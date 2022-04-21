ЄС - своїм громадянам: "Працюйте з дому, щоб перемогти Путіна"

Бен Кінг

Бізнес-репортер, BBC News

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

ЄС просить своїх громадян менше їздити на авто, відмовлятися від кондиціонерів та працювати з дому три дні на тиждень, щоб зменшити залежність від російської енергетики.

Заходи, розроблені Міжнародним енергетичним агентством, допоможуть звичайному домогосподарству заощадити 450 євро на рік.

Купівля російських енергоресурсів допомагає підтримувати економіку РФ та фінансувати війну в Україні.

Однак Європа заявила, що не може знайти альтернативні джерела, тому просить громадян змінити свій спосіб життя.

План з дев'яти пунктів закликає менше їздити за кермом, користуватися громадським транспортом або працювати з дому три дні на тиждень.

Людям також радять:

взимку ощадливо опалювати свої будинки, а влітку вимикати кондиціонери,

їздити автомагістралями повільніше та з вимкненим кондиціонером - тоді автівка споживає менше пального,

їздити потягами замість літаків,

замість авто обирати громадський транспорт, дорогу пішки або велосипед.

Там також закликали проводити недільний вихідний без авто, як це вже роблять деякі міста.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

"Зіткнувшись з жахливими сценами людських страждань, які ми спостерігали після вторгнення Росії в Україну, люди в Європі хочуть щось робити", - сказав Фатіх Біроль, виконавчий директор МЕА.

"Наша інструкція містить прості кроки, які практично без дискомфорту можуть скоротити потік грошей російській армії та захистити довкілля".

МЕА підрахувала: якби кожен громадянин дотримувався їхніх рекомендацій, то можна було б щорічно заощаджувати 220 мільйонів барелів нафти та 17 мільярдів кубометрів газу, якого б вистачило для обігріву майже 20 мільйонів будинків.

У березні ЄС оголосив про план відмовитись від російських енергоносіїв до 2030 року.

Однак міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив у середу ВВС, що негайно зупинити імпорт нафти неможливо.

У своєму звіті МЕА також рекомендує людям розглянути інвестиції у теплоізоляцію будинків, інтелектуальні цифрові термостати та цифрові автомобілі, які можуть допомогти скоротити використання викопного палива.

"Всі ці заходи можуть бути добровільними внесками, - сказала міністр енергетики Австрії Леоноре Гевесслер. - Але потребують політичної підтримки".

За її словами, Австрія знизила вартість проїзду в громадському транспорті до трьох євро на день і запроваджує програму, що допомагає сім'ям з низьким прибутком замінити старі неефективні прилади.

Автор фото, Getty Images

Британський уряд у четвер оголосив про нові торговельні санкції щодо Росії.

З РФ не будуть завозити срібло, вироби з дерева та ікру. Крім того, Лондон підвищить мита на російські та білоруські товари на суму близько 130 млн фунтів, зокрема алмази, каучук, фармацевтичні препарати, м'ясо, каву, тютюн та інші товари.

Міністр зовнішньої торгівлі Енн-Марі Тревельян заявила, що Британія використає будь-яку нагоду, щоб "посилити тиск для ізоляції російської економіки".

"Ці заходи закрутять гайки, перекривши канали фінансування путінської військової машини", - сказала вона.