росії і підтримав жорсткі дії Заходу у відповідь, зокрема постачання Києву зброї та економічні санкції.

Водночас він продовжив вести з президентом Володимиром Путіним багатогодинні телефонні переговори.

На них, згідно з французькими джерелами, російський лідер довго розповідав йому про своє бачення історії виникнення Росії та України.

Ле Пен довго вважали однією із головних європейських союзників Путіна. Перед виборами 2017 року вона говорила, що не вірить у незаконність анексії Росією Криму, стверджуючи, що був референдум, і жителі Криму хотіли приєднатися до Росії.

Перед виборами 2017 року Ле Пен їздила до Путіна.

В інтерв'ю ВВС у листопаді 2016 року вона назвала стиль правління російського президента розумним протекціонізмом, додавши, що той "захищає інтереси своєї країни, її ідентичність".

Під час нинішніх дебатів Макрон розкритикував Ле Пен за таку позицію - і згадав про кредит у 9 млн євро, який її партія у 2014 році отримала у "Першому чесько-російському банку", який, за словами Макрона, близький до влади Росії.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Ле Пен перед виборами 2017 року поїхала на розмову до Путіна

"Ви залежите від російської влади і ви залежите від Путіна, - сказав Макрон. - Коли ви говорите з Росією, ви говорите зі своїм банкіром. Цією залежністю можна пояснити багато ваших дій".

Президент Франції також згадав висловлювання Ле Пен про Крим та поцікавився, на яких підставах вона вважала його частиною Росії. "За міжнародними законами ми не часто визнаємо території, які були анексовані силою", - сказав він.

У відповідь Ле Пен заявила, що вважає себе "цілком і у всіх відносинах вільною жінкою", і додала, що про її позику було широко відомо. Вона пояснила своє рішення звернутися до Першого чесько-російського банку так: "Це сталося, тому що жоден французький банк не хотів мені давати кредит".

Ле Пен також сказала, що була змушена брати позику так само, як мільйони французів, які намагаються вижити у непростих економічних умовах. Макрон заперечив, що французи, на відміну від неї, до Росії по гроші не звертаються.

При цьому лідерка "Національного об'єднання" засудила дії Росії проти України.

"Агресія, жертвою якої стала Україна, неприпустима", - сказала Ле Пен - і виступила за допомогу Києву та за те, щоб Захід прийняв українських біженців. Втім, попередивши, що постачання Україні зброї може втягнути Францію в бойові дії.

Минулого тижня Ле Пен заявила, що після української війни НАТО і Росія зможуть знову встановити тісніші стосунки, що викликало чимало критики у французькому суспільстві.

Про що ще сперечалися Макрон та Ле Пен

Значна частина дебатів Макрона та Ле Пен, які тривали 2 години та 45 хвилин, була присвячена різкому зростанню цін, зокрема на енергоносії.

Глава "Національного об'єднання" пообіцяла знизити податок на додану вартість на енергію, знизити інші податки та повністю скасувати прибутковий податок для людей віком до 30 років.

Макрон заперечив, що його рішення встановити обмеження на ціни "вдвічі ефективніше за зниження податків".

Останніми роками Ле Пен відмовилася від свого наміру повністю вивести Францію із Європейського Союзу, тепер вона виступає за реформу ЄС. Макрон відповів, що ідея його опонентки про Європу різних націй означатиме кінець ЄС. "Ви намагаєтеся продати людям брехню", - заявив президент Франції.

Ще один предмет різких розбіжностей між Макроном та Ле Пен - міграція та ставлення до ісламу.

Лідерка антиіммігрантського "Національного об'єднання" пообіцяла провести референдум про те, хто може залишатися у Франції, а кому її слід залишити.

Вона засудила "анархічну та масову імміграцію", яка, за її словами, позбавила французів відчуття безпеки.

Крім того, Ле Пен знову закликала запровадити заборону на носіння мусульманських жіночих хусток, стверджуючи, що жінок потрібно звільнити від "ісламського тиску".

У відповідь Макрон закликав не плутати іслам з ісламізмом і заявив, що така політика суперечить французьким цінностям та призведе до громадянської війни.

"Вам доведеться відправити поліцію, щоб вона виловлювала на вулицях дівчат у головних хустках та хлопчиків [євреїв] з кіпами на голові", - сказав президент Франції.

Макрон та Ле Пен також сперечалися про пенсійний вік: чинний президент пропонує підвищити його з 62 до 65 років, голова "Національного об'єднання" виступає проти.

Вони розійшлися і в оцінках кліматичних змін у світі. Макрон звинуватив Ле Пен у тому, що вона не вірить у глобальне потепління.

Та заявила, що Макрон є "кліматичним лицеміром", який підтримує доставку товарів до Франції за тисячі кілометрів, а не місцеве виробництво. При цьому обидва політики погодилися з необхідністю будувати більше атомних електростанцій.

Що показали опитування

Телевізійні дебати традиційно вважають важливим чинником французьких президентських виборів. Під час першого туру Макрон одержав 27,85% голосів виборців, а за Ле Пен проголосували 23,15%.

Судячи з опитувань, тепер перевага Макрона трохи зміцнилася: за різними прогнозами, чинний президент може перемогти, отримавши від 53% до 57% голосів.

Після дебатів у середу ввечері експрес-опитування, проведене компанією Elabe для телекомпанії BFM TV, показало, що 59% глядачів вважають аргументи Макрона переконливішими; 39% більше переконали висловлювання Ле Пен.