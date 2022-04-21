Ракетний удар по Запоріжжю. Що відомо

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Укрзалізниця Підпис до фото, Вибухова хвиля вибила вікна у поїзді, що віз пасажирів із Запоріжжя у Львів

Росія у четвер завдала ракетний удар по Запоріжжю. Відомо, що від вибуху постраждав пасажирський поїзд, який мав вивезти людей у більш безпечні західні регіони.

Близько 13 години по обласному центру завдали ракетного удару, повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

"Зафіксовано 2 "прильота". Постраждалих немає. Противник в черговий раз намагався завдати шкоди інфраструктурі міста Запоріжжя шляхом ракетних ударів", - сказано в повідомленні ОВА.

Місцевих мешканців попросили не розповсюджувати фото- та відеоматеріали місць, куди потрапили ракети. Наразі невідомо, чи влучили вони в житлові будівлі чи інші об'єкти.

У соцмережах місцеві мешканці вказують, що ракети летіли низько над будинками і вибухи було чутно в центральних районах міста і на правому березі.

Постраждалий поїзд

"Укрзалізниця" повідомила, що від обстрілів у Запоріжжі постраждав поїзд, що мав вивезти людей на захід України.

"Вибуховою хвилею та уламками вибито вікна в чотирьох вагонах поїзда №119/120 "Запоріжжя - Львів". Постраждалих немає, поїзд прямує далі, вікна ми терпляче поміняємо в Кривому Розі", - повідомила пресслужба підприємства.

"Укрзалізниця" також закликала пасажирів не фільмувати з вікон поїзда та під час тривоги в регіонах, через які пролягає маршрут, зачиняти вікна та не залишатися безпосередньо біля них.

У підприємстві кажуть, що диспетчери стежать за ситуацією та ведуть поїзди безпечними маршрутами, але сильні вибухові хвилі вдалині теж можуть зашкодити.

Поїзд до Львова, згідно з розкладом, є не евакуаційним, а рейсовим і відправляється зі станції "Запоріжжя-1" о 12:20. Він має бути в дорозі майже добу.

Запоріжжя готується до оборони

Керівництво обласного центру 21 квітня також вирішило посилити оборону міста.

Автор фото, Запорізька ОВА Підпис до фото, Голова Запорізької ОВА Олександр Старух

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

"Наразі прийнято рішення про створення додаткових ліній захисту. Це вагомо посилить обороноздатність міста та ускладнить будь-які спроби наступу ворожих сил", - наголосив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

На підготовці рубежів у найбільш небезпечних ділянках будуть працювати виключно військовослужбовці. У місцях, де немає обстрілів, можуть працювати добровольці. Також до цих робіт можуть бути залучені цивільні будівельники та безробітні.

Очільник ОВА наголосив, що великий обсяг оборонних споруд вже створений. "Співвідношення втрат без окопу 1 до 3, в окопі 1 до 6, а для захоплення міста 1 до 20. Тому якісні укріплення мають велике значення в першу чергу для безпеки наших воїнів. Від цього напряму роботи залежить життя людей", - наголосив Олександр Старух.

Крім того, місцева влада після консультацій з представниками церков вирішила збільшити час комендантської години 22, 23 і 24 квітня.

Тепер вона триватиме не з 21:00, а з 19 години до 5 ранку.

"Щоб не порушувати комендантську годину та не наражати на небезпеку вірян, було вирішено не проводити нічне богослужіння. Деякі релігійні конфесії обрали для себе варіант проведення служби в онлайн форматі", - повідомив Старух.

На Великдень в області посилять чергування патрульної поліції.

Автор фото, Запорізька бригада ТрО Підпис до фото, Знищена російська техніка в Запорізькій області

Стало відом, що в Запоріжжі напередодні, 20 квітня, затримали громадянина Росії, який міг передавати РФ дані про оборону міста.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції: "Чоловік працював водієм та возив гуманітарну допомогу до Мелітополя. При цьому "зливав" своїм кураторам з Москви дані про оборону міста та області".

У його телефоні поліцейські виявили відео та інформацію про координати розташування захисних споруд. Крім того, виявили листування з абонентами, в якому чоловік активно підтримує дії російських військ на території України.

На Запорізькому напрямку ворог веде щоденні обстріли позицій українських військ. Але найближчі до міста бої останніми днями точаться за приблизно 50 кілометрів від обласного центру в напрямку населених пунктів Пологи - Гуляйполе.

На початку березня росіянам вдалось захопити Запорізьку атомну станцію в місті Енергодарі. Станом на 21 квітня місто та АЕС перебувають під контролем РФ.