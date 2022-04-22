Захоплення півдня України – нова концепція вторгнення Росії чи версія одного генерала?

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Російські танки в Україні

Російський генерал заявив, що метою другої стадії вторгнення в Україну стане створення коридору до Придністров'я, фактично - захоплення півдня України. Досі Росія заявляла, що на другому етапі війни зосередиться на Донбасі, тобто на сході країни. Кремль відмовився коментувати виступ генерала та відповідати на запитання, чи змінилися військові цілі Москви.

Що сказав генерал

Місце для оголошення про нові цілі вторгнення було несподіваним, як і спікер. Про це сказав заступник командувача військ Центрального військового округу РФ Рустам Міннекаєв на річних зборах союзу підприємств оборонних галузей промисловості Свердловської області у п'ятницю. Новини про війну Росії проти України прийшли з Уралу.

"З початку другої фази спецоперації, вона зараз уже почалася, буквально два дні тому, одним із завдань російської армії є встановлення повного контролю над Донбасом та південною Україною. Це дозволить забезпечити сухопутний коридор у Крим, а також впливати на життєво важливі об'єкти українських (військових сил), чорноморські порти, через які здійснюються постачання сільськогосподарської, металургійної продукції до (інших) країн", - сказав Міннекаєв.

"Контроль над півднем України - це ще один вихід у Придністров'ї, де також відзначаються факти утисків російськомовного населення. Зважаючи на все, ми зараз воюємо з усім світом, як було у Велику Вітчизняну війну, вся Європа, весь світ проти нас був. І зараз те саме, вони ніколи не любили Росію", - додав генерал (цитати за "ТАСС").

Контекст

Експерти й раніше називали однією з цілей Москви захоплення територій, які стануть сухопутним коридором від анексованого Криму до Донбасу та російського кордону. Генерал Міннекаєв це підтвердив.

29 березня на тлі російсько-українських переговорів у Стамбулі міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про виконання "основних завдань першого етапу операції" та перехід до "визволення Донбасу", який він назвав головною метою.

На початку цього тижня, 18 квітня, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія розпочала "битву за Донбас". Наступного дня, 19 квітня, керівник МЗС Росії Сергій Лавров сказав, що "наступна фаза цієї операції зараз починається". Генерал Міннекаєв стверджує, що "друга фаза спецоперації" розпочалася "два дні тому", тобто 20 квітня.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Одеса ще у березні готувалась до можливого наступу росіян

Проте масштабний наступ не розпочався, хоча, як повідомлялося, посилилися обстріли. Російські військові продовжують промацувати українську оборону на Донбасі, заявляв український Генштаб у середу, 20 квітня.

Британська розвідка того дня повідомляла про збільшення кількості обстрілів та ударів на лінії фронту на Донбасі. Наступного дня вона заявила, що Росія прагне забезпечити щільну повітряну підтримку свого наступу на сході України, а секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що великий наступ російських військ на сході ще не розпочався, назвавши бої на східному фронті "пробними".

Головною "перешкодою" на сході став Маріуполь, де на заводі "Азовсталь" продовжують боротися українські морські піхотинці та "Азов".

У четвер, 21 квітня, Шойгу прозвітував перед президентом Володимиром Путіним про взяття міста під контроль, пообіцявши захопити "Азовсталь" протягом "трьох-чотирьох днів".

Путін наказав не штурмувати завод, а надійно заблокувати його. Російські військові й після цього продовжили обстрілювати "Азовсталь".

Українська влада заявляє, що на території промзони заблоковано близько 1000 мирних жителів, зокрема жінки, діти та люди похилого віку. Міноборони Росії заперечує, що перешкоджає виходу мирних жителів із Маріуполя.

Концепція змінилася?

Представник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати заяву генерала Міннекаєва. Журналісти запитали Пєскова, чи розширено цілі "спецоперації", адже раніше йшлося лише про "захист населення Донбасу".

"Ми, як і раніше, ніяк не коментуємо питання, пов'язані з проведенням (бойових дій)", - сказав Пєсков. На запитання, яким Росія бачить політичне майбутнє півдня України, він також не відповів: "Це все-таки пов'язане із проведенням спеціальної військової операції, тому я залишаю це також без коментарів".

Неясно, чи у Кремлі офіційно санкціонували коментарі Міннекаєва.

Російське командування визнало, що мета другої фази війни - не перемога над "міфічними нацистами", а окупація сходу та півдня України, "імперіалізм як він є", заявило міністерство оборони України у твітері.

Голова офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на заяви Міннекаєва так: "Вони думають, що можуть захопити Донбас та південь України, розраховуючи на економічний тиск нашої держави. У нас є власні сценарії захисту України. І хочу нагадати, що багато планів Кремля вже було зруйновано роботою нашої армії та народу".

Придністров'я

У Придністров'ї перебуває російський військовий контингент чисельністю близько 1500 осіб, він дислокується у регіоні з 1995 року в рамках угоди про перемир'я.

17 квітня український Генштаб стверджував, що у цьому сепаратистському регіоні Молдови російські фахівці нібито перевіряли боєздатність окремих мотострілецьких бригад армії невизнаної республіки. Вони не готові до ведення бойових дій, заявляли українські військові.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Придністров'ї святкують 25 річницю невизнаної республіки

Для створення коридору у Придністров'я Росії потрібно взяти Одесу та Миколаїв, зазначали раніше експерти.

Генерал Міннекаєв не пояснив, яким чином у Придністров'ї, влада якого отримує підтримку Росії, відбуваються, як він стверджує, "утиск російськомовного населення".

"Російські війська у Придністров'ї начебто і так є. А Придністров'я донедавна вважали символом боротьби за "русскій мір", де (на відміну від Молдови) російськомовне населення не утискають, а скоріше навпаки", - прокоментував слова генерала політолог Михайло Виноградов.

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Ілля Барабанов, кореспондент BBC, про нову російську концепцію (якщо вона справді існує)

24 лютого російська армія за безліччю напрямків атакувала Україну, розраховуючи у досить короткий термін встановити контроль над більшою частиною території країни, зокрема Києвом.

Зіткнувшись із запеклим опором і зазнавши серйозних втрат, російські війська відмовилися від початкового плану, відступивши від Києва, Чернігова та Сум.

Великої перемоги на сході країни російській армії досягти поки що теж не вдалося. І навіть у Маріуполі, який військові штурмували всі ці два місяці, зберігаються осередки опору, які з великою ймовірністю зможуть протриматися якийсь час.

Залишається і ймовірність, що навіть остаточний штурм Маріуполя російське командування не зможе уявити як свою повну перемогу до 9 травня - головного для Путіна свята, коли йому доведеться виступати на параді, розповідаючи росіянам про свої військові успіхи.

Якщо новою російською концепцією і справді є захоплення всього південного сходу України, як про це заявив генерал Міннекаєв, то з нинішніми темпами просування російської армії війна може затягнутися до кінця 2023 року, як це припустив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

І перемога в цій війні російської армії, яка все ж таки має кінець, якщо Путін не піде на загальну мобілізацію, зовсім не гарантована.