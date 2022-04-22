Росія назвала нову мету війни - південь України. Як змінювались плани Кремля

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Український військовий на лінії оборони між Херсоном та Миколаєвом

Росія назвала нові цілі другого етапу так званої "спецоперації". Там заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом і півднем України.

Про це заявив виконувач обов'язки командувача військ Центрального військового округу Рустам Міннекаєв, якого цитують державні інформаційні агенції.

За його словами, "друга фаза спецоперації" розпочалася "буквально два дні тому", а її мета - "встановлення повного контролю над Донбасом та Південною Україною".

Ще одним важливим завданням цієї фази, на думку російського командування, є "забезпечення коридору до Криму".

"Контроль над півднем України - це ще вихід у Придністров'я, де також відзначають факти утисків російськомовного населення", - сказав Міннекаєв.

Для пробивання коридору до Придністров'я, як раніше вказували експерти, Росії треба взяти Одесу та Миколаїв.

Раніше російська влада називала своєю метою лише повний контроль над Донецькою та Луганською областями, а про південь України не йшлося.

Влада України заявила цього тижня, що Росія почала великий наступ на сході України.

Український генштаб у щоденному зверненні повідомив, що Росія активізувала бойові дії вздовж усієї лінії зіткнення на Донецькому і Таврійському напрямках.

Як змінювались цілі Росії у війні

Згідно з даними західних аналітиків, які посилалися на дані розвідки, російські війська на початку прагнули якнайшвидше дійти до Києва, щоб вимагати капітуляції та змінити владу на залежну від Росії, але цим планам завадило запеклий опір української армії.

Нагадуємо, як змінювались офіційні плани Кремля щодо загарбання України за минулі майже два місяці.

Автор фото, Reuters

24 лютого Володимир Путін

"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму. І для цього ми прагнемо демілітаризації та денацифікації України. А також покарання тих, хто вчинив численні криваві злочини проти мирних жителів, у тому числі й громадян Російської Федерації.

25 лютого Дмитро Пєсков, речник Путіна

"[Демілітаризація] означає нейтралізацію військового потенціалу, який останнім часом був добряче підсилений, у тому числі завдяки активній діяльності іноземних країн".

"В ідеалі треба звільнити Україну, зачистити її від нацистів. Від пронацистськи налаштованих людей та ідеології" (відповідь на запитання, що таке денацифікація).

25 лютого - Сергій Лавров, керівник МЗС

"Президент Путін ухвалив рішення про проведення спеціальної військової операції з демілітаризації та денацифікації України для того, щоб, звільнившись від цього гніту, українці самі вільно могли б визначити своє майбутнє".

1 березня - Сергій Шойгу, міністр оборони

"Головне для нас — захистити Російську Федерацію від військової загрози, яку створюють країни Заходу, які намагаються використати український народ у боротьбі проти нашої країни".

16 березня - Володимир Путін

"Поява російських військ під Києвом та в інших міст України пов'язана не з наміром окупувати цю країну, ми не маємо такої мети".

Новий етап цілей

Через місяць після початку війни російським військам не вдалося захопити ні Київ, ні Харків, ні якесь інше велике українське місто. На брифінгу міноборони Росії, присвяченому підсумкам місяця бойових дій, представники відомства заявили, що цілі "першого етапу спецоперації" виконані: підрив могутності української армії, знищення військової інфраструктури та техніки супротивника.

На другому етапі, за заявами міноборони, Росія зосередиться на завоюванні територій, на які претендують "ДНР" та "ЛНР".

Такі цілі, як "демілітаризація" та "денацифікація", практично зникли з лексикону російських політиків, вони стали більше говорити про допомогу Донбасу та врегулювання ситуації за допомогою переговорів.

25 березня, Сергій Рудський, начальник головного оперуправління генштабу РФ

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"Основною метою [спецоперації] є надання допомоги народу "ДНР" і "ЛНР", який протягом восьми років піддавався геноциду з боку київського режиму. Досягти цієї мети політичним шляхом було неможливо. Київ публічно відмовився від виконання мінських угод".

"Наступальні дії Збройних сил Російської Федерації здійснюються на різних напрямках. У результаті російськими військами заблоковані Київ, Харків, Чернігів, Суми та Миколаїв. Під повним контролем перебувають Херсонська та більша частина Запорізької області. [Російські війська перебувають у цих українських містах та регіонах] з метою заподіяння такої шкоди об'єктам військової інфраструктури, техніці, особовому складу ЗСУ, результати якого дозволяють не лише паралізувати їхні сили та не дають їм можливості посилити своє угруповання на Донбасі, а й не дозволять зробити це до повного звільнення російською армією територій "ДНР" та "ЛНР".

"Загалом основні завдання першого етапу операції виконані. Істотно знижений бойовий потенціал Збройних сил України, що дозволяє ще раз наголосити, зосередити основні зусилля на досягненні головної мети - звільненні Донбасу".

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3 квітня Дмитро Пєсков

"Одна з головних цілей операції - це власне порятунок цих республік та відновлення їхньої державності в межах 2014 року, тобто в тих межах, які зафіксовані в конституції і Луганської народної республіки, і Донецької народної республіки".